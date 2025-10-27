2年半ぶりの単独ライブをYOSHIMOTO ROPPONGI THEATERにて開催決定！ジェラードン単独ライブ「なんか出てる」10月29日(水)11:00よりFANYチケットにて先行受付開始！

写真拡大 (全2枚)

吉本興業株式会社

12月11日(木)・12日(金)にYOSHIMOTO ROPPONGI THEATERにて、ジェラードン単独ライブ「なんか出てる」を開催することが決定しました。


約2年半ぶりとなる今回の単独ライブは、2日間連続での開催。ロサンゼルスやカナダなど世界の舞台でも活躍し、さらに進化を遂げたジェラードンが、個性あふれるキャラクターと圧倒的な世界観でお届けする濃厚なコントの数々を、ぜひご堪能ください。


チケット先行受付は10月29日(水)11:00よりFANYチケットにて開始します。


ジェラードン本人コメント


＜アタック西本（写真左）＞


単独ライブを六本木シアターでやらせてもらいます！しかも強気の二日間です。


自分でもかなり強気に出られるようになったなと思います。


おそらくコントの方も強気なラインナップになると踏んでます。


大丈夫です、全て身を委ねて六本木にお越し下さい。


後はこっちがやりますから。



＜かみちぃ（写真右）＞


単独ライブを2年半ぶりにやります！2人での単独は2回目です！！


2日間で計2公演です！！やたらと「2」が付きますがたまたまです！


あ、大丈夫です！ネタは2本以上やります！


久しぶりの単独ライブ、どんなネタが生まれるのかまだ自分たちでも想像つきません！！


ぜひみなさんもどんなのが生まれたか観に来てみませんか？？


時間あったらお願いします！





ジェラードン単独ライブ「なんか出てる」公演情報・チケット情報



【開催日時】


2025年12月11日(木)・12(金)


開場19:00／開演20:00／終演21:30


【会場】


YOSHIMOTO ROPPONGI THEATER(港区六本木4-9-2)


【出演者】


ジェラードン


【料金】


前売5,000円／当日5,500円／配信2,000円


※オンライン配信は12(金)のみあり


※未就学児入場不可



＜チケット販売スケジュール＞


●「ジェラードンのバックヤード」会員先行発売


2025年10月29日(水)11:00～10月31日(金)11:00


●FANY先行発売


2025年11月8日(土)11:00～11月10日(月)11:00


●オンライン販売


2025年11月19日(水)10:00～


【チケットURL】


https://ticket.fany.lol/event/detail/8988(https://ticket.fany.lol/event/detail/8988)


※サイトオープンは10月28日(火)10:00~