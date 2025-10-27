岡山国際ホテル、露天風呂に「セルフロウリュサウナ」を新設

岡山国際ホテル

岡山市街を一望する絶景露天風呂が人気の「岡山国際ホテル」（所在地：岡山市中区／総支配人：豊田 東）は、2025年11月1日（土）より、新たに「セルフロウリュ サウナ」をオープンいたします。

煌めく夜景と四季折々の自然、二つの眺望を楽しみながら、心身を“ととのえる”非日常体験をご提供いたします。

「シティービュー」側のサウナとヒノキ風呂

景色とともに愉しむ「セルフロウリュ サウナ」

シティービュー側のサウナ窓から望む岡山市街地広々としたスペースの「ヒルサイドビュー」側のサウナ

全国的な健康志向やサウナブームの高まりを受け、当館では宿泊者の癒し時間をより充実させるべく、既存の露天風呂横にサウナスペースを新設いたしました。サウナ室は壁・床にヒノキを使用し、木の香りに包まれる穏やかな空間を演出。熱せられたサウナストーンにアロマ水をかける「セルフロウリュ」により、発汗・老廃物排出・保湿作用が期待できる本格的なサウナ体験をお楽しみいただけます。

眺望をご堪能いただけるシティビュー側は、煌めく岡山市街の夜景を望む空間。ヒルサイドビュー側は、四季折々の緑に癒される自然豊かな空間です。露天風呂や外気浴との組み合わせにより、深いリラックスと心身のリフレッシュを体感していただけます。

サウナの特徴

ヒノキの香りが満ちる、癒しのサウナ空間アロマ水をかけて蒸気を調整できるセルフロウリュサウナ

絶景を望むサウナルーム（シティビュー／ヒルサイドビュー） ヒノキを使用したセルフロウリュ サウナ 露天風呂・外気浴との組み合わせで “ととのう” 体験 “宿泊者限定” のプライベート感あるサウナ環境

施設概要

定員：シティビュー 5名 ／ ヒルサイドビュー 8名 温度設定：90℃ 営業時間：15:00～23:00、6:00～10:00 利用条件：宿泊者限定（日帰り不可）、未就学児利用不可 ※露天風呂は温泉ではありません。

サウナオープン記念宿泊プラン

今回のサウナ新設を記念し、宿泊特別プランをご用意しました。滞在中は、露天風呂とサウナを心ゆくまでご堪能いただけるほか、ホテルシェフが考案した『栄養バランスを考えたサウナ飯』付きのご夕食をお楽しみいただけます。発汗で失われやすい栄養素を意識し、地元食材をふんだんに取り入れたメニューが、身体の内側からサウナ体験の効果をより一層高めます。さらに、11月2日よりスタートする新朝食バイキングでは、岡山和牛のローストビーフやライブキッチンで仕上げるできたてメニュー、岡山の旬を味わう彩り豊かな料理が並びます。心地よい朝の空間で、心も身体も満たされる贅沢な一日の始まりをお届けします。

プラン名：心と身体のととのい旅 2食付きプラン

料金：１泊２食付 お一人様 \17,800～（日程・部屋タイプにより変動）

内容：サウナ＋露天風呂利用／夕食 “サウナ飯”＋飲み放題／朝食バイキング／消費税・サービス料込

利用条件：宿泊者限定（日帰り不可）、未就学児利用不可

チェックイン／チェックアウト ： 15：00／11：00

※詳細・ご予約は公式サイトにてご確認ください。（公式HP）https://okayamakokusaihotel.jp/

― 栄養バランスを考えた夕食 “サウナ飯” コースメニュー ―

岡山和牛のローストビーフや岡山県産ブランド豚「ピーチポーク」のローストポークは、低温でじっく

り火入れし、しっとり柔らかく旨みが凝縮された贅沢な一皿です。

さらにライブキッチンでは「ピーチポーク」の肩ロースグリルをシェフが目の前でカッティング。上質な肉料理の数々をお楽しみいただけます。

オムレツやだし巻き卵、ホテル特製フレンチトーストなどライブメニューに加え、鯛めしや野菜スープ、旬のスムージーやデトックスウォーターもご用意。身体にやさしく、心地よい一日の始まりを演出します。

※食材は季節により変更となる場合がございます。

岡山国際ホテル について

1973年の開業以来、皇族やプロスポーツ団体も迎えてきた由緒あるシティホテルです。

緑豊かな丘の上から岡山市街を一望でき、宿泊・宴会・婚礼・レストランなど、幅広いシーンで上質な時間とおもてなしを提供しております。

【会社概要】

社名：バイオシステム株式会社 岡山国際ホテル

所在地：〒703-8274 岡山県岡山市中区門田本町4丁目1番16号

代表取締役：花本 惠嗣

開業： 1973年（昭和48年）4月25日

事業内容： ホテル業

HP：https://okayamakokusaihotel.jp/