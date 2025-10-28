【初代ファミスタ大会情報】東京大会、大阪大会の開催日程（11月）
2025年10月28日
【初代ファミスタ大会情報】東京大会、大阪大会の開催日程（11月）
11月に開催される初代ファミスタの大会情報をお知らせいたします。東京大会は11月29日（土）、大阪大会は11月16日（日）に開催いたします。
1．東京大会
日時：11月29日（土）12：00～18：00
場所：新宿駅から徒歩数分 カラオケボックス
費用：2,000円前後（場所代のみ）
その他：初代ファミスタ対戦の他、余った時間にワールドスタジアム'91など初代以外の対戦もできます
申込み/問合せ：ファミスタ東京（https://x.com/FamistaTokyo）のDM
＊時間等については変更の可能性があります
2.大阪大会
日時：11月16日（日）10：30～16：30
場所：東大阪市森河内西2-36-15（NPO法人夢検定協会）
参加費：500円
その他：総当たりによる10試合程度の対戦
申込み/問合せ：初代ファミスタ全国大会（https://x.com/famista1986）のDM
＊時間等については変更の可能性があります
3．対戦動画の公開
大会の対戦動画の一部は、後日YouTubeにて視聴していただくことができます。
・チャンネル名：ユメケン
・URL：https://www.youtube.com/@yumekentei/videos
4.その他
ファミスタは株式会社バンダイナムコエンターテインメントの登録商標です。
（参考：過去の大阪大会の様子）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332828&id=bodyimage1】
配信元企業：NPO法人夢検定協会
