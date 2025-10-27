AI inside、タクシー広告を開始ーAGI時代を見据えたデータ整備・活用の必要性を訴求

AI inside 株式会社

AI inside 株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：渡久地 択、以下「AI inside」）は、2025年10月27日より首都圏を中心に、 AGI時代を見据えたデータ整備や活用の必要性を広く発信するタクシー広告の放映を開始いたします。

タクシー広告実施の背景

生成AIの普及により、自社データの活用が企業の競争力を左右する時代を迎えています。そのため、これからのAI時代には、データを整備・活用したビジネス変革が必要不可欠です。

しかし、多くの企業ではデータ整備が進まず、誤った情報や運用負荷といった課題が残り、十分なデータ活用が進展していない状況にあります。

AI inside が提供するAIプラットフォーム「Leapnet」は、紙・PDF・画像などのアナログデータをマルチモーダルにデジタル化するAI-OCR技術と、知識を継続的にメンテナンスできる仕組みを組み合わせることで、RAGを活用した知識基盤の構築を支援します。

この度のタクシー広告は、「Leapnet」の提供開始に合わせた取り組みとして展開します。AI inside は「Leapnet」の提供・普及を通じて、企業のデータ活用促進と生産性向上に貢献します。

タクシー広告実施概要

- 公開日：2025年10月27日（月）～11月2日（日） 2025年11月10日（月）～11月16日（日）- 放映媒体：タクシーサイネージ「TOKYO PRIME」- 広告動画の内容：ビジネス映像メディア「PIVOT」で公開された本編の再編版- 本編：「企業の競争優位を築くデータ活用の最前線」(https://leapnet.com/pivot-rag?utm_source=prtimes&utm_medium=news&utm_campaign=pivot_campaign)AI inside 株式会社について

AI inside 株式会社は、生成AI・大規模言語モデル（LLM）や自律型AIの研究開発と社会実装を推進するテックカンパニーです。日本語のドキュメント処理に特化したLLM「PolySphere」の開発をはじめ、政府機関・地方公共団体・民間企業など6万ユーザ超への導入実績を持ち、独自のAI基盤の構築と普及を進めています。主力プロダクトである「DX Suite」は、データ入力業務に特化したAIエージェントとして、前後工程全体の自動化を実現しています。これらの取り組みを通じて、人とAIの協働を推進し、生産性向上と業務効率化によって創出された時間を、より付加価値の高い業務へ移行する「VALUE SHIFT」を実現します。

コーポレートサイト：https://inside.ai

「Leapnet」製品サイト： https://leapnet.com/

※文中の製品またはサービスなどの名称は、AI inside 株式会社の商標または登録商標です。