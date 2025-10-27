2年半ぶりの単独ライブをYOSHIMOTO ROPPONGI THEATERにて開催決定！ジェラードン単独ライブ「なんか出てる」10月29日(水)11:00よりFANYチケットにて先行受付開始！
12月11日(木)・12日(金)にYOSHIMOTO ROPPONGI THEATERにて、ジェラードン単独ライブ「なんか出てる」を開催することが決定しました。
約2年半ぶりとなる今回の単独ライブは、2日間連続での開催。ロサンゼルスやカナダなど世界の舞台でも活躍し、さらに進化を遂げたジェラードンが、個性あふれるキャラクターと圧倒的な世界観でお届けする濃厚なコントの数々を、ぜひご堪能ください。
チケット先行受付は10月29日(水)11:00よりFANYチケットにて開始します。
ジェラードン本人コメント
＜アタック西本（写真左）＞
単独ライブを六本木シアターでやらせてもらいます！しかも強気の二日間です。
自分でもかなり強気に出られるようになったなと思います。
おそらくコントの方も強気なラインナップになると踏んでます。
大丈夫です、全て身を委ねて六本木にお越し下さい。
後はこっちがやりますから。
＜かみちぃ（写真右）＞
単独ライブを2年半ぶりにやります！2人での単独は2回目です！！
2日間で計2公演です！！やたらと「2」が付きますがたまたまです！
あ、大丈夫です！ネタは2本以上やります！
久しぶりの単独ライブ、どんなネタが生まれるのかまだ自分たちでも想像つきません！！
ぜひみなさんもどんなのが生まれたか観に来てみませんか？？
時間あったらお願いします！
ジェラードン単独ライブ「なんか出てる」公演情報・チケット情報
【開催日時】
2025年12月11日(木)・12(金)
開場19:00／開演20:00／終演21:30
【会場】
YOSHIMOTO ROPPONGI THEATER(港区六本木4-9-2)
【出演者】
ジェラードン
【料金】
前売5,000円／当日5,500円／配信2,000円
※オンライン配信は12(金)のみあり
※未就学児入場不可
＜チケット販売スケジュール＞
●「ジェラードンのバックヤード」会員先行発売
2025年10月29日(水)11:00～10月31日(金)11:00
●FANY先行発売
2025年11月8日(土)11:00～11月10日(月)11:00
●オンライン販売
2025年11月19日(水)10:00～
【チケットURL】
https://ticket.fany.lol/event/detail/8988(https://ticket.fany.lol/event/detail/8988)
※サイトオープンは10月28日(火)10:00~