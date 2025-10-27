【YouTube連動企画】テオくん(スカイピース)×日本トレカセンターがコラボ！人気カード満載の限定オリパが好評販売中
コラボオリパ概要
日本最大級のオンラインオリパ販売サービス「日本トレカセンター」は、大人気YouTuber・テオくん（スカイピース）とのコラボレーションオリジナルパック（オリパ）を、テオくんのYouTube動画公開と合わせて2025年10月24日（木）19:00より販売開始いたしました。
テオくんコラボオリパの魅力
豪華な目玉景品はテオくん自身が厳選！
本オリパは、テオくん自身が「本当に当ててほしい」と願う、大人気トレーディングカード・ホビーを景品として多数ラインナップしています。
販売開始3日で、早くも1,000万口以上が購入されています。
公式サイト：https://japan-toreca.com/
※コラボオリパは完売次第終了となります。
■ 注目タイトルラインナップ
世界的な人気を誇るTCG（トレーディングカードゲーム）や国内外で話題の対戦型カードゲーム、キャラクター系カードゲームなど、人気のトレーディングカードゲームに加え、世界的にも話題のホビー・グッズも景品に採用し、カードゲームの枠を超えたワクワク感を提供します。
■YouTube動画も話題！
販売開始と同じ10月24日（木）19:00に、テオくんのYouTubeチャンネルにて販売中のオリパの開封動画が公開されました。動画内で景品のカードや開封の様子が明らかになることで、大きな話題となっています。
■オンラインならではの購入体験
いつでもどこでもスマホから手軽にオリパの購入・開封が可能です。獲得したカードは、お客様が欲しいものだけを選び、まとめて配送を依頼できます。配送から受け取りまでの早さも日本トレカセンターの強みです。
日本トレカセンターは今後も新たなオリパ体験を創造し、トレーディングカード市場の活性化に貢献します。
会社概要
会社名 ：株式会社日本トレカセンター
https://jtc.center/
所在地 ：東京都中央区日本橋大伝馬町13-7日本橋大富ビル2F
代表者 ：代表取締役CEO 福村 圭祐
設立 ：2023年4月
事業内容：トレーディングカードのオンラインオリジナルパック(オリパ)販売サービス「日本トレカセンター(https://japan-toreca.com/)」の運営