KenRi、「DX 総合EXPO 2025 秋 東京」に出展

「AI×法務で、日本中にリーガルサービスを」をミッションとする株式会社KenRi（ケンリ、以下「KenRi」という。）は、2025年10月29日～10月31日に開催される「DX 総合EXPO 2025 秋 東京」にて、法務特化AIと法務アウトソーシングを掛け合わせた法務DXソリューション「KenRi 法務部」を出展いたします。

本イベントでは、オンラインで事前にソリューションの資料請求が可能なほか、ご来場時には法務特化AIのデモンストレーションを体験することが可能です。ご来場の際は以下のサイトよりぜひ事前予約をお願いいたします。

来場登録 :https://www.bizcrew.jp/expo/entry/dx-tokyo-legal

▼法務DXソリューション「KenRi法務部」について

概要

「KenRi法務部」は、企業法務に特化したAI SaaSと、法務エキスパートによる高品質な法務アウトソーシングを一気通貫でご提供します。

法務特化AI SaaSは、主なユースケースとして法律相談や契約書類のドラフト作成、レビューが挙げられます。AIに指示をするだけで、標準搭載された弁護士ナレッジや公的な文献を基にしたアウトプットを生成する他、お客様社内の独自ナレッジを追加で読み込ませることで、企業ごとに特化したパーソナライズドAIを構築していくことが可能です。

またAIの回答について判断に悩む場合は、法務アウトソーシングとしてシステム上で法務エキスパートへレビュー依頼を送信することが可能です。レビュー結果は企業ごとのパーソナライズドAIを構築する一要素として取り込まれ、継続的な精度向上に寄与します。

※サービス提供は、弁護士法上可能な範囲に限られます。

特長- 法務に特化した貴社オリジナルAI法務業務のアウトソースをしながら貴社専用のオリジナルAIを構築- 直感的な操作で実務負荷を軽減アラートや修正案の提示、本文反映までボタン1つでワンストップな対応を実現- 法務エキスパートとのシームレスな連携複雑な事案やAIのアウトプットについて、システム上で法務エキスパートにレビュー依頼が可能

サービスサイト :https://kenrisolutions.com/service/houmubu

▼展示会概要

・イベント名 ：DX 総合EXPO 2025 秋 東京

・開催日時 ：2025年10月29日（水）～31日（金）10:00-17:00

・会場 ：幕張メッセ

・小間番号 ：S10-30

・主催 ：ビジネスイノベーション Japan 実行委員会

・入場料 ：無料

・イベントURL ：https://www.bizcrew.jp/expo/dx-tokyo

▼ブース訪問予約キャンペーン

プロモーションコードのご入力、ブース訪問予約、および当日のアポイント実施でAmazonギフトカード（1,500円分）をもれなく進呈いたします。

ブース訪問予約の方法- こちら(https://expo.bizcrew.jp/event/14429/module/booth/370313/341972?pcode=2025-aut-tokyo-AIBT-search)より当社ブース訪問予約ページへ移動- 会員登録ページのプロモーションコード欄にコード「ntmr932」を入力- ページ下部の「ブース訪問予約」より、ご希望の日時を予約のうえ、当日のアポイント実施

※Amazonギフトカードは、上記条件をすべて満たしている来場者様を対象に、会期1か月後を目安に事務局よりメールにて進呈いたします。

※訪問件数によらず、Amazonギフトカードの進呈は一律1,500円です。

※プロモーションコードの入力漏れや、フリーアドレス、携帯キャリアやプロバイダなどの個人アドレスでのお申込み、ブース訪問予約をせずに当日訪問された場合など、いずれかの条件を満たさない場合は進呈できませんのでご注意ください。

▼KenRiについて

KenRiは、「AI×法務で日本中にリーガルサービスを」というミッションのもと、弁護士に特化したAIサービスである「Legal Knowledge」、企業の法務部に向けたAXソリューション「KenRi法務部」を提供をつうじて、法務業務の効率化および法務課題の解決を支援しています。

今後もテクノロジーを駆使する法のプロフェッショナル集団として、 法曹界のあるべき姿を再定義し、適切なリーガルサービスを日本中に届けていきます。

▼会社概要

社名：株式会社KenRi

所在地：東京都中央区日本橋堀留町一丁目4番2号 日本橋ノーススクエア5階

事業内容：

・生成AIを活用した弁護士業務・法務業務の効率化SaaS「Legal Knowledge」の開発・提供・運用

・企業法務特化AI×法務アウトソーシングによる法務AXソリューション「KenRi法務部」の開発・提供・運用

代表者：代表取締役社長/弁護士 西田 燎平（にしだ・りょうへい）

提携事務所：法律事務所KenRi

URL：https://kenrisolutions.com/