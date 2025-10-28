³ô¼°²ñ¼ÒLogProstyle¡¢PROSTYLEÎ¹´ÛÅìµþÀõÁðⅡ¡Ê²¾¾Î¡Ë³«È¯ÍÑÃÏ¤Î¼èÆÀ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»
³ô¼°²ñ¼ÒLogProstyle ¡ÊNYSE American: LGPS¡Ë¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ·ó ¼¹¹ÔÌò°÷¼ÒÄ¹¡§Ìîß·ÂÙÇ·¡¢°Ê²¼¡ÖLogProstyle¡×¤Þ¤¿¤Ï¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï²¼µ¤Î¤È¤ª¤ê¡¢ÀõÁð¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿·¤¿¤Ê½ÉÇñ»ÜÀß¡ÖPROSTYLEÎ¹´ÛÅìµþÀõÁðⅡ¡Ê²¾¾Î¡Ë¡×¤Î³«È¯ÍÑÃÏ¤ò¼èÆÀ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¿·Î¹´Û¤Ï2028Ç¯10·î¤Î³«¶È¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤êÅö¼Ò¤ÎÎ¹´Û»ö¶È¤Ï¡¢ÀõÁð¡Ê2»ÜÀß¡Ë¡¦²£ÉÍ¡¦²Æì¡Ê2»ÜÀß¡Ë¤Î5»ÜÀßÂÎÀ©¤Ø¤È³ÈÂç¤·¤Þ¤¹¡£
2019Ç¯¤Ë³«¶È¤·¤¿¡ÖPROSTYLEÎ¹´ÛÅìµþÀõÁð¡×¤Ï¡¢ÀõÁð»û¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë´Ñ¸÷Ì¾½ê¤Ø¤Î¹¥¥¢¥¯¥»¥¹¤È¡¢¡ÖÏÂ¡×¤Î¤¯¤Ä¤í¤®¤ò³è¤«¤·¤¿¶õ´ÖÀß·×¤¬Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¼èÆÀ¤·¤¿¿·¤¿¤Ê³«È¯ÍÑÃÏ¤Ï¡¢¡ÖPROSTYLEÎ¹´ÛÅìµþÀõÁð¡×¤«¤éÅÌÊâÌó4Ê¬¤ÎÎ©ÃÏ¤Ë¤¢¤ê¡¢ÀõÁð´Ñ¸÷¤ÎÃæ¿´¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ª¤±¤ëÅö¼Ò¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥×¥ì¥¼¥ó¥¹¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖPROSTYLE Î¹´ÛÅìµþÀõÁðⅡ¡Ê²¾¾Î¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢¡ÖPROSTYLEÎ¹´ÛÅìµþÀõÁð¡×¤ÈÏ¢·È¤·¤¿±¿±Ä¤Ë¤è¤ê¡¢³¹Á´ÂÎ¤ò°ì¤Ä¤Î¡È½É¡É¤È¸«Î©¤Æ¤¿ÃÏ°è¶¦ÁÏ·¿¤ÎÂÚºßÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£2028Ç¯¤Î³«¶È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ÃÏ°èÊ¸²½¤Î·Ñ¾µ¤È´Ñ¸÷²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
²¼µ¤ÎÉ½¤Ï¡¢´ûÂ¸¤Î¡ÖPROSTYLEÎ¹´ÛÅìµþÀõÁð¡×¤ÈÈæ³Ó¤·¤¿¡ÖPROSTYLEÎ¹´ÛÅìµþÀõÁðⅡ¡Ê²¾¾Î¡Ë¡×³«È¯¤ÎÆÃÄ§¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¡ÖPROSTYLEÎ¹´ÛÅìµþÀõÁðⅡ¡Ê²¾¾Î¡Ë¡×¤ÎÊ¿¶ÑµÒ¼¼Ã±²Á¡ÊADR¡Ë¤Ï45,975±ß¤È¡¢´ûÂ¸¤Î¡ÖPROSTYLEÎ¹´ÛÅìµþÀõÁð¡×¤Î38,414±ß¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¹â¤¤¿å½à¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢´ûÂ¸»ÜÀß¤Ç¤Ï43¼¼¤Î¤¦¤Á21¼¼¤ËÏªÅ·É÷Ï¤¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¿·»ÜÀß¤Ç¤ÏÁ´¼¼¤ËµÒ¼¼ÏªÅ·É÷Ï¤¤òÀßÃÖ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤ê¡¢¤è¤ê¹â¤¤Ê¿¶ÑµÒ¼¼Ã±²Á¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
PROSTYLEÎ¹´ÛÅìµþÀõÁðⅡ¡Ê²¾¾Î¡Ë³«È¯·×²è¤ª¤è¤Ó»ö¶È¸«ÄÌ¤·
¢¨¡ÖPROSTYLEÎ¹´ÛÅìµþÀõÁðⅡ¡Ê²¾¾Î¡Ë¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤ì¤é¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ï¡¢²áµî¤Î¼ÂÀÓ¤ª¤è¤Ó·Ð±Ä¿Ø¤ÎÁÛÄê¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î·ë²Ì¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤³¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿ÌÜÉ¸¤¬Ã£À®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
