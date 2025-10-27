「LilyS/ash」が妖艶な「ブラックフェアリー」に大変身！熱狂のハロウィンライブレポートをお届け

株式会社ihana

『LilyS/ash 定期公演vol.7～Halloween Night Party～』

株式会社ihana（本社：東京都港区、代表取締役：中川詞音）が手がける女性アイドルグループ 「LilyS/ash（リリースラッシュ）」 は、2025年10月24日(金)に恵比寿CreAtoにて『LilyS/ash 定期公演vol.7～Halloween Night Party～』を開催。9月の新体制お披露目後、さらに勢いを増すリリスラが初めて迎えたハロウィンライブでは、可憐さと妖艶さを併せ持つ“闇に舞う妖精”がコンセプトの「ブラックフェアリー」衣装を初披露。新体制で初披露となる「ブルースカイ」を含む全8曲をパフォーマンスし、会場を熱狂させました。また、新グッズや次回公演での新曲披露もサプライズで予告されました。

コンセプトは「闇に舞う妖精」！話題となった「ブラックフェアリー」衣装を初披露

7回目となる今回の定期公演の衣装テーマは、可憐さと妖艶さを併せ持つ“闇に舞う妖精”がコンセプトの「ブラックフェアリー」。事前に公開されたビジュアルは、普段のフェミニンな雰囲気とは異なるシックで小悪魔な装いでファンの間で話題となっていました。ライブの冒頭は暗がりの中、SEにあわせて登場したメンバーのシルエットが浮かび上がり、いつもとはひと味違うハロウィンナイトの幕開けに。

新体制では初披露の「ブルースカイ」など全8曲を披露！会場が一体となった熱狂パフォーマンス

1曲目に新体制では初お披露目の「ブルースカイ」のイントロが流れると、会場のボルテージは急上昇。「Ready Go！」と「君が好きな私は好き」が続き、チャーミングなリリスラがお目見えしたところで挨拶MCへ。

MCでは、メンバーそれぞれが今回の衣装のアピールポイントを紹介。細部までこだわりが詰まった衣装の魅力を語り合う姿は、グループの仲の良さが伝わる、ほっこりとした時間に。続くステージでは「ぎゅってして、お願い」「ラブダイヤモンド」を披露。会場の一体感がますます高まったところで、「Dream Blossom」が流れ、妖艶さと力強さのギャップが光るパフォーマンスで会場を沸かせました。

限定ビジュアルのグッズ発表！11月22日（土）の次回公演で新曲披露へ

その後のMCでは、今回の「ブラックフェアリー」ビジュアルでアクスタなどの新グッズが発売されること、また今年9月に加入した青葉ゆき奈、大越せらの推しTシャツが発売されることが発表。さらに、11月22日（土）に行われる次回の定期公演（会場：恵比寿CreAto）にて、新曲を披露することがサプライズで告知されました。

「恋のパルファム」「あたしよすぎ」など人気曲でファンとの絆が深まるステージ

撮影可能曲としてパフォーマンスした「あたしよすぎ」では、ファンのスマホカメラに向かって思い思いのアピールをお届けし、「ブラックフェアリー」なリリスラをカメラに納める貴重なひと時に。ラストはライブでの人気曲の1つでもある「恋のパルファム」。ファンも参加型の振り付けが多く、会場のボルテージがさらに高まる一曲となり、大盛況の中、公演は幕を閉じました。

地方遠征が続いた10月を締めくくる、ホームとも言える恵比寿CreAtoでの久々のライブとなった本公演。LilyS/ashにとって初めてとなるハロウィンライブは、メンバーの新たな一面を引き出すビジュアルとパフォーマンスで会場を熱狂させ、ファンとの絆を一層深める公演となりました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=tb00tfhVJE4 ]

LilyS/ash（リリースラッシュ）について

2025年2月25日デビューの女性アイドルグループ「LilyS/ash（リリースラッシュ）」。

メンバーは青葉ゆき奈、大越せら、川澄ななえ、西野亜梨沙、早見まりな、百瀬希紅の6名。

女性の可愛らしさや純粋さを象徴する「Lily（ユリ）」と新たな可能性を切り拓く象徴である「Slash（斜線）」を組み合わせたグループ名。

この名前には、「女性の美しさや可愛さに対する固定観念を超え、新しい魅力を創り出す」という想いが込められている。

また、コンセプトは、“Slay Labels and Sway Hearts-新たな道を切り拓き、人々の心を魅了する-”。



彼女たちは、自らの力で新しい魅力を創り出し、誰かの理想へと繋がる存在を目指す。

最新情報は、公式SNSにて随時発信いたします。

official site：https://lilyslash.com/

X：https://x.com/lilsla_official

Instagram：https://www.instagram.com/lilyslash_official/

TikTok：https://www.tiktok.com/@lilyslash_official

YouTube：https://www.youtube.com/@lilsla_official