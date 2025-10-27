【TOEIC】Part5・Part6の穴埋め問題をレベルに合わせて解説！11/12（水）・26（水）無料セミナー「TOEIC試験対策中・上級編Vol.6/入門編Vol.10」

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社クリーク・アンド・リバー社（C&R社）は11月12日（水）と26日（水）に、TOEIC L&Rテストを受験予定の方を対象とした無料のオンラインセミナー「TOEIC試験対策中・上級編Vol.6『Part 5&6対策接続詞・前置詞編』」・「入門編Vol.10『Part 5&6対策動詞問題編』」を開催します。

▼中・上級編Vol.6『「Part 5&6対策」接続詞・前置詞編』の詳細・お申し込みはこちら

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/166417/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/166417/?rls)

※締切：2025年11月12日（水） 20：00



▼入門編Vol.10『「Part 5&6対策」動詞問題編』の詳細・お申し込みはこちら

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/166420/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/166420/?rls)

※締切：2025年11月26日（水） 20：00





日常生活やグローバルビジネスにおける活きた英語能力を測定する、世界共通の試験「TOEIC（Test of English for International Communication）」。国際的な企業や機関、大学などで英語能力を知るための指標として広く使用されています。



Part 5は短文の穴埋め問題、Part 6は長文の穴埋め問題です。中・上級編Vol.6（11/12開催）では、「接続詞・前置詞」を、入門編Vol.10（11/26開催）では「動詞問題」の問題を解くコツを伝授します。TOEICのスコアアップを狙いたい方はぜひご参加ください。



＜セミナーの内容＞

▼11月12日（水）：中・上級編Vol.6「Part 5&6対策」接続詞・前置詞編

・Part５＆６ってどんな問題が出るの？

まだ現在の形式のTOEICを受験したことのない方でもイメージがつかめるように、Part５＆６の問題形式と特徴をご紹介します。

・接続詞・前置詞問題ってどんなもの？

「接続詞」「前置詞」それぞれの使い方と判別方法を簡単におさらいします。

・実践演習

接続詞・前置詞の判別ができるようになったら、穴埋め問題での解き方を練習します。

・質疑応答

みなさまからの質問にお答えします！



＜こんな方にオススメ！＞

・TOEIC中級(TOEIC500～600点程度)以上～800点の方

・TOEICでスコアを上げたい方

・海外で働きたいと思っている方

・社内で英語でコミュニケーションを取りたい方



▼11月26日（水）：入門編Vol.10「Part 5&6対策」動詞問題編

・Part５＆６ってどんな問題が出るの？

まだ現在の形式のTOEICを受験したことのない方でもイメージがつかめるように、Part５＆６の問題形式と特徴をご紹介します。

・動詞問題のコツ

動詞の原形、過去形、過去分詞形・・・などいろいろな形がありますが、それぞれ「どんな時に使うか」のルールがあります。この法則をオリジナルの歌で覚えましょう！

・簡単な問題で練習！

動詞のルールを覚えたら、簡単な短めの文で穴埋め問題の練習をします。

・質疑応答

みなさまからの質問にお答えします！



＜こんな方にオススメ！＞

・TOEICを受けたことがない方

・前回受験してからしばらく時間が経っている方

・TOEICの全体像を知りたい方

・TOEICで点数をとるためのコツが知りたい方

・TOEICにおすすめの教材や勉強方法を知りたい方

TOEIC試験対策中・上級編Vol.6「Part 5&6対策」接続詞・前置詞編入門編Vol.10「Part 5&6対策」動詞問題編

■日時

中・上級編Vol.6：2025年11月12日（水） 19：00～20：00

入門編Vol.10：2025年11月26日（水） 19：00～20：00



■場所

オンライン開催



■登壇者・プロフィール

英語講師

Mika Kaida氏

国際基督教大学（ICU）卒（言語心理学、英語学専攻）。TOEIC L&R 990点（満点）。

英語講師歴は15年以上。学生時代より子どもから大人まで様々な年齢やレベルの方々を対象に指導。特に英語をすっかり忘れてしまった大人や元々苦手という方への指導経験が豊富で、覚えやすさや理解しやすさを工夫した内容には「とにかくわかりやすい！」と定評がある。

[指導実績]

TOEIC対策、英検対策、留学準備（TOEFL）、英語論文（エッセイ）添削・指導、大学受験（最難関国公立大や医学部受験を含む）、高校受験、英会話、翻訳校正



■参加費

無料



■定員

各回60名



【お問い合わせ】

株式会社クリーク・アンド・リバー社 PEC事務局

「TOEIC試験対策」セミナー担当

Email：pec_seminar@pr.cri.co.jp

C&R社は1990年の創設以来、クリエイター・エージェンシーのパイオニアとして、企業合同説明会やキャリア相談、セミナーなど、クリエイターの皆さまのキャリアアップとスキルアップをサポートしてまいりました。今後も、ミッションである「プロフェッショナルの生涯価値の向上」のもと、さまざまな取り組みを通じて、クリエイターの方々がその能力を最大限に発揮できる環境づくりをめざしてまいります。



