【11月無料セミナー】全2回：オフショア開発の″企業選び″と″始め方″が分かる入門セミナー
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332757&id=bodyimage1】
株式会社アイディーエス（本社：東京都港区、代表取締役：中野 貴志、以下アイディーエス）は、2025年11月6日、11月12日の2回にわたり、オフショア開発初心者向けのオンラインセミナー「全2回：オフショア開発の"企業選び"と"始め方"が分かる入門セミナー」を開催いたします。
国内のエンジニア不足が深刻化する中、開発体制の見直しや外部パートナーの活用を検討する企業が増えています。
その中でも注目を集めるのが、コストと技術力の両面でバランスの取れたベトナムオフショア開発です。
一方で、「実際どんな会社を選べばいいのか」「文化や品質面が心配」といった疑問を持つ方も少なくありません。
そこで本セミナーシリーズでは、そうした不安を解消し、検討を一歩前に進めるために、ベトナムオフショア開発の最新動向と実践ノウハウを2回に分けて解説します。
■ 第1回：オフショア開発の「企業選び」を学ぶ
・ベトナム開発企業の技術力・日本語力の見極め方
・ラボ型と請負型の違いと選び方
・失敗しないパートナー選定の判断基準 等
→「どんなパートナーを選べばいいか分からない」という悩みを解消します。
■ 第2回：オフショア開発の「始め方」を学ぶ
・プロジェクト立ち上げ時のポイント
・成功企業が実践する品質管理の工夫
・文化・言語の違いを超えるチームビルディング 等
→「本当に品質が維持できるの？」「プロジェクト管理が不安」という懸念にお答えします。
それぞれ独立した内容のため、気になる回だけの参加も歓迎です。
海外開発の検討をこれから始める方にも最適な内容です。
皆様のご参加を心よりお待ちしております。
▼開催スケジュール
11月6日（木） 17:00~18:00：第1回「オフショア開発の“企業選び”を学ぶ」
11月12日（水） 17:00~17:40：第2回「オフショア開発の“始め方”を学ぶ」
▼開催概要
・主題：【11月無料セミナー】全2回：オフショア開発の"企業選び"と"始め方"が分かる入門セミナー
・参加費用：無料
・参加方法：ウェビナー（Zoom）
※ご視聴環境をご用意ください。
※当日のURLはお申込みいただいたメールアドレスに開催前日を目安にお送りいたします。
▼スピーカー
柴田 達真（IDS Vietnam CEO）
▼お申込み
下記URLよりお申し込みください
（https://sma-labo.jp/notice/seminar/seminar251106/）
※参加者1名につき1回のご登録となります。
配信元企業：株式会社アイディーエス
株式会社アイディーエス（本社：東京都港区、代表取締役：中野 貴志、以下アイディーエス）は、2025年11月6日、11月12日の2回にわたり、オフショア開発初心者向けのオンラインセミナー「全2回：オフショア開発の"企業選び"と"始め方"が分かる入門セミナー」を開催いたします。
国内のエンジニア不足が深刻化する中、開発体制の見直しや外部パートナーの活用を検討する企業が増えています。
その中でも注目を集めるのが、コストと技術力の両面でバランスの取れたベトナムオフショア開発です。
一方で、「実際どんな会社を選べばいいのか」「文化や品質面が心配」といった疑問を持つ方も少なくありません。
そこで本セミナーシリーズでは、そうした不安を解消し、検討を一歩前に進めるために、ベトナムオフショア開発の最新動向と実践ノウハウを2回に分けて解説します。
■ 第1回：オフショア開発の「企業選び」を学ぶ
・ベトナム開発企業の技術力・日本語力の見極め方
・ラボ型と請負型の違いと選び方
・失敗しないパートナー選定の判断基準 等
→「どんなパートナーを選べばいいか分からない」という悩みを解消します。
■ 第2回：オフショア開発の「始め方」を学ぶ
・プロジェクト立ち上げ時のポイント
・成功企業が実践する品質管理の工夫
・文化・言語の違いを超えるチームビルディング 等
→「本当に品質が維持できるの？」「プロジェクト管理が不安」という懸念にお答えします。
それぞれ独立した内容のため、気になる回だけの参加も歓迎です。
海外開発の検討をこれから始める方にも最適な内容です。
皆様のご参加を心よりお待ちしております。
▼開催スケジュール
11月6日（木） 17:00~18:00：第1回「オフショア開発の“企業選び”を学ぶ」
11月12日（水） 17:00~17:40：第2回「オフショア開発の“始め方”を学ぶ」
▼開催概要
・主題：【11月無料セミナー】全2回：オフショア開発の"企業選び"と"始め方"が分かる入門セミナー
・参加費用：無料
・参加方法：ウェビナー（Zoom）
※ご視聴環境をご用意ください。
※当日のURLはお申込みいただいたメールアドレスに開催前日を目安にお送りいたします。
▼スピーカー
柴田 達真（IDS Vietnam CEO）
▼お申込み
下記URLよりお申し込みください
（https://sma-labo.jp/notice/seminar/seminar251106/）
※参加者1名につき1回のご登録となります。
配信元企業：株式会社アイディーエス
プレスリリース詳細へ