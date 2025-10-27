住所を知らない相手にも贈れるeギフトサービス『AnyGift』を「JILL STUART Beauty」と「Flora Notis JILL STUART」公式オンラインショップに導入

AnyReach株式会社

AnyReach株式会社（本社所在地：東京都港区、代表取締役：中島 功之祐）は、「JILL STUART Beauty」と「Flora Notis JILL STUART」の公式オンラインショップにeギフトサービス『AnyGift（エニーギフト）』の提供を開始いたしました。

AnyGiftは、相手の住所を知らなくてもLINEやメールで贈ることができる"eギフト機能"を、ECサイトに組み込むことができるサービスです。

今回、AnyGiftの提供により、「JILL STUART Beauty」と「Flora Notis JILL STUART」公式オンラインショップにてリップやアイシャドウ、フレグランスなどの人気商品がeギフトとして贈れるようになりました。

導入の背景

『ジルスチュアート ビューティ』と『フローラノーティス ジルスチュアート』は、これまで多くのお客様にご愛用いただき、大切な方への贈り物としても幅広く選ばれてまいりました。

このたび、住所を知らないご友人や知人へも、気軽にギフトを贈りたいというニーズの高まりを受け、AnyReach株式会社のeギフトサービス【AnyGift（エニーギフト）】を導入いたします。サプライズの贈り物やSNSでつながった友人になど、eギフトを通してより多くの方に、ギフトを贈ることが可能になります。

JILL STUART × AnyGiftのeギフトの特徴について

相手の住所を知らなくてものJILL STUARTのギフト商品をLINEやメールでギフト可能に

いつもお世話になっている方へのちょっとしたプレゼントや、大事な人への誕生日や記念日、サプライズをしたいときなど、相手の住所を知らなくても気軽に「JILL STUART」の商品をギフトとして贈ることが可能です。URLはご注文後すぐに発行されるので、すぐに贈ることができます。

ギフト購入時に贈り主名とメッセージが書けるメッセージカードを贈ることができます

お名前と一緒に相手へメッセージを送ることで、気軽にご自身の気持ち・感謝の言葉を伝えることができます。

eギフトURLから住所を入力いただくだけで対象商品が届きます

受け取りに会員登録は不要です。登録いただいた住所が贈り主に伝わる心配もございません。

eギフトの贈り方 ／ 受け取り方

贈り方

- 商品ページで「住所を知らない相手にeギフトで贈る」を選択するとeギフトをご利用いただけます。- デジタルメッセージカードを選択し、メッセージを入力します。プレビューを確認することも可能です。- 購入が完了すると、eギフトの受け取りURLが発行されます。LINEなど各SNSやメールでURLを伝えることでeギフトを贈ることができます。

受け取り方

- 届いたURLを開くと受け取り画面が表示されます。「eギフトを受け取る」 を選択してお届け先情報の入力に進みます。- お届け先情報をご入力ください。※入力した情報が、贈り主に伝わることはございません。- 入力したお届け先に、eギフト商品が配送されます。

eギフトで贈ることができる商品の紹介（一部）

リップブロッサム グロウ

みずみずしくなめらかな塗り心地。

ツヤめく彩りが長時間続く、唯一無二の満開花リップ。

商品ページ：https://www.jillstuart-floranotisjillstuart.com/site/jillstuart/g/gSILD013/

「JILL STUART Beauty」「Flora Notis JILL STUART」について

JILL STUART Beauty

“かわいい”に恋するすべての人に。

“かわいい”。

それは、見た目だけの美しさでも、誰かに褒められるための飾りでもなく、

あなたを、あまくて、やわらかな幸福の予感でつつむもの。

INNOCENT & SEXY2つの魅力が惹きよせる幸せの魔法を、

今日もあなたに JILL STUART Beauty。

公式オンラインショップ：https://www.jillstuart-floranotisjillstuart.com/site/jillstuart/

Flora Notis JILL STUART

花の恵みで、日々に香りと彩りを。

お気に入りの花で、自分だけのブーケを束ねるように、

花の恵みを閉じ込めたアイテムを選びとって。

天然由来のフレッシュな香りに包まれながら、

草花のエッセンスに、肌も、心も満たされて。

つみたての花の香りに満ちた、彩り豊かな毎日を。



公式オンラインショップ：https://www.jillstuart-floranotisjillstuart.com/site/floranotis/c/c20/

eギフトサービス「AnyGift」について

『AnyGift（エニーギフト）』は、相手の住所を知らなくてもLINEやメールで贈れる"eギフト機能"を、自社ECサイトに組み込み・導入ができるサービスです。

自社ECサイトにおけるギフト購入・ギフトリピーターを増やすことで、売上を向上し、顧客やギフトを受け取る方々をファンに変えていくことが可能です。

AnyGift : https://anygift.jp/

eギフト/ソーシャルギフトとは : https://anygift.jp/egift

AnyReach株式会社 会社概要

会社名 : AnyReach（エニーリーチ）株式会社

URL : https://anyreach.co.jp/

代表者 : 代表取締役 中島 功之祐

事業内容： eギフト機能を導入できる「AnyGift」、5,000商品から選べるカード型引き出物「AnyGift Wedding」、法人キャンペーン向けデジタルギフト事業「AnyCampaign」の開発・運営

本件に関する問い合わせ先：pr@anyreach.co.jp