レガシーシステムの価値を次世代へ―生成AIエージェントで実現する技術継承

株式会社ジーニーズ

株式会社ジーニーズ（本社：三重県四日市市、代表取締役：阪 和幸、以下「当社」）は、汎用機・オフコンを含むレガシーシステムの課題を解決する「生成AIエージェント導入支援サービス」の提供を開始いたします。

深刻化するレガシーシステムの課題

多くの企業で、汎用機・オフコン上のCOBOLやRPGで構築されたシステムが、業務の中核として稼働し続けています。しかし、「属人化」「技術継承の断絶」「リプレース判断の困難」などの課題により、本来「資産」であるはずのシステムが「技術的負債」と呼ばれる状況に陥っています。

キーパーソンの定年退職が迫る中、若手へのCOBOL/RPGの技術継承は進まず、ドキュメント不在のプログラムは誰も触れない状態に。全体像が見えないため、リプレースの計画すら立てられない――このような状況に、多くの企業が直面しています。

生成AIエージェントによる課題解決

当社は、汎用機・オフコン開発と最新の生成AI技術の双方の知見・経験から、レガシーシステムが抱える課題を解決するために生成AIエージェントの導入からその活用・定着までの支援サービスを提供します。

従来の「人の力だけに頼る」アプローチから、「生成AIエージェントを活用」するアプローチへの転換により、次の状態を実現します。

把握できる・保守できる

例：数千行のプログラムの処理内容を自然言語で説明、影響範囲を自動調査。

質問できる・技術が継承される

例：「この処理は何のため？」という疑問にAIが回答、仕様書を自動生成。

材料が揃う・最適な方針を決められる

例：システム全体の構成図や依存関係を可視化、経営判断のための資料を作成。

※具体的な解決手法や技術詳細については、資料請求にてご確認ください。

【資料請求・お問い合わせ】

本サービスの具体的な解決手法、導入事例、費用体系については、資料をご用意しております。 下記よりお気軽にお問い合わせください。

資料請求フォーム

https://forms.gle/EtWHSSx6HfPeACpWA

▼会社概要

会社名 ：株式会社ジーニーズ

公式サイト：https://www.genies.jp

代表取締役：阪 和幸

所在地 ：三重県四日市市諏訪栄町7-34 SYNTHビジネスセンター

本件に関するお問い合わせ

メール：hello@genies.jp