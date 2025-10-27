【DOPAオリパ】ハロウィン特別企画『ドパハロ2025』開幕！PSA10など豪華報酬の限定イベント開催中

株式会社sinsa

業界最大級のオンラインオリパサービス「DOPA!オリパ」（https://dopa-game.jp/）は、2025年10月26日（日）より、ハロウィン限定イベント『ドパハロ2025』を開催いたします。

「DOPA!オリパ」のハロウィン限定イベント『ドパハロ』が今年も開幕します。

毎年多くのユーザー様から好評をいただいている本イベントですが、2025年は内容をさらに充実させ、これまで以上にお楽しみいただけるイベントとしてパワーアップいたしました。

イベント期間中は、ハロウィン仕様のガチャ・キャンペーン・黒箱など、期間限定の特別企画を多くご用意しています。

主な開催中のキャンペーン

- 『ドパハロ2025』カボチャンスカードを集めて豪華報酬GETキャンペーン- ハロウィン限定限定デザインの「黒箱」が登場

また、2025年10月14日（火）よりX（旧Twitter）でポストすると抽選で「がんばリーリエ」が当たるキャンペーンも開催しております。

- Xにポストで「がんばリーリエ」プレゼントキャンペーン

この期間だけの特別な体験を、ぜひお楽しみください。

『ドパハロ2025』イベントカードを集めて豪華報酬をGET

今年の『ドパハロ2025』イベントでは、キャンペーン期間中に対象ガチャから登場する「カボチャンスカード」を集めた枚数で競うランキングイベントを開催。

ランキング上位に入賞した方は、PSA10カードなどの豪華報酬を手に入れることができます。



対象ガチャから出現するカードには、「カボチャンスカード」と「シークレットカボチャンスカード」の2種類があり、「シークレットカボチャンスカード」を引き当てると、獲得枚数が一気にアップ！報酬ゲットのチャンスが高まります！

さらに、引いた人だけが目にできる限定イラストデザインもお楽しみに。

また、惜しくもランキング外となったユーザーにもチャンスがあります。

101位～3,000位のユーザーのうち、順位の末尾がラッキーナンバー「3」の方には、特別なオリジナル報酬をプレゼントいたします。

豪華報酬の獲得を目指して、今すぐ「カボチャンスカード」を集めよう！



キャンペーン概要

対象期間

2025年10月26日（日）18:00～11月1日（土）23:59まで

イベント内容

カボチャンスカードを集めた枚数に応じて順位が決定するランキングイベントを実施。

ランキングは3,000位まで集計され、上位入賞者や特定順位の方に報酬をお届けします。

参加条件

- ニックネームを「DOPAのななしさん」以外で登録する- 対象ガチャをまわして「カボチャンスカード」or「シークレットカボチャンスカード」を獲得する

現在のニックネームが「DOPAのななしさん」の方はキャンペーン終了時までにプロフィールから「ニックネーム登録」をお願いいたします。



報酬内容

[表: https://prtimes.jp/data/corp/168482/table/13_1_e1e5e70d8e6357f02b671ebdeae0755e.jpg?v=202510280556 ]

※101位～3,000位の報酬は順位の末尾が「3」の方が対象となります。

※（例：103位、203位、303位…2993位 など、順位の末尾が「3」のユーザー様が対象となります）

イベント詳細はこちらをご確認ください :https://trusted-wineberry-e31.notion.site/2025-2946b90eeb89801b9ee1cf93030ede15?source=copy_link

注意事項

※本キャンペーンは予告なく内容を変更・終了する場合があります。予めご了承ください。※ガチャの詳細については、対象ガチャよりご確認をお願いいたします。

※ランキング順位において、同点順位の場合は先に当該の獲得カード数に到達していたユーザー様が景品対象になります。

※報酬はキャンペーン終了時点のランキング結果から決定いたします。

※個別での対象ガチャを回した回数や消費されたポイント数に関するお問い合わせには一切お答えいたしかねますのでご了承ください。

※不正が発覚した場合は集計対象外となる場合がございます。

※本キャンペーンの判定は、弊社データベース上で決済完了が確認できた時刻に基づきます。キャンペーン終了間際に決済手続きを行った場合でも、システムへの反映が終了時刻を過ぎた場合は対象外となります。

※インターネットの環境により対象外になる可能性もございますので、お早めにご購入いただけますと幸いです。

※キャンペーン中に一時的にサイトに繋がりにくい状況となる場合がございます。その場合もポイント等の補填はいたしかねますのでご了承ください。

※複数アカウントによるキャンペーン参加等、不正行為が確認された場合、当社規定に基づき、利用停止その他必要措置を取ることがあります。

ハロウィン限定デザインの「黒箱」が登場！

期間限定で特別なハロウィン仕様デザインの「黒箱」が登場いたします。

「黒箱」とは、高額カードが当選した際に使用されるDOPAオリジナル封入パッケージです。

本キャンペーンでは、期間中に「50万pt以上のカード」を発送された方に、「ハロウィン限定デザインの黒箱」をお届けいたします。

ハロウィンモチーフをあしらった特別デザインとなっており、数量限定での提供です。この季節だけの特別な黒箱をぜひお楽しみください。

キャンペーン概要

対象期間

2025年10月24日 18:00 ～ 2025年10月31日 23:59

イベント詳細はこちらをご確認ください :https://trusted-wineberry-e31.notion.site/28d6b90eeb8980b08198cb0daf23b5cc

