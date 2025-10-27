大人気アニメ『葬送のフリーレン』旅立ちからアウラとの戦い、フリーレン一行の絆…「ABEMA」で第３章【絆編】までを11月2日（日）に無料一挙放送！

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、2025年11月2日（日）に大人気アニメ『葬送のフリーレン』の【絆編】までを無料一挙放送いたします。

『葬送のフリーレン』は、「週刊少年サンデー」（小学館刊）にて連載中、原作・山田鐘人、作画・アベツカサよる、シリーズ世界累計部数3000万部を突破する同名漫画を原作としたアニメ作品。勇者たちによって魔王が倒された“その後”の世界を舞台に、千年以上生きる魔法使い・フリーレンが、かつて共に魔王を倒した勇者・ヒンメルの死をきっかけに“人を知るための旅”に出かける物語が描かれます。2023年9月から2024年3月までTVアニメが放送され、旅の中で出会う人々や新たな仲間との胸に刺さるドラマやセリフ、思わず笑ってしまうユニークなシーンや、魔法による戦いの描写などが人気を博し、SNSで多くの関連ワードがトレンド入りするなどたちまち話題沸騰。2026年1月にはTVアニメ第2期の放送が決定しており、待望の新作に多くの注目が寄せられています。

このたび決定した『葬送のフリーレン』無料一挙放送では、物語の序章・第1章の【旅立ち編】（第1話～第6話）から、強敵・アウラとの戦いを描く第2章【断頭台のアウラ編】（第7話～第11話）、そしてそれぞれの過去やフリーレン一行の繋がりが色濃く描かれる第3章【絆編】（第12話～第17話）までを、11月2日（日）朝4時30分からと午後1時より無料一挙放送。放送後1週間、放送エピソードを無料でお楽しみいただけます。

なお、「ABEMAプレミアム」「広告つきABEMAプレミアム」（※1）ならいつでも全話見放題でお楽しみいただけます。

期待が高まる第2期に向けぜひ「ABEMA」で、千年以上生きるエルフと仲間たちがおくる感動ストーリーをお楽しみください。

※1_月額1,080円(税込)の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。また、月額580円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

■『葬送のフリーレン』無料一挙放送 概要

(C) 山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会

＜放送日時＆番組URL＞

・#1～17

放送日時：2025年11月2日（日）朝4時30分～、午後1時～

放送チャンネル：ABEMAアニメ2チャンネル

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime-2/slots/Bhx7WjU1N6Kkvs（午後1時の回）

※放送後1週間、#1～17を無料でお楽しみいただけます。

・「ABEMAプレミアム」「広告つきABEMAプレミアム」ならいつでも全話見放題！

番組URL：https://abema.tv/video/title/19-171