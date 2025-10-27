COELU株式会社、提供サービス構成をフルリニューアル
COELU株式会社（コエル、本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：三浦航太）は、営業・マーケティング支援事業における提供サービスをフルリニューアルし、「Knock」「ShairUP」「AQ Bootcamp」「Assign Biz」の4プロダクトを正式体系化いたしました。
本リニューアルにより、COELUはSaaS・IT・人材を中心とした成長企業に、カスタマージャーニー全体を再設計し、認知から商談化、受注に至るまでのプロセスを統合的に支援する体制を構築しました。 企業のトップライン成長を最短距離で実現する、包括的なグロースソリューションを提供します。
■ リニューアルの背景
近年、BtoB企業ではマーケティングと営業活動の分断が進み、「ターゲティング精度の低下」「商談化率の頭打ち」「営業リソースの不足」といった課題が顕在化しており、成長企業ほどその影響を受けやすくなっています。
COELUはこれまで170社以上の企業を支援する中で、営業・マーケティングの両面から得た知見を体系化。点で行われていた施策を再定義し、成果を中心に据えたプロセス連動型のサービス構造へと進化させました。
■ 新サービス体系
「ShairUP（シェアップ）」
CPA保証型のマーケティング支援サービスとして、リスクゼロで質の高いリード獲得を実現。
「Knock（ノック）」
“狙うべきターゲット”との商談をマルチチャネルで創出するABM支援モデルへアップデートしました。
「AQ Bootcamp（エーキューブートキャンプ）」
有効商談化率の向上を目的とした短期集中型の営業トレーニングプログラム。
「Assign Biz（アサインビズ）」
事業課題に応じて即戦力の営業人材を最適配置するアサインメントサービスです。
これら4つのサービスを通じ、COELUは「マーケティング」「営業」「HR」の3領域を横断し、
クライアントのトップライン成長を最短距離で実現する包括的な支援体制を提供します。
サービス詳細ページ :
https://www.coelu.co.jp/service
■ 代表コメント
変化の速い時代において、最大のリスクは「現状維持」だと私たちは考えています。
COELUは、挑戦を選んだ企業の先頭に立ち、その成長を内側から推進する“飛躍の核”となる存在を目指しています。
――「すべての挑戦の、先頭に。」この言葉を掲げ、理念を行動に変え、結果で応えていく。
私たちは、カスタマージャーニー全体を再設計し、認知から商談化・受注に至るまでのプロセスを統合的に支援することで、企業のトップライン成長を加速させます。
単なる営業代行やマーケティング支援ではなく、事業の構造を再構築し、持続的な成長の仕組みを共に創る。
COELUという名に込めた「超える」という意志のもと、私たちは挑戦するすべての企業とともに、
常識を越え、新たな成長の地平を切り拓いていきます。
――代表取締役社長 三浦航太
■ 会社概要
社名：COELU株式会社（コエル）
本社：東京都渋谷区渋谷二丁目9番8号 CIRCLES渋谷8階
代表者：代表取締役社長 三浦航太
事業内容：カンパニーグロース支援事業
TEL：03-6822-2268（代表番号）
URL：https://www.coelu.co.jp/