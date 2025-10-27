「3丁目のおるふぇんちゅ」が復活！『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』放送10周年を記念して、宇宙ネズミの「ミカヅキ＆オルガ」がリアルサイズで立体化。

大網株式会社

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「メガハウス」より、『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ 3丁目のおるふぇんちゅ ミカヅキ＆オルガ 1/1スケール セット 完成品フィギュア 10th Anniversary』を現在、あみあみ含む一部流通限定でご案内中です。

●機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ 3丁目のおるふぇんちゅ ミカヅキ＆オルガ 1/1スケール セット 完成品フィギュア 10th Anniversary(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-192665&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

■機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ 3丁目のおるふぇんちゅ ミカヅキ＆オルガ 1/1スケール セット 完成品フィギュア 10th Anniversary

【製品情報】

□参考価格：16,500円(税込)

□発売日：2026年4月予定

□ブランド：メガハウス

【スケール】1/1

【サイズ】

ミカヅキ：全高約100mm

オルガ：全高約120mm

【素材】PVC、ABS

※こちらの商品は「あみあみ」含む一部流通限定での取り扱いとなります。

『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』放送10周年を記念して、メガハウスの完全スピンオフ作品「3丁目のおるふぇんちゅ」も復活！

宇宙ネズミのミカヅキとオルガがリアルサイズ(1/1サイズ)になって登場です！

連載当時のイラストをもとに立体化されたミカヅキとオルガ。

もっちりかわいい3丁目の春がやってきました！

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。

(C)創通・サンライズ

