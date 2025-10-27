【関東 千葉 テントサウナ】海風を感じながらテントサウナ・BBQ・キャンプを堪能！法人での貸切予約も絶賛受付中

PLUS ALPHA SAUNA

川サウナをメインで事業展開しているPLUS ALPHA SAUNA（本社：東京都／代表：水谷）は、千葉県富津市にて運営する海辺のアウトドアサウナ施設 「UMISOBU（ウミソブ）」 を本格始動いたしました。サウナ・BBQ・プール・ジャグジーが一体となった本施設では、「海とともに過ごす、五感解放の時間」をテーマに、都市生活者に新しいリトリート体験を提供します。

コンセプト

サウナを“楽しむ”から“遊ぶ”へ

近年、サウナは心身を整えるウェルネス体験として広がりを見せています。

一方で「もっと自由に、仲間と遊ぶように楽しみたい」という声も増加。

そこで生まれたのが、サウナ×海辺リゾートの複合体験空間「UMISOBU」です。

施設の特徴・こだわり

ハーブロウリュと海風のマリアージュ

薪ストーブで熱したサウナストーンにハーブ水を注ぐと、一気に立ち上る蒸気とアロマの香り。

そこに吹き抜ける潮風が重なり合い、ここでしか味わえない“自然調合のロウリュ体験”が広がります。

サウナの後は「遊び」も「食」もそのまま楽しめる

施設内にはBBQ設備、プール、ジャグジーを完備。

汗を流した後はそのまま泳ぎ、外気浴し、仲間と食を囲む。

“ととのう”だけで終わらない、アクティビティ一体型のアウトドアサウナです。

最大30名まで貸切可能。自由度抜群のプライベート空間

家族や仲間との小規模利用から、30名規模の貸切イベントまで対応。

誕生日や会社のチームビルディング、サウナフェスのような利用も可能です。

他人を気にせず、思い思いのスタイルでサウナを楽しめます。

デイタイムとサンセット。二つの時間帯で異なる表情を

・デイタイム（10:00～15:00）

青空の下で海を感じながらアクティブに。

・サンセット（16:00～21:00）

夕陽と夜風に包まれる幻想的なサウナ体験。

※法人・団体利用はお問合せ下さい

時間帯によってガラリと変わる表情が、何度も訪れたくなる理由です。

施設概要

住所：〒198-0101 千葉県富津市金谷2146－2（Googleマップ(https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92299-1861+%E5%8D%83%E8%91%89%E7%9C%8C%E5%AF%8C%E6%B4%A5%E5%B8%82%E9%87%91%E8%B0%B7%EF%BC%92%EF%BC%91%EF%BC%94%EF%BC%96%E2%88%92%EF%BC%92/@35.169542,139.8190229,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x60181af38afec6b3:0x78cb699ce5bf092b!8m2!3d35.169542!4d139.8190229!16s%2Fg%2F11c4w_x04n?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTAxNC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D)）

アクセス ：

＜電車＞JR浜金谷駅より徒歩5分

＜車＞館山自動車道 金谷ICから3分

銀座からアクアライン経由で約50分

＜フェリー＞金谷港より徒歩1分

料金 ：デイタイム利用（10:00-15:00）：1組 \20,000～

別途入場料1,500円/1人 駐車場代1,500円/1台

サンセット利用：16:00-21:00：1組 \15,000～

別途入場料1,500円/1人 駐車場代1,500円/1台

人数：制限なし

7名以上の場合、お一人あたり3,000円追加

ご予約：予約ページ(https://reserva.be/plusalphasauna0215/reserve?mode=service_staff&search_evt_no=2aeJwzNDA1MzQFAAQpATM)より

公式サイト：https://www.plusalpha-sauna.com/umisobu

オーナーよりコメント

海を感じながらアウトドア アクティビティを

オーナー：水谷 達哉（みずたに たつや）

＜コメント＞

「千葉富津市の海沿いでテントサウナ・BBQ・キャンプをはじめとするアクティビティが堪能できます。

皆様が気軽に来れる場所・また来たいと思えるようなアットホームなオモテナシを提供させて頂きます。」

運営会社

運営会社 ： PLUS ALPHA SAUNA

設立 ：2020 年 12 月

代表取締役 ：水谷 達哉

TEL ：080-5671-3774