³ô¼°²ñ¼ÒLogProstyle¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åö¼Ò¤Ï¡¢¼ç¤ËÉÔÆ°»º»ö¶È¡Ê¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óºÆÈÎ»ö¶È¡¢¿·µ¬¥Ç¥£¥Ù¥í¥Ã¥×¥á¥ó¥È»ö¶È¡Ë¤ÈÎ¹´Û±¿±Ä»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤Þ¤Á¤Ê¤«Î¹´Û¡×¤òÅìµþ¡¦²£ÉÍ¡¦²Æì¤Ç¹ç·×£´Å¹ÊÞ±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÔÆ°»º»ö¶È¤òÃæ¿´¤ËÇä¾å¤ò³ÈÂç¤·¡¢2025Ç¯3·î´ü¤ÎÏ¢·ëÇä¾å¹â¤ÏÌó207²¯±ß¡¢EBITDA¤ÏÌó15²¯±ß¤ò·×¾å¡£2025Ç¯3·î¤ËÆüËÜÌ¤¾å¾ì¤Ç¡¢NYSE¡Ê¥Ë¥åー¥èー¥¯¾Ú·ô¼è°ú½ê¡Ë¤ËÄ¾ÀÜ¾å¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾Íè¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë´Ø¤¹¤ëµ½Ò¤ÎÌÈÀÕ»ö¹à¡§
ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë¤Ï¡¢1995Ç¯ÊÆ¹ñ»äÅª¾Ú·ôÁÊ¾Ù²þ³×Ë¡¤Ë´ð¤Å¤¯¡Ö¾Íè¸«ÄÌ¤·¤Ë´Ø¤¹¤ëµ½Ò¡Ê¥Õ¥©¥ïー¥É¡¦¥ë¥Ã¥¥ó¥°¡¦¥¹¥Æー¥È¥á¥ó¥È¡Ë¡×¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Îµ½Ò¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¶È³¦¤ª¤è¤Ó»Ô¾ì¤Ë´Ø¤¹¤ë¸½ºß¤Î´üÂÔ¡¢¸«ÀÑ¤â¤ê¡¢Í½Â¬¡¢¸«ÄÌ¤·¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë·Ð±Ä¿Ø¤Î¸½»þÅÀ¤Ç¤Î¿®Ç°¤ª¤è¤Ó²¾Äê¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë¤ª¤±¤ë¾Íè¸«ÄÌ¤·¤Ë´Ø¤¹¤ëµ½Ò¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÀõÁð¤Ç·×²èÃæ¤Î¥Û¥Æ¥ë³«È¯¤Ë´Ø¤¹¤ë»þ´ü¡¦ÈñÍÑ¡¦´°Î»¸«¹þ¤ß¡¢±¿±Ä¾å¤Î¥·¥Ê¥¸ー¸ú²Ì¡¢Ê¿¶ÑµÒ¼¼Ã±²Á¡ÊADR¡Ë¤ª¤è¤Ó²ÔÆ¯Î¨¤Ê¤É¤Î¶ÈÀÓ»ØÉ¸¤Î¸«ÄÌ¤·¡¢¤µ¤é¤ËÅö¼Ò¤Îº£¸å¤Î»ö¶ÈÀïÎ¬¡¢À®Ä¹¸«ÄÌ¤·¡¢»Ô¾ìÆ°¸þ¤Ë´Ø¤¹¤ëÆâÍÆ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Îµ½Ò¤Ï¾Íè¤Î¶ÈÀÓ¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´ûÃÎ¤Þ¤¿¤ÏÌ¤ÃÎ¤Î¥ê¥¹¥¯¤äÉÔ³Î¼ÂÀ¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÍ×°ø¤Ë¤è¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Î·ë²Ì¤ä¶ÈÀÓ¡¢Ã£À®»ö¹à¤¬µ½ÒÆâÍÆ¤ÈÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÍ×°ø¤Ë¤Ï¡¢·ÐºÑ´Ä¶¤ÎÊÑ²½¡¢´Ñ¸÷Æ°¸þ¡¢·úÀß¥³¥¹¥È¤ÎÊÑÆ°¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤ÎÀ©Ìó¡¢Ë¡µ¬À©¾å¤Î¾µÇ§¡¢¶¥¹ç´Ä¶¡¢»ñ¶âÄ´Ã£¾õ¶·¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤é¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬ÊÆ¹ñ¾Ú·ô¼è°ú°Ñ°÷²ñ¡ÊSEC¡Ë¤Ë¿ï»þÄó½Ð¤¹¤ëÊó¹ð½ñ¡Ê2025Ç¯7·î7ÆüÉÕ¤ÇÄó½Ð¤·¤¿Form 20-FÇ¯¼¡Êó¹ð½ñ¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿¥ê¥¹¥¯¤ò´Þ¤à¡Ë¤Ë¾ÜºÙ¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÍèÍ½ÁÛ¤Ë´Ø¤¹¤ëµ½Ò¤Ï¡¢ºîÀ®Æü¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢Åö¼Ò¤Ï¡¢Ë¡Î§¤Ë¤è¤êµÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤ò½ü¤¡¢Åö¼Ò¤ÏËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹È¯É½Æü°Ê¹ß¤ËÈ¯À¸¤·¤¿»ö¾Ý¤ä¾õ¶·¤òÈ¿±Ç¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤ì¤é¤Îµ½Ò¤ò¹¹¿·¤Þ¤¿¤Ï½¤Àµ¤¹¤ëµÁÌ³¤òÉé¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹Æâ¤ÎÅö¼Ò¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¸ÀµÚ¤ÏÊØµ¹¾å¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢Åö³º¥µ¥¤¥È¾å¤Î¾ðÊó¤Ï¡¢ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
³ô¼°²ñ¼ÒLogProstyle¡§ IRÃ´Åö¡§ir@logprostyle.co.jp
Hayden IR¡§Corbin Woodhull corbin@haydenir.com