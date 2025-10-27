【iBasso Audio】ディスクリートPWM-DAC搭載、フラッグシップオーディオプレーヤー「DX340」最新ファームウェアアップデートのお知らせ【株式会社MUSIN】
株式会社MUSIN
V1.06
DX340製品ページ :
https://musinltd.com/portal/article/index.html?id=965&cid=55
ファームウェアアップデートページ :
https://musinltd.com/portal/article/index.html?id=978
V1.06
この度、株式会社MUSIN取り扱いブランド「iBasso Audio」のディスクリートPWM-DAC搭載、フラッグシップオーディオプレーヤー「DX340」の最新ファームウェアアップデート情報を公開しましたので、お知らせいたします。
つきましては、株式会社MUSIN公式ホームページ内の製品アップデート情報をご確認ください。
以下、ファームウェアアップデートの詳細になります。
iBasso Audio DX340(V1.06)
・「定時シャットダウン(シャットダウンタイマー)」の設定を、再起動後も保持できるよう仕様を改善しました。
・ロック画面が画面回転に対応しました。
・「バッテリーバイパスインジケーター」を追加しました。
・一部の楽曲が文字化けする不具合を修正しました。(Mango OS)
・MTP機能を改善しました。(Mango OS)
・その他ユーザーの皆様が快適にご使用頂けるようにいくつか仕様を改善しました。
DX340製品ページ :
https://musinltd.com/portal/article/index.html?id=965&cid=55
ファームウェアアップデートページ :
https://musinltd.com/portal/article/index.html?id=978
取り扱い元
●株式会社MUSIN
https://musinltd.com(https://musinltd.com)
●公式ダイレクトショップ
https://www.heylisten.jp/(https://www.heylisten.jp/)
●公式LINEアカウント
https://page.line.me/514hxuyb?oat_content=url&openQrModal=true(https://page.line.me/514hxuyb?oat_content=url&openQrModal=true)