コベルコシステム、Snowflakeを活用したデータ統合基盤構築・利活用支援サービスを提供開始、AI時代の製造業DXを推進

コベルコシステム株式会社

コベルコシステム株式会社(本社：兵庫県神戸市灘区、代表取締役社長：瀬川 文宏 以下、当社)は、2025年10月10日にSnowflake Inc.（ニューヨーク証券取引所：SNOW、以下、Snowflake）とサービスパートナー契約を締結し、データ統合基盤構築・利活用支援サービスを提供開始しました。これによりSnowflakeの販売から構築、データ連携、データベース移行、可視化や分析の支援まで一貫したサービス提供が可能となりました。

■Snowflakeとの協業を通じてデータとAIの活用支援を加速

データ活用が経営を左右する時代、企業は多様なデータを安全かつ効率的に管理・分析し、そこから新たな価値を創出することが求められています。

Snowflakeは、マルチクラウドに対応したAIデータクラウドを提供しています。柔軟な拡張性、高いセキュリティ、高速な処理性能といった基本機能に加え、構造化・半構造化データの統合、安全なデータ共有、機械学習や生成AIを活用した分析機能など、幅広い機能を備えています。

この度の協業により、当社はSnowflakeを中核に据えたデータ活用環境を提供し、全社で必要なデータにアクセスし活用できる「データ民主化」を支援します。また、Snowflakeの技術認定資格「SnowPro Core」の取得を推進し、技術力と支援体制のさらなる強化を図ります。

当社は、ERP・MES・PLM・IoTなどの業務系システムに関する豊富な実績と、クラウド・セキュリティ・ネットワークなどインフラ領域での確かな知見を兼ね備えています。これらのソリューションとSnowflakeを組み合わせ、スモールスタートから既存システムの円滑な移行まで柔軟に対応し、導入後は保守運用から高度なデータ活用までをワンストップで提供します。

今後はSnowflakeとの協業を深化させ、AI時代にふさわしいデジタル変革と全社的なデータ活用の推進を支援してまいります。

ソリューション紹介：

・データ統合基盤構築・利活用支援サービス

https://www.kobelcosys.co.jp/solution_service/detail/data_integration/

■コベルコシステムについて

1.商号：コベルコシステム株式会社

2.事業内容：ビジネスシステムの設計・開発・保守 ・

ネットワークシステムの設計・構築・運用 ・

アウトソーシングサービス ・コンサルティングサービス ・

システム機器の販売・保守 ・パッケージソフトの開発・販売

3.本社所在地：兵庫県神戸市灘区岩屋中町4丁目2番7号 シマブンビル

4.代表者：代表取締役社長 瀬川 文宏

5.資本金：4億円

6.設立：1987年7月1日(コベルコシステム株式会社に商号変更）

7.URL：https://www.kobelcosys.co.jp/

＜私たちの存在意義(Our Purpose)＞

コベルコシステムは、「すべての人を大切に、一歩先行く技術と つくりあげる力で、一人ひとりの挑戦と成長を支え、実りある明日を築きます。」というパーパスのもと、神戸製鋼グループから受け継いだ“ものづくりと品質へのこだわり”と、日本IBMの“イノベーションのノウハウ”を融合させたITソリューションの提供を通じて、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

※本ニュースリリース記載の情報(製品価格、製品仕様、サービスの内容、発売日、お問い合わせ先、URLなど)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更され、検索日と情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。

※本リリースに掲載されている社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

