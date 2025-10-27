【ウェルビーイングEXPO出展】健康になれる福利厚生サービス『コンディショニング』体験会を開催

株式会社ウェル・アイ

株式会社ウェル・アイのコンディショニングサービスが、2025年10月29日（水）～31日（金）に幕張メッセで開催される「ウェルビーイングEXPO」（ブース番号：S04-02）に出展いたします。

本展示では、理学療法士・作業療法士等による“コンディショニング体験会”を通じて、従業員のパフォーマンスとエンゲージメントを高める新しい福利厚生の形をご紹介します。

来場登録はこちらから :https://expo.bizcrew.jp/event/14429/module/booth/370326/364859

■ コンディショニングで「健康が育つ」職場づくりへ

近年、企業における健康経営やウェルビーイングの重要性が高まる中で、従業員の不調予防や疲労軽減に焦点を当てた福利厚生が注目されています。

ウェル・アイのコンディショニングサービスは、理学療法士・作業療法士の専門知識をもとに、

オフィスワーカー特有の肩・腰の不調、眼精疲労などの改善に加え、集中力や仕事へのモチベーション向上にもつながるプログラムです。

■ 展示会では体験＋導入相談を実施

展示ブースでは、実際に体験いただけるコンディショニングのデモをはじめ、「従業員の健康づくりを次のステージへ」と考える担当者の皆さまに、施策設計や導入のご相談も承ります。

■ 展示会概要

展示会名：ウェルビーイングEXPO

会期：2025年10月29日（水）～31日（金）

会場：幕張メッセ

ブース番号：S04-02

詳細：https://www.bizcrew.jp/expo/bij-tokyo-well-being

会社概要

来場登録はこちらから :https://expo.bizcrew.jp/event/14429/module/booth/370326/364859

会社名：株式会社ウェル・アイ

所在地：東京都品川区東五反田5-26-5 ニッセイ五反田駅前ビル２F

代表者：代表取締役社長 林 倫照

URL：https://wel-i.com/

株式会社ウェル・アイは、データに基づく健康支援を強みとするウェルビーイングコンサルティング企業です。企業や健康保険組合向けに、測定会・セミナー・コンディショニングを通じた「気づきを与える仕組み」を提供。理学療法士ら専門職による体験型サービスや分析レポートを通じて、健康経営の推進と働く人のパフォーマンス向上を目的とした福利厚生支援をしています。また、企業の健康経営優良法人取得支援にも力を入れており、その企業に合わせたカスタマイズコンサルティングを得意としております。戦略設計から施策の実施までトータルでサポート可能です。