医師として“生きている証”は手術である　目の前の患者と誠実に向き合う肝臓外科医國土典宏氏を特集　DOCTOR′S MAGAZINE ドクターズマガジン11月号発刊

株式会社クリーク・アンド・リバー社の医療分野の子会社である株式会社メディカル・プリンシプル社は、医療業界のヒューマンドキュメント誌『DOCTOR'S MAGAZINE [ドクターズマガジン] 11月号』を発刊いたしました。

巻頭記事の「ドクターの肖像」では、国立健康危機管理研究機構 理事長の國土典宏氏を特集しました。肝臓を専門とする消化器外科医の國土氏は、日本で生体肝移植が始まった黎明期から、これまで300例以上の肝移植を手がけてきました。



外科医の父を見て自身も医師を志し、東京大学医学部に進みました。卒業後に多くの肝硬変の患者を診る中で、「いつか移植手術をやってみたい」と肝臓外科の道へと踏み出しました。

日本初の生体肝移植が行われた1989年、國土氏は、肝臓手術のスペシャリストで恩師となる幕内雅敏氏の肝切除を見て衝撃を受け、肝切除のスキルを磨きました。その後は安全で確実な手術への思いを強くし、國土氏のグループが3Dシミュレーションを開発・普及させたことで標準化されました。現在では保険収載され、腹腔鏡やロボット支援手術の基盤にもなっています。



2017年には、國土氏は国立国際医療研究センター理事長に就任し、2020年のコロナウイルスのパンデミック発生時には、国立感染症研究所と連携して大きな役割を果たしました。国立健康危機管理研究機構の理事長となった現在でも、外来を受け持ち、目の前の患者に誠実にひたむきに向き合う國土氏の物語を追いました。



その他、「Challenger -挑戦者-」では、声帯摘出で声を失った人が再び声を取り戻せるように、音声変換アプリケーションの開発に取り組む頭頸部外科医の西尾直樹氏を特集しました。今回第2回目となる「それ、ChatGPTが代わりにやります！」では、論文抄読会の準備の場面で、ChatGPT を「論文解析の専門家」として活用し、準備を効率化する方法をご紹介します。「押し売り書店“仲野堂”」では、学歴とは何かを考えさせてくれる3冊をご紹介します。



今月も、全国各地で活躍する医師や医療法人を、様々な観点からご紹介しています。ぜひ、ご一読ください。

DOCTOR'S MAGAZINE ドクターズマガジン No.3102025年11月号のご案内

[ドクターの肖像]

国立健康危機管理研究機構 理事長／東京大学 名誉教授

日本外科学会 名誉会員

國土典宏



[Doctor's Opinion]

“救急外来での「患者と深く向き合うコミュニケーション術」”

福井大学医学部附属病院 救急科・総合診療部 教授

林 寛之



[連載コラム]

押し売り書店“仲野堂” #46

大阪大学 名誉教授

仲野 徹



[Challenger -挑戦者-]

名古屋大学大学院 医学系研究科 耳鼻咽喉科学 准教授

西尾直樹



[Dr.徳田のクリニカルパールズ]

だるさの原因は？



[FORTE -日本列島病院探訪-]

社会医療法人 北晨会

恵み野病院



[それ、ChatGPTが代わりにやります！]

#02 論文を「アップロード」するだけでプレゼン完成

東日本橋内科クリニック院長

白石達也



[臨床研修指定病院紹介]

地方独立行政法人 那覇市立病院

富山県厚生農業協同組合連合会 高岡病院 厚生連高岡病院



[専門研修紹介]

地方独立行政法人広島市立病院機構 広島市立北部医療センター安佐市民病院

石巻赤十字病院



[医療過誤判例集]

ERCP・胆道鏡検査２日後に死亡した患者につき、説明義務違反による死亡との因果関係が

あるとされ、逸失利益など死亡による損害が認められた事例



[医局紹介]

名古屋大学大学院 医学系研究科 神経内科学

埼玉医科大学国際医療センター 小児心臓科



[Medical Topics／Student's Voice]

メディカルトピックス／医学生の声



