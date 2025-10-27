毎日の仕事、勉強、勝負時にサッと手軽にエナジーチャージ。“凄さみなぎる、エナジーグミ”『凄GUMI（スゴグミ）』が、10月27日（月）より全国のファミリーマートで販売スタート。

株式会社宝仙堂

「凄十」シリーズを展開する株式会社宝仙堂（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：花田雄介）は、『凄GUMI』を2025年10月27日（月）より全国のファミリーマート（一部店舗をのぞく）で販売スタートいたします。

『凄GUMI』は仕事、勉強、スポーツ、家事など、日常の“ちょっとした戦い”にサッと取り出し、一口でエナジーチャージできる、ポケットサイズのグミです。

爽快なガラナ系コーラ味で美味しく手軽に、あなたの日常の頑張りを応援します。

■日常の頑張りたい瞬間の味方として

誰にとっても、仕事や学びや人間関係も、「毎日が、戦いだ。」

「凄十」シリーズの象徴であるキャッチコピー 「こだわれ、勝ちに。」 は、これまで多くの“ここぞ！”という瞬間を支えてきました。

一方で、既存ユーザー様や若年層から「日常のちょっとした頑張りたいときに、もっと気軽にエナジーチャージしたい」というお声も寄せられていました。

『凄GUMI』は、そんな「日常の小さな戦い」に寄り添うポケットの相棒として、再登場しました。

今日をなんとか乗り切りたい瞬間は、いきなりやってきます。

朝イチの憂鬱な気分のとき、

午後の眠気に負けそうなとき、

夜まで走り抜けたいとき、

バッグやスーツのポケットからからサッと。

日常の小さな戦いの味方、『凄GUMI』。

■クセになるガラナ系コーラ味

「凄GUMI」は、爽快なガラナ系コーラの刺激がクセになる、手軽に楽しめるグミ。

従来の「凄十」成分を活かし“10種類の凄系成分”を凝縮しながらも、食べやすさにこだわり開発しました。コンパクトなポケットサイズで、いつでもどこでもサッとエナジーチャージできます。

■10種類の凄系成分を配合

「ここぞ」で選ばれてきた成分の“10種類の凄系成分”を凝縮。

すっぽん黒焼き粉末、トナカイ角（末）、マカエキス末、カカオエキス、

高麗人参エキス、ローヤルゼリー、亜鉛含有酵母、ムクナ（末）、

ガラナエキス（末）、タウリン抽出物（牡蠣エキス）

■商品概要

商品名：凄GUMI（スゴグミ）

発売日：2025年10月27日（月）

販売場所：全国のファミリーマート（一部店舗をのぞく）

フレーバー：ガラナ系コーラ

内容量：42g

希望小売価格：430円（税込）

■MA55IVE THE RAMPAGE 新CM放映記念キャンペーン情報

MA55IVE THE RAMPAGEを新ナビゲーターに起用した新TVCM放映を記念し、「MA55IVE THE RAMPAGE×凄十 オリジナルクリアファイルが当たるレシート応募キャンペーン」も同時に開催中です。

キャンペーンサイト：get-cp.jp/sugo10(https://get-cp.jp/campain/pages/top/sugo10)

【会社概要】

所在地：東京都千代田区外神田2-5-14

代表者：代表取締役社長 花田雄介

事業内容：医薬品・健康食品・機能性食品の製造販売

公式サイト：https://www.hosendo.co.jp/

凄十ブランドサイト：https://www.sugo10.jp/

凄十公式X：https://x.com/sugo10_official