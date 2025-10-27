【YouTube連動企画】テオくん(スカイピース)×日本トレカセンターがコラボ！人気カード満載の限定オリパが好評販売中

コラボオリパ概要

株式会社日本トレカセンター

日本最大級のオンラインオリパ販売サービス「日本トレカセンター」は、大人気YouTuber・テオくん（スカイピース）とのコラボレーションオリジナルパック（オリパ）を、テオくんのYouTube動画公開と合わせて2025年10月24日（木）19:00より販売開始いたしました。

テオくんコラボオリパの魅力

豪華な目玉景品はテオくん自身が厳選！

本オリパは、テオくん自身が「本当に当ててほしい」と願う、大人気トレーディングカード・ホビーを景品として多数ラインナップしています。

販売開始3日で、早くも1,000万口以上が購入されています。

公式サイト：https://japan-toreca.com/

※コラボオリパは完売次第終了となります。

■ 注目タイトルラインナップ

世界的な人気を誇るTCG（トレーディングカードゲーム）や国内外で話題の対戦型カードゲーム、キャラクター系カードゲームなど、人気のトレーディングカードゲームに加え、世界的にも話題のホビー・グッズも景品に採用し、カードゲームの枠を超えたワクワク感を提供します。

■YouTube動画も話題！

販売開始と同じ10月24日（木）19:00に、テオくんのYouTubeチャンネルにて販売中のオリパの開封動画が公開されました。動画内で景品のカードや開封の様子が明らかになることで、大きな話題となっています。

■オンラインならではの購入体験

いつでもどこでもスマホから手軽にオリパの購入・開封が可能です。獲得したカードは、お客様が欲しいものだけを選び、まとめて配送を依頼できます。配送から受け取りまでの早さも日本トレカセンターの強みです。

日本トレカセンターは今後も新たなオリパ体験を創造し、トレーディングカード市場の活性化に貢献します。

会社概要

会社名 ：株式会社日本トレカセンター

https://jtc.center/

所在地 ：東京都中央区日本橋大伝馬町13-7日本橋大富ビル2F

代表者 ：代表取締役CEO 福村 圭祐

設立 ：2023年4月

事業内容：トレーディングカードのオンラインオリジナルパック(オリパ)販売サービス「日本トレカセンター(https://japan-toreca.com/)」の運営