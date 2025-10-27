レイヤーズ・コンサルティング、女性の活躍推進企業として「えるぼし認定」の最高位を取得

株式会社レイヤーズ・コンサルティング

株式会社レイヤーズ・コンサルティング（東京都品川区、代表取締役CEO：杉野 尚志、以下：レイヤーズ）は、女性の活躍推進に関する取り組みが優良な企業として、厚生労働大臣より「えるぼし認定」の最高位である えるぼし（３段階目）を取得いたしました。

「えるぼし認定」とは、女性の活躍促進に関する取り組み状況が優良な企業について、厚生労働大臣が認定を行う制度です。

詳細を見る :https://www.layers.co.jp/news/n20251027/

レイヤーズでは、「人がすべて」という考えのもと、性別、国籍、カルチャー、ジェンダー、障がいなど、あらゆる多様性を互いに認め、活かし合いながら、一人ひとりの能力を最大限発揮できる環境づくりを目指し、ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョンの推進に取り組んでまいりました。

2024年には、ダイバーシティ&インクルージョンに取り組む企業を認定・表彰する日本最大のアワードである「D&I AWARD 2024」（主催：株式会社JobRainbow）において、「アドバンス」ランクの企業に認定されております。

今回の厚生労働大臣による「えるぼし（３段階目）」の認定は、レイヤーズにおいて女性がその能力を最大限に発揮し、長く活躍できる職場環境の整備を進めてきたことが評価されたものと考えます。

今後もレイヤーズでは、多様な人材が互いに尊重し合い、安心して働き続けられる企業文化の醸成や、すべての社員が働きやすい環境づくりについて、継続的な取り組みを推進してまいります。

■「えるぼし」認定概要

厚生労働省 「えるぼし」認定とは

URL：https://jsite.mhlw.go.jp/kagawa-roudoukyoku/content/contents/000952514.pdf

女性活躍推進法に基づき、一般事業主行動計画の策定・届出等を行った事業主のうち、女性の活躍推進に関する取組の実施状況が優良である等の一定の要件を満たした事業主は、都道府県労働局への申請により、厚生労働大臣の認定（えるぼし認定）を受けることができます。

■株式会社レイヤーズ・コンサルティングについて

URL：https://www.layers.co.jp/

1983年に創業した日本発の独立系コンサルティング会社です。私たちは自らが「戦う創造集団」として、オープンイノベーションの実現や社内常識の打破を通じて、お客様が激しい環境変化の中、勝ち残るためのパワーエンジンとしてご支援することを使命としています。人事・人財戦略策定、タレントマネジメントシステム構築、人事制度設計、経営管理制度の構築・導入、会計システム再構築、原価企画、原価管理、製品開発プロセス開発、事業戦略再構築、新規事業開発、デジタルトランスフォーメーション推進などの幅広い領域で、国内有力企業約500社に対し、約1,000プロジェクトのコンサルティングサービスを提供しています。