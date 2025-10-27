¡Ö¥¬¥ó¥À¥à45¼þÇ¯¡ß½é²»¥ß¥¯¡×¥³¥é¥Ü¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤è¤ê¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡¦Ixy»á¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ö¥À¥Ö¥ë¥ªー¥¬¥ó¥À¥à¡×¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¡Ö½é²»¥ß¥¯¡×¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤¬ÅÐ¾ì¡£

¥Û¥ÓーÄÌÈÎÂç¼ê¤Î¡Ö¤¢¤ß¤¢¤ß¡×¡Ê±¿±Ä¡§ÂçÌÖ³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥á¥¬¥Ï¥¦¥¹¡×¤è¤ê¡¢¡ØLucrea(¥ë¥¯¥ê¥¢) µ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à45¼þÇ¯¡ß½é²»¥ß¥¯ ½é²»¥ß¥¯¡ß¥À¥Ö¥ë¥ªー¥¬¥ó¥À¥à 1/7¥¹¥±ー¥ë ´°À®ÉÊ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ù¤ò¸½ºß¡¢¤¢¤ß¤¢¤ß´Þ¤à°ìÉôÎ®ÄÌ¸ÂÄê¤Ç¤´°ÆÆâÃæ¤Ç¤¹¡£



¡üLucrea(¥ë¥¯¥ê¥¢) µ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à45¼þÇ¯¡ß½é²»¥ß¥¯ ½é²»¥ß¥¯¡ß¥À¥Ö¥ë¥ªー¥¬¥ó¥À¥à 1/7¥¹¥±ー¥ë ´°À®ÉÊ¥Õ¥£¥®¥å¥¢(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-192189&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)



¢£Lucrea(¥ë¥¯¥ê¥¢) µ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à45¼þÇ¯¡ß½é²»¥ß¥¯ ½é²»¥ß¥¯¡ß¥À¥Ö¥ë¥ªー¥¬¥ó¥À¥à 1/7¥¹¥±ー¥ë ´°À®ÉÊ¥Õ¥£¥®¥å¥¢




¡ÚÀ½ÉÊ¾ðÊó¡Û


¢¢»²¹Í²Á³Ê¡§27,500±ß(ÀÇ¹þ)


¢¢È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯9·îÍ½Äê


¢¢¥Ö¥é¥ó¥É¡§¥á¥¬¥Ï¥¦¥¹


¡Ú¥¹¥±ー¥ë¡Û1/7


¡Ú¥µ¥¤¥º¡ÛÁ´¹âÌó¡§170mm¡¢Á´ÉýÌó¡§240mm¡¢±ü¹ÔÌó¡§240mm


¡ÚÁÇºà¡ÛPVC¡¢ABS



¡Ú¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ°ìÍ÷¡Û


¡¦¥Õ¥£¥®¥å¥¢ËÜÂÎ


¡¦ÀìÍÑÂæºÂ



¸¶·¿À½ºî¡§ÃÝÆâ


ºÌ¿§¡§¤¨¤³¤·


¥Ç¥¶¥¤¥ó¶¨ÎÏ¡§Ixy



¢¨¤³¤Á¤é¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¡Ö¤¢¤ß¤¢¤ß¡×´Þ¤à°ìÉôÎ®ÄÌ¸ÂÄê¤Ç¤Î¼è¤ê°·¤¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£


















¡Ö¥¬¥ó¥À¥à45¼þÇ¯¡ß½é²»¥ß¥¯¡×¥³¥é¥Ü¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Æ¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡¦Ixy»á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¡Ö¥À¥Ö¥ë¥ªー¥¬¥ó¥À¥à¡×¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿½é²»¥ß¥¯¤¬1/7¥¹¥±ー¥ë¤ÇLucrea¥·¥êー¥º¤ËÅÐ¾ì¡ª


ÂæºÂ¤Ë¤Ï¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°±ÇÁü¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¥â¥Áー¥Õ¤â»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£


Á¡ºÙ¤Ç¥Ü¥ê¥åー¥à´¶¤Î¤¢¤ëÂ¤·Á¤òÀ§Èó¤ª¼ê¸µ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£



¢¨²èÁü¤Ï»îºîÉÊ¤ò»£±Æ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£



¡üLucrea(¥ë¥¯¥ê¥¢) µ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à45¼þÇ¯¡ß½é²»¥ß¥¯ ½é²»¥ß¥¯¡ß¥À¥Ö¥ë¥ªー¥¬¥ó¥À¥à 1/7¥¹¥±ー¥ë ´°À®ÉÊ¥Õ¥£¥®¥å¥¢(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-192189&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)



(C)SOTSU¡¦SUNRISE (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net



