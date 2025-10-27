英語の授業に“AIアバターという相棒”を

光村図書出版株式会社

　小・中・高等学校向けの教科書を発行する光村図書出版株式会社（所在地：東京都品川区、代表取締役社長：吉田直樹）は、英語の授業で生徒の発話機会を増やし、クラス全員の「話す・伝える」授業を後押しする、授業支援Webアプリ「TOC-ME！assistant」を2026年春より提供開始します。



授業支援Webアプリ「TOC-ME！assistant」


先生の「今いてほしい！」「こんな授業をしたい！」を叶えます！

　TOC-ME！assistantは、ボタンひとつでネイティブレベルの英語を話すAIアバターを呼び出せます。授業の狙いに合わせたSmall talkやSpeaking Test対策をその場で展開でき、文法・テーマ・単語を選ぶだけで会話が自動生成されます。AIアバターがネイティブスピーカーのように言い換え・聞き返し・追加質問をしてくれるので、自然な対話を続けることができます。



提供開始時期：2026年春
※無料体験キャンペーンを実施予定。詳しくは11月中旬頃ご案内します。




詳しくはこちらをご覧ください。



http://tocme.mitsumura-tosho.co.jp



会社概要


[商　　　号 ]　光村図書出版株式会社　Mitsumura Tosho Publishing Co., Ltd.


[代　表　者 ]　代表取締役社長　吉田直樹


[創　　　立 ]　1949（昭和24）年2月26日


[資　本　金 ]　3,000万円


[年　　　商 ]　173億6,460万円（2024年10月期）


[従 業 員 数 ]　239名（2025年4月現在）


[所在地/TEL]　東京都品川区上大崎 2-19-9 / 03-3493-2111（代表）


[U 　R 　L]　https://www.mitsumura-tosho.co.jp/


[事 業 内 容 ]　小・中・高等学校用の検定教科書ならびに付帯する出版物の編集・発行


　　　　　　　一般書籍・教育書等の編集・発行　学習用ソフトウェアの企画・制作