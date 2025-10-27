人事向け無料学習プラットフォーム「CANTERA ACADEMY」、累計学習時間が40,000時間を突破。日本の人事コミュニティにおける「学びの熱量」を可視化

LUF株式会社CANTERA ACADEMYはこちら :https://luf.co.jp/cantera-academy/

人事向けに多角的なサービスを展開するLUF株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：堀尾 司）は、当社が運営する人事向け無料学習プラットフォーム「CANTERA ACADEMY」の累計学習時間が、40,000時間を突破したことをお知らせいたします。

これは、日本の人事・採用担当者の皆様が、日々の業務課題解決やキャリア開発のために、主体的に学びへ時間を投下した結果の現れです。また、プラットフォームの累計登録者数も2,000名を超え、多くの人事担当者にとって不可欠な「学びのインフラ」として成長を続けていることを示しています。

■ 「40,000時間」が示す、人事コミュニティの圧倒的な学習意欲

「CANTERA ACADEMY」は、「人事のあらゆる悩みに、いつでも答えが見つかる場所にしたい」という想いのもと、500以上の専門的な学習コンテンツを完全無料で提供してまいりました。

この度突破した累計学習時間40,000時間は、プラットフォームが単なる動画の置き場ではなく、多くの人事担当者が本気で学び、時間を投下する価値を感じていることの客観的な証明です。

この「学びの熱量」こそが、CANTERA ACADEMYが形成するコミュニティの最大の価値であると私たちは考えています。

■ なぜ、これほどまでに学習されているのか？CANTERA ACADEMYの3つの特徴

体系的かつ網羅的なコンテンツ： 採用、労務、人的資本経営など、人事の主要6領域を網羅した500以上のコースを提供。断片的な知識ではなく、実務に必要な知見を体系的に学ぶことが可能です。

実践直結のマイクロラーニング： 1動画平均5分という短時間設計で、多忙な業務のスキマ時間を活用した効率的な学習を実現。テンプレートや解説動画も充実しており、「知る」から「できる」への移行を強力にサポートします。

共に学ぶコミュニティ： CANTERA ACADEMYは一方的な学習に留まりません。毎月の勉強会やイベントを通じて、他の人事担当者と繋がり、学び合うことで、一人では得られない新たな視点や気づきを得ることができます。

■ 今後の展望：学習データを活用し、一人ひとりのキャリア創造を支援

私たちは、この40,000時間という貴重な学習データを分析し、人事担当者が今何を学びたがっているのか、どのようなキャリアを目指しているのかを深く理解することで、今後のコンテンツ開発やサービス改善に活かしてまいります。

今後は「ユーザーのリクエストに応えるコース」の開発にも注力し、一人ひとりのキャリア創造に寄り添えるプラットフォームへと進化させていく所存です。

■ CANTERA ACADEMY ご利用方法

CANTERA ACADEMYの全500以上のコースは、下記より無料で会員登録いただくことで、すぐにご利用いただけます。

■人事向けリスキリングプラットフォーム「CANTERA ACADEMY」について

「CANTERA ACADEMY」は、LUF株式会社が運営する、人事担当者のための完全無料リスキリングプラットフォームです。

１.企業の垣根を超えたコミュニティ

CANTERA ACADEMYで学び合う会員同士は、CANTERAというコミュニティに属し、企業間の垣根を越えたイベントに参加できます。

業界を超えてHRパーソンがつながることで、1社ごとにおける人事の水準を高め、より効果的な学びの実現を可能としています。

定期開催されているライブイベントやリアルイベントなどを通じ、他社人事とカジュアルに議論し合う中で、新たな気付きを得て頂けるような機会を提供しています。

２.学習の効果性の高さへのこだわり

CANTERA ACADEMYの活用で、人事についての学びをゼロから設計する必要がなく、自主学習の範囲で基礎から学ぶことができます。

また、効率よく成長いただく為に、移動時間や休憩時間などで受講できるように、5分程度の短い動画で学習できる「マイクロラーニング」をコンセプトにサービスを設計してます。

３.オンライン学習プラットフォーム「UMU」からの全面サポートにより、AIを活用した学習を実現

CANTERA ACADEMYは、世界203の国と地域で100万社以上で導入をされている、AIで企業の業績を向上させる学習プラットフォーム「UMU」から全面サポートを受け、運営をしております。

動画コンテンツ内でも、AIや最新の技術を活用した学習スタイルを実現しています。

また、インプットのみならず、受講生同士でコメントをしあい、意見交換ができる学習デザインが施されています。

結果的に最小の時間投資で、最大の学習効果をリターンとして得られ、多忙な人事組織の生産性向上に寄与しています。

LUF株式会社およびCANTERA ACADEMYでは、今後も人事の皆様のスキルアップとキャリア形成を支援する情報発信やイベント開催を続けてまいります。

ぜひ「CANTERA ACADEMY」にご登録いただき、共に学んでいきましょう！

ぜひ「CANTERA ACADEMY」にご登録いただき、共に学んでいきましょう！

CANTERA ACADEMYでは、今後も人事の皆様のスキルアップに繋がるイベントを毎月開催予定です。

LUF株式会社は、今後も「CANTERA ACADEMY」を通じて、人事の皆様のスキルアップとキャリア形成を支援してまいります。

