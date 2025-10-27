【フレッド】BTS JIN(ジン)とFREDがコラボレーションする特別な瞬間

LVMHウォッチ・ジュエリー ジャパン株式会社

FRED（フレッド）のグローバルブランドアンバサダーである、BTS JIN（ジン）が体現する、新たな「フォース10」のビジュアルが公開されました。

メゾンのアイコニックなコレクション「フォース10」の新ライン『フォース10 ライズ』を纏い、輝きに満ちたJINのスペシャルインタビュー、そしてアンバサダーとして一年を迎えた彼とフレッドとの、過去から現在までの撮影舞台裏ムービーもお届けします。

フレッドが贈る、JINの新しいビジュアルは、「フォース10」ネックレス、リング、ブレスレットをメインにレイヤーし、メゾンのアイコンの大胆なクリエーションを表現しています。

JIN インタビュー動画 :https://www.instagram.com/reel/DQMBQyIDZfO/フレッド公式LINEでは、日本語字幕付きの動画をお届けしています。是非VOOMの投稿からご確認ください。https://page.line.me/704gbkja?openQrModal=true

JINがインタビューに答えるスペシャルムービーでは、メゾンと彼がコラボレーションし生まれる瞬間を捉え、人生、スタイル、彼が普段着用しているフォース10 ライズなどのジュエリーについてもご紹介しています。

FREDとJINの撮影舞台裏 :https://www.youtube.com/shorts/f-EralisFkg

メゾンフレッドが、グローバルブランドアンバサダー BTSのJINと共に舞台裏へご案内します。

フレッドとJINのコラボレーションはユニークな輝きを放ち続けています。

