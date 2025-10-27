「3丁目のおるふぇんちゅ」が復活！『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』放送10周年を記念して、宇宙ネズミの「ミカヅキ＆オルガ」がリアルサイズで立体化。
ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「メガハウス」より、『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ 3丁目のおるふぇんちゅ ミカヅキ＆オルガ 1/1スケール セット 完成品フィギュア 10th Anniversary』を現在、あみあみ含む一部流通限定でご案内中です。
■機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ 3丁目のおるふぇんちゅ ミカヅキ＆オルガ 1/1スケール セット 完成品フィギュア 10th Anniversary
【製品情報】
□参考価格：16,500円(税込)
□発売日：2026年4月予定
□ブランド：メガハウス
【スケール】1/1
【サイズ】
ミカヅキ：全高約100mm
オルガ：全高約120mm
【素材】PVC、ABS
※こちらの商品は「あみあみ」含む一部流通限定での取り扱いとなります。
『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』放送10周年を記念して、メガハウスの完全スピンオフ作品「3丁目のおるふぇんちゅ」も復活！
宇宙ネズミのミカヅキとオルガがリアルサイズ(1/1サイズ)になって登場です！
連載当時のイラストをもとに立体化されたミカヅキとオルガ。
もっちりかわいい3丁目の春がやってきました！
※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。
(C)創通・サンライズ
