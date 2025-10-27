ブシュロン、ロサンゼルスで開催されたイベントにセレブリティが集結

株式会社 ブシュロン ジャパン

フランスのハイジュエリーメゾンであるブシュロンは、2025年10月22日と23日の2日間、アメリカ・ロサンゼルスにて、メゾンの世界観に浸ることのできる没入型イベントを開催しました。

(C)BFA

ブシュロンは2024年にニューヨークとラスベガスに、そして2025年にはロサンゼルスにも新たな拠点としてブティックをオープン。この度のイベントは、アメリカ西海岸進出を記念するものです。会場となったのは、1950年代に建築家ジョン・ロートナーが設計したハリウッド ヒルズの邸宅「ハーヴェイ・ハウス」。ゲストをまるで自宅へ招き入れるかのような温かな雰囲気の中で催され、ジュリアン・ムーアなどの豪華セレブリティが来場し、夜にはナイル・ロジャースによるスペシャルライブパフォーマンスで華やかに締めくくられました。

シャルロット・ルボン (C)BFAトレイシー・エリス・ロス (C)BFAローラ・ダーン (C)BFAナターシャ・リオン (C)BFAクーパー・コック (C)BFAジュディス・ライト (C)BFAジア・コッポラ (C)BFAモーガン・スチュワート (C)BFAエレーヌ・ウェルタロス (C)BFAナイル・ロジャース (C)BFAライブパフォーマンス (C)BFA

〈ブシュロンについて〉

1858年にフレデリック・ブシュロンが創業し、自由な精神とスタイルが継承されてきたブシュロン。パリ・ヴァンドーム広場にブティックを構えた最初のハイジュエラーとして、ブシュロンはジュエリーとウォッチの分野において、メゾンの地位を確立してきました。自由で大胆な精神を持つブシュロンの唯一無二のスタイルは、世代を超えて受け継がれ、160年以上の歴史を誇ります。現在、ブシュロンは世界各国で90以上のブティックを展開し、国際的なラグジュアリーグループであるケリングに属しています 。