注意事項

※本キャンペーンは予告なく内容を変更・終了する場合があります。予めご了承ください。

※弊社規定に基づき送付させていただきます。なお、『ハロウィン仕様黒箱』は在庫がなくなり次第終了とさせていただきますので予めご了承ください。

※箱の傷や汚れ等による返品・交換は承っておりません

※当社商品の転売、オークションサイト等での出品・販売等に関するトラブルについては、当社として一切責任を負いません。

※ECサイト・個人のサイト等で販売されている黒箱は、 品質管理において把握することが不可能なため、 当社として一切の責任を持ちかねます。

※当社営業に影響を与える悪質な出品に関しては、弊社規定措置を検討することもありますので、ご注意ください。

※不正が発覚した場合は対象外となる場合がございます。

Xにポストで「がんばリーリエ」プレゼントキャンペーン

キャンペーン期間中、指定の条件を満たしたうえでXに投稿していただいた方の中から、抽選で1名様に「がんばリーリエ」をプレゼントいたします。

さらに、惜しくも外れてしまった方の中から抽選で1名様に「100,000pt」が当たるWチャンスも実施いたします。

手に入るのは、挑戦した人だけ。この機会をお見逃しなく！

キャンペーン概要

対象期間

2025年10月14日（火）～ 2025年12月31日（水）23:59まで

景品内容

- 抽選で1名様：「がんばリーリエ」※PSA10ではなく素体となります- Wチャンス（抽選で1名様）：「100,000pt」※「がんばリーリエ」当選者はWチャンス抽選対象外となります

応募方法

１. 商品を撮影

商品全体が写る状態で、包装を外し撮影してください。

この時、付属のレターと一緒に撮影をお願いします。



２. X（旧Twitter）の公式アカウントをフォロー

以下のアカウントを両方フォローしてください。



▼DOPA! X公式アカウント▼

https://x.com/DOPA_Oripa

▼DOPA! Xポケモンカードアカウント▼

https://x.com/dopa_pokeca



３. 撮影した画像を添付してポスト

QRコードを読み込むと自動で本文が入力されます。画像を必ず添付のうえ、投稿を行ってください。

イベント詳細はこちらをご確認ください :https://trusted-wineberry-e31.notion.site/X-W-100-000pt-2786b90eeb8980638782eeed99e8b364



注意事項

※本キャンペーンは予告なく内容を変更・終了する場合があります。予めご了承ください。

※鍵アカウントからの投稿は確認できないため、応募時は一時的に公開設定へ変更をお願いいたします。

※ポイント付与までの期間はシステムの都合により遅延する場合がございます。

※不正行為が確認された場合は抽選対象外となります。

※ポイントの有効期限は、付与日を含め180日間です。

※景品カードは素体であり、完美品・美品を保証するものではありません。返品・交換対応はいたしかねます。

※キャンペーン終了時点で住所登録が確認できない場合、景品の発送はできません。その場合、当選は無効となり再抽選を行います。

※複数アカウントによる応募など、不正行為が確認された場合は利用停止などの措置を取る場合があります。

DOPAオリパとは

「DOPA!オリパ」は、オンライン上で楽しめるオリパサービス（トレカアプリ）です。

ポケモンカードやワンピースカードなど人気のトレーディングカードのオリジナルパックを手軽に引くことができます。自宅にいながら24時間いつでもガチャ感覚で開封を楽しめるのが特長で、多くのユーザー様から高い評価をいただいております。

また、SNSフォロワー数は業界No.1を誇り、幅広いユーザー層に支持されながら、業界最大級のサービスとして日々成長を続けています。

公式サイト：https://dopa-game.jp/

iOSアプリ：App Store(https://apps.apple.com/jp/app/dopa-%E3%83%89%E3%83%BC%E3%83%91-%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3-%E3%82%AA%E3%83%AA%E3%83%91-%E3%83%88%E3%83%AC%E3%82%AB%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA/id6472909249)

Androidアプリ：Google Play(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.sinsa.dopa&pcampaignid=web_share)



公式X：

https://x.com/DOPA_Oripa

https://x.com/DOPA_0124

公式YouTube：

https://www.youtube.com/@dopaoripa



Copyright (C) sinsa.Inc All rights reserved.

※iOSは、Cisco Systems, Inc.の米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。

※App Storeは、Apple Inc.のサービスマークです。

※Android、Google Playは Google LLC の商標です。

会社概要

社名： 株式会社sinsa

設立： 2022年7月

代表者： 長谷川遼

所在地： 〒252-0801 神奈川県藤沢市長後675-1 アンテナショップ長後3F

資本金： 1,000,000円

URL： https://sinsa.jp/