YouTubeチャンネル登録者492万人超の『エガちゃんねる』が「ミタクルブロック」とコラボ、11月15日・16日には期間限定のポップアップイベントを池袋サンシャインシティアルタで開催！

株式会社G‑ant（所在地：東京都中央区、代表取締役：平川彰悟）は、YouTubeのチャンネル登録者数492万人（2025年10月現在）を誇る人気YouTubeチャンネル『エガちゃんねる』の登場メンバーとその世界観を再現した組み立てブロックフィギュアシリーズ「エガちゃんねる ミタクルブロック コラボフィギュア」を、ミタクルブロック公式ECにて受付開始いたします。本コラボ商品は、11月15日（土）・16日（日）のポップアップショップにて先行販売を行い、11月15日（土）から12月17日（水）まで、ミタクルブロック公式ECでは受注生産にて販売を行います。

「エガちゃんねる ミタクルブロック コラボフィギュア」先行販売(当日受取限定)はこちらから

商品ページ ：https://store.mitacleblock.com/s/egacollab_mitacle_pr(https://store.mitacleblock.com/s/egacollab_mitacle_pr)



事前注文・当日受取：2025年10月27日(月)18:00 ～ 2025年11月6日(木) 23:59

※オンラインEC販売：2025年11月15日(土) ～ 2025年12月17日(水) 23:59

⬛︎“伝説”の芸人 江頭2:50さんやブリーフ団たち、お馴染みのステージをあなたの手で組み立てる！

江頭2:50さんは、数々の人気バラエティ番組で活躍し、体を張った芸とギリギリの笑いでお茶の間に強烈なインパクトを残してきた、お笑い界のレジェンド的存在です。今回、登録者数492万人超（2025年10月時点）を誇る人気YouTubeチャンネル『エガちゃんねる』から、江頭2:50さんをはじめ、ブリーフ団やパズーといったおなじみのキャラクターたちを再現したボクセルフィギュアが登場。

本商品は、高さ約7～8cmの手のひらサイズのブロックフィギュアで、付属の3Dオンライン設計図（QRカード形式）を使うことで、ブロック遊びに慣れていない方でも直感的に組み立てることができます。また、背景の習字ステージや丸テーブルといった、チャンネルファンなら思わず笑ってしまうような名シーンのディテールも忠実にブロックで再現。“エガちゃんねるワールド”を自分の手で再構築できる、ファン必携のアイテムです。



また、カバンなどで持ち運びがしやすい2Dプレートタイプや、「え？ガチャ！？ エガちゃんねる ボクセルアクリルキーホルダー(全5種)」はミタクルブロックでは初登場のアクリルキーホルダーの商品です。ドット調で可愛らしくデザインされた『エガちゃんねる』メンバーたちをぜひお迎えください。



⬛︎ポップアップショップは11月15-16日で開催、当日受け取り予約もスタート

今回のコラボレーションを記念して、池袋サンシャインシティアルタにて2日間限定のポップアップイベントを開催します。会場では、ボクセルで再現した江頭さんの巨大オブジェによるフォトブースがお出迎え。実際の商品展示に加え、何が出てくるかお楽しみの「え？ガチャ！？ エガちゃんねる ボクセルアクリルキーホルダー（全5種）」とミタクルブロックの「フードコレクション」も会場限定アイテムとして設置されます。

さらに、ポップアップ開催期間に合わせて、来場者やSNS参加者を対象としたキャンペーンも実施します。

■キャンペーン１.：フォロー&リポストで当たる！Amazonギフトカードプレゼント

ミタクルブロック公式アカウント（@mitacleblock）のフォローと、本日18時に投稿したキャンペーン投稿をリポストした方の中から、抽選で10名様に500円分のAmazonギフトカードをプレゼントします。

URL：https://x.com/mitacleblock/status/1982734206003548511

■キャンペーン２.：会場限定レシート抽選会

当日の購入レシート1枚につき、1回5,000円で抽選に参加可能です。

A賞：江頭2:50さんの大型ブロックフィギュア

B賞：ブロック組立専用ピンセット

＜事前注文・当日受取の流れ＞

2025年10月27日（月）18:00～11月16日（木）23:59の期間、ミタクルブロック公式ECサイトにて「事前注文・当日受取」の予約を受け付けます。さらに、事前注文・当日受取をされた方には、特典としてオリジナルステッカーをプレゼント！

１.商品ページからご希望の商品をカートに入れ、カート画面からチェックアウトボタンを押します。

２.チェックアウト（購入）ページから、お受け取り時の確認に必要な、メールアドレス・決済情報・請求先の住所の3点をご入力ください。決済手段は、クレジットカード決済・スマホ決済（QRコード）・コンビニ決済・銀行振込の4種類になります。

３.お受け取り先については、必ず店頭受取をご選択ください。



４.ご入力後、ご登録のメールアドレスに注文メールが届きますので、お受け取り日まで保管ください。



５.当日ポップアップショップにご来場の際は、メールや注文画面をご準備いただき、記載の情報をスタッフにお伝えください。

※コンビニ決済や銀行振込のお客様は決済が完了していない場合はお受け取りが出来ません。





⬛︎商品概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/164761/table/20_1_2f6b7f70831f37d8eb715937d746a1b8.jpg?v=202510280927 ]





■会社概要



株式会社G-antは、「クリエイターエコノミー×ファンダムトイ」を軸に、新たな価値の創出に取り組む企業です。VTuberをはじめとする多様なクリエイターのIP（知的財産）を活用し、ボクセルモデル技術を用いた独自のブロックフィギュア『ミタクルブロック』を展開しています。これにより、ファンと“推し”との間に深いエンゲージメントを生み出し、グッズの枠を超えた新しい体験価値を提供しています。「『好き』をもっと楽しむ。『好き』でつながる。」をコンセプトに、日本発の魅力的なIPコンテンツを世界へ発信。“クリエイターファースト”の精神で、ファンと共に歩むリーディングカンパニーを目指します。

会社名 株式会社 G-ant

代表 平川 彰悟

所在地 東京都中央区銀座1-22-11 銀座大竹ビジデンス 2F

設立 2020年10月

事業内容 ミタクルブロックの企画・製造・販売

URL https://www.g-ant.co.jp/