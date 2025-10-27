境町役場《茨城県境町》県内初の公営樹林葬墓地「風景と時の移ろい」販売会開催！

さしま環境管理事務組合(https://www.sashimakankyou.or.jp/)（管理者：境町長橋本正裕）では、平成7年より「清水丘聖地霊園 第一霊園」を運営しており、全740区画は常に満杯の状況です。地域住民から霊園増設の声があり、令和5年度「清水丘聖地霊園 第二霊園」が完成し運用を開始しております。

「清水丘聖地霊園 第二霊園」には従来の区画墓地の他、新たな墓地形態である「樹林葬墓地（合同墓地）」を建設。昨今の「超高齢社会」「少子化」「核家族化」「墓じまい」等の社会情勢の変化及び、後継者不足に悩む地域住民のニーズに対応しております。

このたび、第一・第二霊園の一般墓地と、第二霊園樹林葬墓地の販売を実施しますのでお知らせします。

清水丘聖地霊園 販売会

予定販売数

一般区画墓地：118区画（第一霊園48区画・第二霊園70区画）

樹林葬墓地「風景と時の移ろい」：管内200体・管外 50体

※管内…茨城県境町・五霞町・坂東市・古河市にお住まいの方

販売価格

■樹林葬墓地「風景と時の移ろい」（管理料：不要）

管内…1体85,000円・管外…1体100,000円

■一般墓地

第一霊園（管理料：毎年5,000円）

管内…1区画330,000円・管外…1区画389,400円

第二霊園（管理料：毎年6,000円）

管内…1区画350,000円・管外…1区画413,000円

申込方法

令和7年11月4日（火）よりさしま環境管理事務組合 管理事務所(https://maps.app.goo.gl/At9jtnFLyG6ULdfD8)、さしま斎場(https://maps.app.goo.gl/At9jtnFLyG6ULdfD8)および組合ホームページ(https://www.sashimakankyou.or.jp/)にて、申込用紙を配布します。

申込日時

樹林葬墓地「風景と時の移ろい」：令和7年11月23日（日）、24日（月・祝）（2日間）9時から15時

一般墓地：令和7年11月24日（月・祝）（1日間）9時から15時

申込場所

さしま環境管理事務組合 管理事務所（茨城県猿島郡境町長井戸1734-1(https://maps.app.goo.gl/At9jtnFLyG6ULdfD8)）

販売者

茨城県/境町・五霞町・坂東市・古河市

清水丘聖地霊園について

清水丘聖地霊園は、圏央道「境古河IC」から車で約11分（約4.2km）とアクセスの良い立地にあり、44台分の駐車スペースも完備しています。

清水丘聖地霊園MAP

また、樹林葬墓地（合同墓地）は、毎年の管理料が一切不要です。

「お墓を守る人がいない」「子どもに負担をかけたくない」といった理由から、他のお墓に埋葬されている遺骨や自宅で保管されている遺骨の埋蔵を希望される方、生前予約としてご自身の将来を見据えてご検討される方にも安心してご利用いただけます。

清水丘聖地霊園 第一霊園清水丘聖地霊園 第一霊園MAP

740区画の一般墓地。今回の販売区画は水色部分の48区画となります。

トイレ２箇所、水道設備２箇所、休憩所１箇所を設置。

清水丘聖地霊園 第二霊園清水丘聖地霊園 第二霊園MAP

261区画の一般墓地。一区画あたり1.5ｍ × 2.0ｍ の約3平方メートル ございます。

清水丘聖地霊園 第二霊園 一般墓地区画

南北にスロープを設置し、バリアフリートイレを完備。

清水丘聖地霊園 第二霊園 スロープ清水丘聖地霊園 第二霊園 御手洗い

休憩所を2カ所設置。水道設備には、手桶・柄杓を備え付けてございます。

清水丘聖地霊園 第二霊園 休憩所清水丘聖地霊園 第二霊園 水道設備樹林葬墓地「風景と時の移ろい」「風景と時の移ろい」参拝所「風景と時の移ろい」モニュメント

10,000体収容可能な合葬墓

献花台や線香台、塔婆立などを完備しているため、いつでもお墓参りできます。

モニュメントは、世界的な建築家 隈研吾氏のデザインです。

アクセス

電車の場合

JR宇都宮線・古河駅

古河駅西口より境車庫行き 西南医療センター病院入口で下車（約30分）

下車後徒歩約10分

東武スカイツリーライン・東武動物公園駅

東武動物公園駅より境車庫行き 西南医療センター病院入口で下車（約40分）

下車後徒歩10分

東武スカイツリーライン・南栗橋駅

タクシーご利用で約30分 ※南栗橋駅からは境町方面の路線バスはございません。

バスの場合

JR宇都宮線 古河駅西口

境車庫行き 西南医療センター病院入口で下車（約30分）

下車後徒歩約10分

東武スカイツリーライン 東武動物公園駅

境車庫行き 西南医療センター病院入口で下車（約40分）

車の場合

圏央道 境古河ICより約11分

圏央道 五霞ICより約19分

さしま環境管理事務組合について

さしま環境管理事務組合は、茨城県境町・五霞町・坂東市・古河市の2市2町で構成する一部事務組合です。

さしま環境管理事務組合公式ホームページ https://www.sashimakankyou.or.jp/

さしま環境管理事務組合について