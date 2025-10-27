英語の授業に“AIアバターという相棒”を

光村図書出版株式会社

小・中・高等学校向けの教科書を発行する光村図書出版株式会社（所在地：東京都品川区、代表取締役社長：吉田直樹）は、英語の授業で生徒の発話機会を増やし、クラス全員の「話す・伝える」授業を後押しする、授業支援Webアプリ「TOC-ME！assistant」を2026年春より提供開始します。

授業支援Webアプリ「TOC-ME！assistant」

先生の「今いてほしい！」「こんな授業をしたい！」を叶えます！

TOC-ME！assistantは、ボタンひとつでネイティブレベルの英語を話すAIアバターを呼び出せます。授業の狙いに合わせたSmall talkやSpeaking Test対策をその場で展開でき、文法・テーマ・単語を選ぶだけで会話が自動生成されます。AIアバターがネイティブスピーカーのように言い換え・聞き返し・追加質問をしてくれるので、自然な対話を続けることができます。

提供開始時期：2026年春

※無料体験キャンペーンを実施予定。詳しくは11月中旬頃ご案内します。

詳しくはこちらをご覧ください。

詳細を見る :http://tocme.mitsumura-tosho.co.jp

会社概要

[商 号 ] 光村図書出版株式会社 Mitsumura Tosho Publishing Co., Ltd.

[代 表 者 ] 代表取締役社長 吉田直樹

[創 立 ] 1949（昭和24）年2月26日

[資 本 金 ] 3,000万円

[年 商 ] 173億6,460万円（2024年10月期）

[従 業 員 数 ] 239名（2025年4月現在）

[所在地/TEL] 東京都品川区上大崎 2-19-9 / 03-3493-2111（代表）

[U R L] https://www.mitsumura-tosho.co.jp/

[事 業 内 容 ] 小・中・高等学校用の検定教科書ならびに付帯する出版物の編集・発行

一般書籍・教育書等の編集・発行 学習用ソフトウェアの企画・制作