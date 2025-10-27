株式会社チューズモンスター、「常連くるみちゃん」がLINE Technology Partner ミニアプリ部門 認定パッケージに認定
株式会社チューズモンスター（本社：福岡県福岡市中央区、代表取締役：赤野 純平）が提供する「常連くるみちゃん」は、LINEヤフー株式会社が運営する「LINEヤフー Partner Program」において、「LINE Technology Partner ミニアプリ部門 」の認定パッケージに新たに認定されました。
これにより当社は、
注文くん 店内モバイルオーダー
注文くん テイクアウト・デリバリー
順番待ち子ちゃん
常連くるみちゃん
の4つのプロダクト全てで認定を受けたことになります。
複数のプロダクトがLINEミニアプリ認定を取得しているのは当社のみであり、これにより「注文」「受取」「順番待ち」「顧客管理」といった飲食店DXの主要領域を、一気通貫でLINE上に構築できる体制 強化が整いました。
認定パッケージ紹介ページ：
https://www.lycbiz.com/jp/service/line-mini-app/package/jorenkurumi/?page=1
【■「常連くるみちゃん」とは】
「常連くるみちゃん」は、来店回数・最終来店日・購入金額などのデータを自動収集し、常連顧客を見える化するCRMサービスです。
LINEミニアプリとして利用できるため、追加アプリのインストールや複雑な会員登録は不要。
顧客データに基づいたセグメント配信で、再来店促進やLTV向上を実現します。
サービス詳細ページ：
https://choose-monster.com/memberscard
📩 サービスに関するお問い合わせ：
https://choose-monster.com/contact/
組み合わせ自在のロイヤリティプログラム
【■チューズモンスターの強み】
今回の認定により、当社の4つのLINEミニアプリ認定パッケージは互いに連携し、「集客 → 注文 → 決済 → 顧客管理」までのサイクルをLINE上で完結できる唯一の仕組みとなりました。
注文くん 店内モバイルオーダー／テイクアウト・デリバリー：スムーズな注文と決済
順番待ち子ちゃん：来店前の行列・順番待ちの可視化
常連くるみちゃん：顧客データの蓄積とリピート施策
これらを組み合わせることで、飲食店は業務効率化と売上アップを同時に実現でき、ユーザーには快適な体験を提供できます。
連携・顧客データの蓄積のイメージ
■今後の展望
今回の認定は、「常連くるみちゃん」の実績とあわせ、当社のサービス全体が飲食店のDX推進に貢献している点を評価いただいたものです。
株式会社チューズモンスターは今後も、店舗事業者がLINEを通じて顧客との関係性を深め、売上・生産性向上を両立できるソリューションを提供してまいります。
LINEミニアプリについて
「LINEミニアプリ」は、店舗・企業が「LINE」上で自社サービスを提供できる新しいアプリプラットフォームです。
会員証やモバイルオーダー、予約受付などのサービスをアプリの追加ダウンロード・会員登録不要で「LINE」上で提供でき、重要なお知らせを無料で通知することが可能です。
また「LINE公式アカウント」との連携により、「友だち」をスムーズに獲得することができ、 「LINEミニアプリ」を通じて取得した顧客の属性情報や行動データを活用することで、 より効率的な販促活動を実現します。
*LINEアカウントと紐づいた行動データの取得・活用にはユーザーの許諾が必須となります。
詳細は下記URLの公式サイトをご確認いただけますと幸いです。
■LINEミニアプリ https://www.lycbiz.com/jp/service/line-mini-app/
チューズモンスターについて
株式会社チューズモンスターは、「DXを推進し、すべての飲食店を持続的に幸せにする」を事業ミッションに掲げ、モバイルオーダー＆CRMシステム「注文くん」および各業態に最適化した派生サービスを開発・提供しています。
私たちが目指すのは、注文や決済の効率化だけでなく、スタッフが本来注力すべき「お客様との接点」や「おもてなしの時間」を最大化できる店舗環境の実現です。
飲食・中食の現場から得た実データをもとに、売上を伸ばす導線設計や再来店率を高めるCRM施策を組み込み、「初回来店から継続的なファン化」までをテクノロジーの力で支援しています。
飲食ビジネスが、もっと楽しく、もっとやりがいのあるものになる未来を目指して。
チューズモンスターは、現場に根ざしたDXで挑戦を続けてまいります。
■ 会社概要
会社名：株式会社チューズモンスター
代表者氏名：赤野 純平
設立：2019年8月
本社所在地：〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名2-6-11 Fukuoka Growth Next
事業内容：LINEミニアプリの開発・販売、各種システムの受託開発、LINE公式アカウントの運用支援、MEO対策
URL：https://choose-monster.com