【11/7（水）締切】TechGALA主催ピッチコンテスト「Grand Pitch 2026」参加スタートアップ募集中 & 審査員決定！
一般社団法人中部経済連合会、名古屋大学、愛知県、名古屋市、浜松市等で構成され、当地域のスタートアップ・エコシステムの形成を目指す「Central Japan Startup Ecosystem Consortium」が主催するTechGALA Japan 2026では、2日目となる1月28日（水）にピッチコンテスト「Grand Pitch 2026」を開催します。
TechGALA2025では10カ国以上のスタートアップから応募があり、多様なスタートアップが集う中、豪華審査員を迎えTechGALAの目玉コンテンツとして大盛り上がりだったピッチコンテスト。今回はさらにパワーアップし、より幅広い国からの参加を募集しております。
現在、1次審査申し込み受付中です。2026年11月7日（金）が申し込み締切日となります。
ご興味のある方はお早めにお申し込みください。
Grand Pitch 2026 審査員
■審査員名（aｂc順）
[表: https://prtimes.jp/data/corp/101134/table/21_1_c7aa5d1a153a5e0873278708762dd36e.jpg?v=202510280625 ]
開催概要
■日時
2026年1月28日（水）12:40~16:00
■場所
中日ホール&カンファレンス
■賞品
- 優勝賞金：100万円
- 副賞：イベント当日のコンシェルジュによる企業マッチングサポートやメディア掲載を予定
※賞品の内容は変更される場合があります。
■応募条件
- 創業から20年未満の、イノベーティブな技術やビジネスモデルを有し、急成長を目指すスタートアップであること。
- 「MOBILITY」「SUSTAINABLE ENVIRONMENT」「MATERIAL」「LIFE SCIENCE / WELL-BEING」「ADVANCED TECHNOLOGY」のいずれか5分野の事業内容であること。
- 英語でピッチを行えること。
- 2026年1月28日（水）に名古屋でピッチに登壇できること。（本選に選出された場合）
- 以下いずれかのスタートアップであること。
- - 海外市場を目指す日本のスタートアップ
- - 日本市場を目指すグローバルスタートアップ
▼Grand Pitch詳細ページ
https://event2026.techgala.jp/module/web_page/372650/0
▼一次審査申し込み【11月7日（金）申込締切】
https://business.form-mailer.jp/fms/0529b300306183(https://event2026.techgala.jp/module/web_page/372650/0)
▼公式サイト
TechGALA公式トップページ https://techgala.jp/
▼公式SNS
X https://x.com/TechGALA_Japan
LinkedIn https://www.linkedin.com/company/techgala-japan
Facebook https://www.facebook.com/share/o6voVBouVoS5YzET/?mibextid=LQQJ4d
Instagram https://www.instagram.com/techgala_japan
▼お問い合わせ一覧
TechGALA全般のお問い合わせ https://business.form-mailer.jp/lp/587e7c96297314
スポンサーお問い合わせ https://business.form-mailer.jp/lp/9aa966a5297348
サイドイベント主催お申し込みフォーム https://business.form-mailer.jp/lp/78248500296146
▼TechGALAJapan2026主催者情報 Central Japan Startup Ecosystem Consortium
一般社団法人中部経済連合会、名古屋大学、愛知県、名古屋市、浜松市等により、当地域のスタートアップ・エコシステムを形成するために組成されたコンソーシアム。広域産学官金が連携し、中部圏に「イノベーションのうねり」をもたらすような、スタートアップ・エコシステムの形成に向けた活動を展開。令和7年6月には、「第２期スタートアップ・エコシステム拠点都市 グローバル拠点都市（広域都市圏型）」として内閣府から選定された。