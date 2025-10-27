ホリエモンAI学校、「1DayCamp Zapier研修」11月開催のお知らせ

ホリエモンAI学校株式会社

ホリエモンAI学校株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：荒木 賢二郎）は、生成AIとノーコード自動化ツール「Zapier（ザピアー）」を組み合わせ、わずか1日で業務自動化を実践できる集中型プログラム「1DayCamp Zapier研修」を、2025年11月に4回開催いたします。

本研修は、プログラミング経験のない方でも、1日でAIエージェントを構築できる実践的な内容として、スキル定着と即戦力化の両面で高い評価をいただいています。

10月開催時には、「9時間があっという間だった」「自分でも業務を変えられる自信がついた」といった声が多く寄せられ、AI活用の第一歩を踏み出す企業担当者に最適なプログラムとなっています。

■“1日でここまでできる”実践成果

前回の「1DayCamp Zapier研修」では、参加者が自社の業務課題を題材に、AIと自動化ツールを組み合わせたワークフローを実際に構築しました。

実際に完成した成果例としては、以下のようなものがあります。

- Googleフォームとスプレッドシートを自動連携し、回答内容を整理・分類してSlackに通知- ChatGPTを組み合わせて、問い合わせ内容を要約・分析し、対応部署に自動振り分け- 社内の申請フォームに入力された内容を自動でスプレッドシートへ転記し、担当者へ通知

いずれもわずか1日で受講者自身が作り上げた成果であり、

プログラミング知識がなくても「実務で使えるAIエージェント」を構築できることを実証しています。

■ 受講者の声 ― “たった1日で変化を実感できた”と好評

10月に実施された「1DayCamp Zapier研修」では、さまざまな業種・職種の担当者が参加し、AIと自動化を組み合わせた新しい働き方を体験しました。

アンケートでは、「あっという間だった」「実務にすぐ活かせる」「社内で展開したい」といった声が多数寄せられました。（10月開催Campよりアンケート抜粋）

- 「非常に濃密な時間でした。複雑に感じていた自動化が“自分でもできる”と思えるようになり、受講して本当に良かったです。」- 「『まずは小さく始めて成果を出す』という考え方が印象的でした。小さな効率化の積み重ねが、大きな業務改善につながると実感しました。」- 「Zapierを使うだけでなく、ChatGPTとの組み合わせ方が非常に勉強になりました。自社の業務に応用できるヒントが多かったです。」- 「これまでAI活用に苦手意識がありましたが、講義が丁寧で、成功体験を得たことで自信が持てました。」- 「自動化を実現できた瞬間の達成感が大きく、社内にも展開したいと感じました。」

多くの受講者が「自分の手で業務を変えられる」という実感を得ており、現場主導でAIを活用できる人材の育成を後押しするプログラムとして高い評価を得ています。

■開催概要

日程：

・2025年11月8日（土） 9:00～18:00（オンライン）

・2025年11月13日（木） 9:00～18:00（オンライン）

・2025年11月18日（火） 9:00～18:00（オンライン）

・2025年11月29日（土） 9:00～18:00（オンライン）

※全国どこからでも参加可能

対象者：

企業の現場担当者（職種不問／バックオフィス、営業、カスタマーサクセス、広報・採用など）

※経営者・個人の参加も可。部門横断での受講も歓迎。

■プログラムの狙い

■研修内容

■応募条件

■参加費用

- 生成AI × ノーコード自動化の“実務定着”：ツール紹介にとどまらず、その日から使える自動化フローを構築。- 現場主導の内製化：IT部門に依存せず、担当者自身が自部門の“手作業”を自動化。- 経営インパクト：工数削減・対応スピード向上・ヒューマンエラー削減による生産性改善。[動画: https://www.youtube.com/watch?v=x_gNvWQqemI ]- Zapierの基礎とベストプラクティス（トリガー／アクション設計、分岐、再実行、ログ活用）- 生成AI（ChatGPT等）との連携による文面作成、要約、分類、ルーティングワークの自動化- Google Workspace／Slack／Chatwork／Gmail／スプレッドシート等との連携による部門別ユースケース作成- 自社業務に合わせた AIエージェント（自動化ボット） の構築と動作確認- PC（ノートPCまたはデスクトップ）をご用意ください。※スマートフォン・タブレットはNGです。- 安定した通信環境（Wi-Fiまたは有線LAN）を確保してご参加ください。途中で通信が途切れると、演習内容を十分に体験いただけない場合があります。- ChatGPT（または他の文章生成AI）の基本操作ができる- Zapier未経験である- デスクワークの自動化やAIエージェント構築に意欲がある

一般：81,400円（税込）

ホリエモンAI学校 受講者：無料

■お申し込み方法

以下のリンクより参加費をご決済ください。

決済完了後、ご登録メールアドレス宛にChatworkグループ招待をお送りします。

お申し込み：

https://buy.stripe.com/5kQ4gz43K0sHdni3vRdIA1a

※ホリエモンAI学校受講中の方は、事務局までご連絡ください。

■ホリエモンAI学校について

ホリエモンAI学校は、非エンジニア層（管理職・営業・バックオフィス人材など）を対象に、業務自動化・AI活用人材を育成するオンラインスクールです。生成AIツールの活用方法、業務設計、社内展開方法までを体系的に学べるカリキュラムを提供しています。個人受講者に加え、法人導入も急増中です。

当社では、受講企業にとって必要とされるDXツールや、業務自動化のためのRPAツールを提供されている企業様との提携を幅広く募集しております。

■ 本件に関する取材・お問合せ

以下の連絡先までお願いいたします。

ホリエモンAI学校株式会社

東京都新宿区新宿4-3-15レイフラット新宿B棟3F

TEL：03-4400-3424

Mail：ux@telewor.com

Web：https://horiemon.ai/