ジャパン・オータムインターナショナル ロンジン賞 第４５回ジャパンカップ（ＧI）（国際招待） 2025年11月30日 (日) 東京競馬場で開催

スウォッチ グループ ジャパン株式会社 ロンジン事業本部

190年以上の歴史を誇るスイスの時計ブランド『ロンジン』がオフィシャルパートナー兼タイムパートナーを務める「ジャパン・オータムインターナショナル ロンジン賞 第４５回ジャパンカップ（ＧI）（国際招待）」が、2025年11月30日（日）に東京競馬場にて開催されます。

ロンジンは1832年以来、スイスのサンティミエを拠点としています。高い精度を誇るそのウォッチメイキングの専門技術は、伝統、エレガンス、パフォーマンスへの強い情熱を反映しています。スポーツの世界選手権のタイムキーパーとして、また国際スポーツ連盟のパートナーとして長年の経験を持つロンジンは、長年にわたりスポーツ界と強固で持続的な関係を築いてきました。

ロンジンの馬術競技への情熱は、19世紀にブランドが誕生して間もない頃にスタートしました。1869年、ロンジンが初めて馬術をモチーフにした懐中時計を製作したのが始まりです。その後、1878年には初のクロノグラフムーブメント「20H」を開発しました。このムーブメントは、巻き上げリュウズと一体化したシングルプッシュボタンで駆動し、騎手と馬が彫り込まれたケースの中に丁寧に収められています。19世紀後半に北米の競馬場に導入されたこのタイプの時計は、パフォーマンスを秒単位で計ることができるため、馬主や馬を愛する人々に絶大な人気を博しました。今日、障害飛越競技、馬場馬術、総合馬術、フラットレースにおける世界で最も重要な機関や主要な馬術競技との関わりにより、ロンジンの馬術競技への情熱はかつてないほど輝きを増しています。

ロンジンのフラットレースのパートナーシップには、ジャパンカップ、そしてカタール凱旋門賞、ロンジン ケンタッキー オークスとケンタッキーダービー、ロンジン ディアヌ賞、ロイヤルアスコット、ロンジン 香港インターナショナルレース、ブリーダーズカップワールドチャンピオンシップ、サウジアラビアカップ、ドバイワールドカップなどがあります。2013年、ロンジンは国際競馬統括機関連盟（IFHA）のオフィシャルパートナーおよびオフィシャルウォッチに就任しました。同連盟には、世界各国の競馬およびギャロップレースの規制当局が加盟しています。このパートナーシップの一環として、ロンジンはIFHAと共同でロンジン ワールド レーシング アワードを開催し、過去シーズンの最優秀馬、最優秀騎手、最優秀レースを表彰しています。

ロンジンは、2014年から12年に渡って、国際的に重要な競馬のレースである「ジャパンカップ」のオフィシャルパートナー兼タイムパートナーを務めています。「ジャパンカップ」は、1981年に創設された、東京競馬場2,400メートルの芝コースで行われる3歳以上の競走馬を対象とした国際GIレースです。正式名称は「ジャパン・オータムインターナショナル ロンジン賞 第４５回ジャパンカップ（ＧI）（国際招待）」となり、本年は11月30日（日）に開催されます。

本年の「ロンジン賞ジャパンカップ」のオフィシャル時計は、ロンジンのウォッチメイキングにおけるクラフツマンシップとタイムレスなエレガンスを体現するコレクション「ロンジン マスターコレクション」のクロノグラフモデルです。シルバーカラーのバーリーコーン装飾の洗練された文字盤と美しいブルースティール針など、端正なデザインと高性能が融合したタイムピースです。

L2.673.4.78.3

ロンジン マスターコレクション

L2.673.4.78.3

\557,700

ステンレススティール 40mm

自動巻き機械式ムーブメント

ロンジン エクスクルーシブ キャリバー L687

28'800振動/時

パワーリザーブ 約66時間

クロノグラフ機構

3気圧防水

ブラウン アリゲーターストラップ

■ロンジン（LONGINES）について

ムーブメントについて

数世紀にわたるウォッチメイキングの専門技術により、ロンジンは数多くの技術的進歩において先駆的な役割を果たし、今なお革新への揺るぎないコミットメントを示し続けています。常に卓越性を追求し、すべての自動巻き時計に、シリコン製ヒゲゼンマイを含む最新鋭のムーブメントを搭載しています。シリコンは、軽量で耐食性に優れているだけでなく、通常の温度変化や磁場の影響を受けにくいのが特徴です。このユニークな特性により時計の精度と寿命を向上させることで、ロンジンは自動巻きモデルの5年間保証を提供しています。

＜LONGINES公式サイト URL＞ https://www.longines.jp ＃ロンジンウォッチ ＃ロンジンマスターコレクション