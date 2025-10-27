「IDOL CHAMP」にてAAA 2025 人気賞 決勝投票進行中！

株式会社 NEOWIZゲームオン

モバイルファン投票アプリ「IDOL CHAMP」（アイドルチャンプ）では、今年10周年を迎える

「AAA 2025（Asia Artist Awards 2025）」の人気賞決選投票を、株式会社ギフティと連携し、

「AAA 2025」の豪華授賞式を観覧できる抽選チケットプレゼントキャンペーンを同時開催中

「AAA 2025」は、一年間アジアと韓国を輝かせた歌手・俳優など、部門別代表アーティストを選定するアジア最大級の授賞式です。人気賞の決選投票は、「IDOL CHAMP」アプリ内で実施されています。

最終受賞者は、予選投票結果30%と決選投票結果70%を合算して決定されます。「歌手人気賞」「俳優人気賞」の計6部門で、イム・ヨンウン、Stray Kids、LE SSERAFIM、イ・ジュノ、キム・ヘユンなど、錚々たる候補が名を連ねています。

投票期間：2025年10月16日（水）～11月5日（火）深夜0時（日本時間）

実施場所：IDOL CHAMP アプリ内最終選考基準予選投票結果（30%）＋ 決選投票結果（70%）

「AAA 2025」開催概要項目詳細授賞式名10周年 AAA 2025（Asia Artist Awards 2025）

開催日時：2025年12月6日

開催場所：台湾・高雄ナショナルスタジアム

giftee連動「観覧チケットプレゼントキャンペーン」について投票を応援するファンの皆様へ

お得にチャムシム（投票ポイント）を購入し、さらに授賞式に参加する機会を提供するため、gifteeとの連携キャンペーンを実施します。

項目詳細キャンペーン名「AAA 2025」授賞式観覧チケットプレゼントキャンペーンプレゼント内容「AAA 2025」授賞式観覧チケット（抽選で6名様）

応募条件

１.gifteeで「IDOL CHAMP CHAMSIMボーナスクーポン」を5,000円（税込）以上購入

２.専用の応募フォームからエントリー(https://giftee.com/announcements/642?utm_source=x&utm_medium=social&utm_campaign=x_idolchamp2510)

応募締切2025年11月5日（火）23:59まで

この貴重な機会に、ぜひIDOL CHAMPの決選投票にご参加いただき、推しアーティストを人気賞受賞へと導くとともに、gifteeとのコラボキャンペーンを通じて「AAA 2025」授賞式の感動を現地で体験してください。

「AAA 2025」の人気賞決選投票は11月5日深夜まで実施中です。詳細については、IDOL CHAMP公式Twitterをご確認ください。