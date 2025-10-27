『2025 TAEMIN ARENA TOUR ‘Veil’』千葉・兵庫公演　本日18時より一般販売2次(先着)受付開始！

株式会社 J HARMONY

TAEMIN がTAEMateと創る新たな物語、『2025 TAEMIN ARENA TOUR 'Veil'』の開催が決定いたしました！

9月13日(土)の神奈川公演を皮切りに、全国5都市11公演を巡ります。

神秘性と幻想性を纏いながら、 'Veil'(ベール)の奥に潜むテミンの“また違った姿”を、舞台上で明らかに。

さらに6年ぶりのアリーナツアーはバンドによる生演奏もあり、これまでとはひと味違う“音”で感じる唯一無二の世界観をお届けします。

ぜひご期待ください。

千葉・兵庫公演 本日10月27日(月)18時より一般販売2次(先着)受付がスタート！

【公演タイトル】

2025 TAEMIN ARENA TOUR 'Veil'

【公演スケジュール】

■千葉 / LaLa arena TOKYO-BAY

2025年11月29日(土) 開場16:00/開演17:00

2025年11月30日(日) 開場15:00/開演16:00

■兵庫 / GLION ARENA KOBE

2025年12月24日(水) 開場17:00/開演18:00

2025年12月25日(木) 開場17:00/開演18:00

※開場・開演時間、公演内容等は変更となる場合がございます。

※公演に関する会場へのお問い合わせはご遠慮ください。

【チケット料金】

■一般チケット

\13,800 (税込)

※未就学児入場不可

※別途プレイガイドの手数料がかかります。

【枚数制限】

1名様につき各公演2枚まで

【千葉・兵庫公演 一般販売2次お申込み(先着)】

■受付期間：2025年10月27日(月)18:00～各公演前々日まで

※11/21(金)00:00～11/22(土)17:59 , 12/15(月)00:00~12/17(水)17:59は、システムメンテナンスに伴い一般販売を一時休止いたします。あらかじめご了承ください。

チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/2025taemin-arenatour/

ローソンチケット：https://l-tike.com/search/?lcd=72177

イープラス：https://eplus.jp/taemin/

【チケットのお申し込みに際して】

・お申し込み期間終了後またはご購入後の変更・キャンセル・払い戻しは、理由の如何を問わず(公演中止の場合を除く)一切対応いたしかねますので、あらかじめご了承ください。

・複数枚ご購入時に隣の座席をご案内できない場合がございます。

・チケットお申し込み時にご入力いただいた情報、およびチケットぴあのご登録情報の一部は株式会社 J HARMONYへ提供される場合がございます。提供された情報は会員照合・抽選作業のみに使用し、作業完了後には速やかに削除いたします。上記の目的以外では、特別な事情がない限りお客様の承諾なく第三者にその情報を開示・提供することはございません。

【公演当日の注意事項】

・公演当日はスタッフの指示に従っていただきますよう、ご理解とご協力をお願いいたします。ご協力いただけない場合は、ご入場をお断りする場合や、ご退場いただくことがございます。

・公演当日はチケットの不正転売防止のため、本人確認を行う場合がございます。

・会場内での撮影・録音は一切禁止いたします。撮影・録音行為や、それらを試みる行為が確認された場合にはご退場いただきます。

・会場周辺での入り待ち・出待ちは、アーティストならびに皆さまの怪我やトラブル防止のため、禁止しております。皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。

・ペンライトをご使用になる際は、周りのお客様のご迷惑にならないようご注意ください。隣の席や通路にはみ出す大きさのグッズは禁止いたします。スタッフが演出の妨げ、または周りのお客様のご迷惑になると判断した場合は、ご使用をお断りすることがございます。

・スマートフォン・携帯電話・その他の音の鳴る機器は、音が鳴らないよう設定をお願いいたします。

・体調不良であることが見受けられるお客様には、スタッフよりお声がけし、ご参加を制限させていただく場合がございます。また、公演の途中で体調が悪くなった場合は無理をせず、お近くのスタッフまで速やかにお申し出ください。

・チケットに記載の座席に必ずご着席ください。

・空いている座席や販売していない座席にお荷物を置くことや、座席の移動は他のお客様へのご迷惑となりますのでおやめください。

・公演当日は映像および写真撮影のカメラが入る可能性がございます。お客様の様子が映像や写真に映りこむ場合がございますので、あらかじめご了承ください。

・終演後は混雑を避けるため、規制退場を実施いたします。スタッフの指示に従いご退場ください。

■お問い合わせ先

TAEMIN JAPAN OFFICIAL FANCLUB 事務局

support@taemin.jp

平日10:00～17:00(12:00～13:00を除く)

テミン ジャパン オフィシャルファンクラブサイト：https://taemin.jp/

テミン ジャパン オフィシャルX：@TAEMIN_JPofficl