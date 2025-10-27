日本通運野球部、ドラフト会議で冨士投手が千葉ロッテマリーンズから5位指名を獲得

NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社

10月23日（木）、都内で行われたプロ野球ドラフト会議で、日本通運硬式野球部の冨士 隼斗（ふじ はやと）投手が千葉ロッテマリーンズから5位指名を受けました。

（冨士投手）

冨士投手は、2024年に平成国際大から入社しました。最速155kmの直球とスライダーを中心とした変化球を武器に、三振を量産する本格派右腕です。2025年の都市対抗野球南関東大会決勝戦では完封勝利を挙げ、チームを都市対抗野球大会出場に導きました。

この度の指名を受け、冨士投手は「2年前のドラフト指名漏れを受けて、自分を拾ってくれた日本通運のために全力を尽くしてきました。自分だけの結果だけでなく、チームが勝てる投手を目指し日々のトレーニングに取り組んできたことが、よい結果に繋がったと思います。NPB（日本野球機構）の世界でも社会人野球で培ってきた技術と忍耐力で躍動できるよう頑張ります」と意気込みを語りました。

【冨士投手プロフィール】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/136897/table/92_1_bfad0418620590689bd117e764dbe614.jpg?v=202510280556 ]

日本通運野球部での成績

（2025年10月23日現在） 15試合 3勝 2敗 0セーブ

