株式会社チューズモンスター、「常連くるみちゃん」がLINE Technology Partner ミニアプリ部門 認定パッケージに認定

株式会社チューズモンスター

株式会社チューズモンスター（本社：福岡県福岡市中央区、代表取締役：赤野 純平）が提供する「常連くるみちゃん」は、LINEヤフー株式会社が運営する「LINEヤフー Partner Program」において、「LINE Technology Partner ミニアプリ部門 」の認定パッケージに新たに認定されました。

これにより当社は、

注文くん 店内モバイルオーダー

注文くん テイクアウト・デリバリー

順番待ち子ちゃん

常連くるみちゃん

の4つのプロダクト全てで認定を受けたことになります。

複数のプロダクトがLINEミニアプリ認定を取得しているのは当社のみであり、これにより「注文」「受取」「順番待ち」「顧客管理」といった飲食店DXの主要領域を、一気通貫でLINE上に構築できる体制 強化が整いました。

認定パッケージ紹介ページ：

https://www.lycbiz.com/jp/service/line-mini-app/package/jorenkurumi/?page=1

【■「常連くるみちゃん」とは】

「常連くるみちゃん」は、来店回数・最終来店日・購入金額などのデータを自動収集し、常連顧客を見える化するCRMサービスです。

LINEミニアプリとして利用できるため、追加アプリのインストールや複雑な会員登録は不要。

顧客データに基づいたセグメント配信で、再来店促進やLTV向上を実現します。

サービス詳細ページ：

https://choose-monster.com/memberscard

📩 サービスに関するお問い合わせ：

https://choose-monster.com/contact/

組み合わせ自在のロイヤリティプログラム

【■チューズモンスターの強み】

今回の認定により、当社の4つのLINEミニアプリ認定パッケージは互いに連携し、「集客 → 注文 → 決済 → 顧客管理」までのサイクルをLINE上で完結できる唯一の仕組みとなりました。

注文くん 店内モバイルオーダー／テイクアウト・デリバリー：スムーズな注文と決済

順番待ち子ちゃん：来店前の行列・順番待ちの可視化

常連くるみちゃん：顧客データの蓄積とリピート施策

これらを組み合わせることで、飲食店は業務効率化と売上アップを同時に実現でき、ユーザーには快適な体験を提供できます。

■今後の展望

連携・顧客データの蓄積のイメージ

今回の認定は、「常連くるみちゃん」の実績とあわせ、当社のサービス全体が飲食店のDX推進に貢献している点を評価いただいたものです。

株式会社チューズモンスターは今後も、店舗事業者がLINEを通じて顧客との関係性を深め、売上・生産性向上を両立できるソリューションを提供してまいります。

LINEミニアプリについて

「LINEミニアプリ」は、店舗・企業が「LINE」上で自社サービスを提供できる新しいアプリプラットフォームです。

会員証やモバイルオーダー、予約受付などのサービスをアプリの追加ダウンロード・会員登録不要で「LINE」上で提供でき、重要なお知らせを無料で通知することが可能です。

また「LINE公式アカウント」との連携により、「友だち」をスムーズに獲得することができ、 「LINEミニアプリ」を通じて取得した顧客の属性情報や行動データを活用することで、 より効率的な販促活動を実現します。

*LINEアカウントと紐づいた行動データの取得・活用にはユーザーの許諾が必須となります。

------------------

詳細は下記URLの公式サイトをご確認いただけますと幸いです。

■LINEミニアプリ https://www.lycbiz.com/jp/service/line-mini-app/

チューズモンスターについて

株式会社チューズモンスターは、「DXを推進し、すべての飲食店を持続的に幸せにする」を事業ミッションに掲げ、モバイルオーダー＆CRMシステム「注文くん」および各業態に最適化した派生サービスを開発・提供しています。

私たちが目指すのは、注文や決済の効率化だけでなく、スタッフが本来注力すべき「お客様との接点」や「おもてなしの時間」を最大化できる店舗環境の実現です。

飲食・中食の現場から得た実データをもとに、売上を伸ばす導線設計や再来店率を高めるCRM施策を組み込み、「初回来店から継続的なファン化」までをテクノロジーの力で支援しています。

飲食ビジネスが、もっと楽しく、もっとやりがいのあるものになる未来を目指して。

チューズモンスターは、現場に根ざしたDXで挑戦を続けてまいります。

■ 会社概要

会社名：株式会社チューズモンスター

代表者氏名：赤野 純平

設立：2019年8月

本社所在地：〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名2-6-11 Fukuoka Growth Next

事業内容：LINEミニアプリの開発・販売、各種システムの受託開発、LINE公式アカウントの運用支援、MEO対策

URL：https://choose-monster.com