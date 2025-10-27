『2025 LEE CHAE MIN FANMEETING TOUR ′Chaem-into you′ in TOKYO』本日18時よりプレイガイド先行(抽選)1次受付開始！

株式会社 J HARMONY

公開からわずか2日でNetflix国内ランキング1位を獲得した大ヒットドラマ『暴君のシェフ』で主演を務め、大きな話題を集めたイ・チェミンが、2026年1月31日（土）東京・NHKホールにて『2025 LEE CHAE MIN FANMEETING TOUR 'Chaem-into you' in TOKYO』を開催いたします！

タイトル'Chaem-into you'には、ファンの皆さまとお互いに惹かれ合う特別な時間を共に過ごしたいという想いが込められており、イ・チェミンが東京にて心を込めたひとときをお届けします。



終演後は全てのお客様とのお見送り会を実施！さらに抽選で、直筆サイン入りグッズや撮影会などの特別イベントもご用意しております。忘れられない特別な時間をお楽しみください。



2026年の幕開けを共に迎える特別なファンミーティング。

皆さまのご来場を心よりお待ちしております！



プレイガイド先行(抽選)1次は本日10月27日(月)18:00よりスタート！



【公演タイトル】

2025 LEE CHAE MIN FANMEETING TOUR 'Chaem-into you' in TOKYO



【公演スケジュール】

■東京/NHKホール

2026年1月31日(土) 開場16:00/開演17:00

※開場・開演時間は変更になる可能性がございます。



【チケット料金】

\13,800 (税込)



<購入者特典>

・終演後お見送り会

・未公開フォトカード2枚プレゼント

・直筆サイン入りポスター抽選参加権

・直筆サイン入りポラロイド抽選参加権

・グループフォト撮影会抽選参加権

・1：2フォト撮影会抽選参加権



※各特典会は、本公演の前後に実施する予定です。詳細は後日改めてご案内いたします。

※座席番号をもとに抽選を行い、当選された座席番号は後日『2025 LEE CHAE MIN FANMEETING TOUR ‘Chaem-into you’ in TOKYO』特設サイトにて発表いたします。

【枚数制限】

1名様につき4枚まで

※お申込み期間終了後の情報変更・お申込みキャンセル等は一切お受けできませんので、ご注意ください。



【プレイガイド先行1次お申し込み(抽選)】

受付期間：2025年10月27日(月)18:00～11月16日(日)23:59

https://w.pia.jp/t/leechaemin-2025fanmeeting

【チケット販売スケジュール】

■プレイガイド先行(抽選)2次

受付期間：2025年11月24日(月・祝)18:00～12月7日(日)23:59

■一般販売(先着)

受付期間：2025年12月15日(月)18:00～2026年1月29日(木)23:59

※「プレイガイド先行」で予定数に達した際は、「一般販売」が実施されない場合がございます。

※1/22(木)0:00～1/24(土)9:59は、システムメンテナンスに伴い一般販売を一時休止いたします。あらかじめご了承ください。

■問い合わせ

event@jharmony.jp

平日10:00～17:00(12:00～13:00を除く)

今後の状況により注意事項等に変更・追加が生じる場合は、『2025 LEE CHAE MIN FANMEETING TOUR 'Chaem-into you' in TOKYO』特設サイトやXにてご案内しますので、随時ご確認をお願いいたします。

https://x.com/jharmony_jp

『2025 LEE CHAE MIN FANMEETING TOUR 'Chaem-into you' in TOKYO』特設サイト

https://2025-chaem-intoyou.jp