オリジナル“侍アイアン”製作体験、兵庫・市川町で販売開始
神姫バス株式会社（代表取締役社長：長尾真、本社：兵庫県姫路市）は、兵庫県市川町の藤本技工で、プロフィッターによるフィッティングと鍛造技術を融合させたオーダーメイドアイアン製作体験の販売を開始しました。1日2名限定で、刀鍛冶の伝統を活かした「侍アイアン」をその場で体験・注文できます。参加費は198,000円（税込）です。
ゴルフ市場では「自分に合うクラブが欲しい」というニーズが増加しており、既製品では満足できないこだわりゴルファー層が存在しています。国産ゴルフアイアンヘッド発祥の地である兵庫県市川町はかつて刀鍛冶の里として知られ、その伝統技術が現在も藤本技工の鍛造アイアン製作に受け継がれています。歴史文化と技術が根付いた市川町で世界に一つだけのアイアンを作る体験をご用意しました。
【体験概要】
本体験では、参加者はプロフィッターによるスイング解析を受け、体格・スイング・感覚に最適化されたオリジナル“侍アイアン”のセッティングを提案されます。その後、工場見学やヘッドへのオリジナル刻印づくりを体験、オリジナルネームプレート作りを通して、完成までの工程を五感で体験できます。完成品（5本組セット）は後日配送され、右利き・左利きとも同料金で提供します。
【兵庫のつくり人】藤本技工
藤本技工は、兵庫県市川町に拠点を構える鍛造ゴルフクラブヘッド専門メーカーです。
平成2年（1990年）の創業以来、アイアンヘッドを中心に高品質なゴルフクラブを製造し、多くの国内外メーカーやプロゴルファー、著名人から高い信頼を得ています。伝統の鍛造技術と最新機器を組み合わせ、精密かつ安定した製品づくりを実現し、兵庫のモノづくりを支えています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332799&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332799&id=bodyimage2】
【詳細】
開催日：平日限定（祝日除く）
時間枠：（1）13:00～15:30、（2）15:30～18:00
定員：各時間1名、1日合計2名
参加費：198,000円（税込）
【内容】
・プロフィッターによるカウンセリングとデータ測定
・クラブヘッド刻印デザイン調整（打刻体験ではありません）
・工場見学で製造工程を体感
・オリジナルネームプレート作り
⇒ 後日、完成アイアンセットを配送
参加者は自分のスイングデータをもとに、クラブの仕様を選定でき、刻印やオリジナルデザインも可能です。納品まで約1カ月半を要します。
本体験は、伝統技術の継承とゴルフクラブ市場のニーズを結びつけた新しい取り組みです。今後、兵庫県内のモノづくり体験として観光資源化も期待されるプレミアム体験コンテンツと考えています。今後も兵庫県内に点在する観光資源を掘り起こし、魅力価値を提供していきます。
【販売・申込情報】
公式ページ：
https://local-prime.com/event/fujimotogiko/
申込締切：開催日の14日前 23:59まで
申込方法：オンライン予約（クレジット決済）
【問い合わせ先】
神姫バス株式会社 Localprime事務局
TEL：090-5886-9588 ※平日9:00-18:00（土日祝：不通）
MAIL：chiikijigyou@shinkibus.co.jp
配信元企業：神姫バス株式会社
