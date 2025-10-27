本当に存在するのか分からない─噂の“運搬バイト”。周遊型イマーシブサスペンス『密行喩送(みっこうゆそう)』

株式会社パルコ

ネットに突如現れる“運搬バイト”の募集。

報酬は100万円──

条件はただ一つ、「中身を問わない」こと。

あなたは、その甘い誘いに応募した。

数日後に送られてきた集合場所は、池袋PARCO内のとある場所。

しかし当日、現地に着くと「荷物」は何者かに奪われていた。

依頼主は静かに告げる。

「奪ったのは別の組織だ。潜入して、取り戻せ。」

気づけばあなたは、日常の裏に潜む

“もうひとつの世界”に足を踏み入れていた。

果たして、あなたはこの“バイト”を、無事に終えられるのか。

株式会社パルコ（本部：東京都渋谷区）と株式会社Sally （本部：東京都渋谷区）は、共同開発した周遊型イマーシブサスペンス『密行喩送』を2025年11月15日(土)より池袋PARCOにて開催することを発表いたします。

- 周遊型イマーシブサスペンスとは

周遊型イマーシブサスペンスとは、実在する施設を舞台に、登場人物たちとの会話を通じて物語が展開する体験型イベントです。

どこまでが現実でどこからが虚構なのか、その境界が曖昧になる、緊迫した体験を提供します。

リアルな空間を活かした演出と緻密なストーリーテリングによるこれまでにない没入感をお楽しみください。

- 本作の特徴

１.現実と虚構の境界が曖昧になる体験

本作の中では、商業施設の様々な場所でキャストとの一対一の対話を繰り返します。

日常と地続きの形で物語が展開されるため、どこからが「現実」でどこからが「虚構」なのか――

その境界が曖昧になる独特の没入感を体験できます。



２.参加者同士の対話を通じて選択

本企画はグループでも参加いただけるイベントのため、推理や謎解きが得意でない方でもお楽しみいただけます。

３.リプレイ可能

一度体験した方も、何度でもご体験いただけます。初めての方を誘っての体験もお勧めです。

【イベント概要】 「密行喩送（みっこうゆそう）」

■開催期間：2025年11月15日（土）～2025年12月28日（日）

■開催場所：池袋PARCO本館（東京都豊島区南池袋1-28-2）

※8F特設スペースから開始し、館内を周遊しながらプレイします。

■体験時間：約90分

■料金（税込）：

平日料金（お一人あたり）

3名参加：3,850円

2名参加：5,170円

1名参加：7,150円

土日祝料金（お一人あたり）

3名参加：4,180円

2名参加：5,500円

1名参加：7,700円

10月29日（水）21:00から ESCAPE.ID（https://escape.id/uzu-org/e-meet-you/）にてチケット販売を開始いたします。参加人数によって料金が異なりますので、ご注意ください。

■公式HP：meet-you.uzu-app.com(https://meet-you.uzu-app.com/)

※イベント内容は変更となる場合がございます。

※このイベントはフィクションです。実在の人物や団体などとは関係ありません。

【クレジット】

シナリオ・ゲームデザイン：三ヶ崎四五六 / キョウヘイ

演出・演技指導・キャスティング：SLY

制作協力：沙竹唯

デザイナー・ディレクター：MoRi

プロデューサー：平石レゼ

企画：ウズプロダクション

製作・主催：株式会社Sally・株式会社パルコ / PARCO GAMES

- ウズプロダクションについて

ウズプロダクションは、既存の枠にとらわれない独自の体験型エンターテインメントを提供するクリエイティブチームです。

これまで『クラブシークレット』『道饗に轟く』など、実空間を活用した没入型エンターテインメントを多数手がけ、新しい体験の創造に挑戦し続けています。

♢公式サイト：https://sally-inc.jp/production(https://sally-inc.jp/production)

(C) ウズプロダクション 2025

- PARCO GAMESについて

PARCO GAMESは、開発支援からパブリッシング、マーケティング、二次展開までを一貫して手掛け、オンラインと実店舗を融合させた独自のプロモーションやメディアミックス展開を推進しております。

特にパブリッシング事業ではインディーゲーム領域に注力し、クリエイターの個性を尊重しながら新たなゲームカルチャーの創出を目指します。

また、PARCO GAMESはパブリッシングのみならず、ゲームカルチャーに関連する取り組みを総合的かつ多様に発展させながら、事業の推進およびブランド全体としての成長を目指しています。



公式サイト：https://games.parco.jp/ (https://games.parco.jp/)

公式X：https://x.com/parco_games(https://x.com/parco_games)