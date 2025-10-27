¡í·¯¤Ï¡¢ºÇ¶¯¡£ The Queen¡É ¨¡¨¡10/31(¶â)È¯Çä¡ªÂô¸ý°¦²Ú¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Öblt graph.vol.112¡×¤ÎÇöÌÀ¤Î³¤¤ËÐÊ¤àÉ½»æ¥«¥Ã¥È¤Î¸ø³«¡ª
¡ÖTV¥¬¥¤¥É¡×¡ÖB.L.T.¡×¤Ê¤É¤òÈ¯¹Ô¤¹¤ëÅìµþ¥Ë¥åー¥¹ÄÌ¿®¼Ò¤Ï¡¢¼Ì¿¿½¸¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£ー¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¡õ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¿··¿¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Öblt graph.vol.112¡×¤ò10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë ¤ËÈ¯Çä¡£Á´¹ñ¤Î½ñÅ¹¡¢¥Í¥Ã¥È½ñÅ¹¤Ç¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Âô¸ý°¦²Ú¤ÎÉ½»æ¤¬²ò¶Ø¡ª ¥¯¥¤ー¥ó¤¬Æü¤ÎÆþ¤ê¸å¤ÎÉÍÊÕ¤Ç¸«¤»¤¿¥¢¥ó¥Ë¥å¥¤¤ÊÉ½¾ð
10·î31Æü¡Ê¶â¡ËÈ¯Çä¤ÎÂô¸ý°¦²Ú¤¬É½»æ¡¦´¬Æ¬¤ò¾þ¤ë¡Öblt graph. vol.112¡×¤ÎÉ½»æ¥«¥Ã¥È¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£B.L.T.¤Ë¤ÆÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖÂô¸ýÀ¸³è¡×½ªÎ»¸å¡¢ÊÀ¼ÒÇÞÂÎ¤Ç¤Ï½é¤Î¥°¥é¥Ó¥¢·ÇºÜ¤È¤Ê¤ë¡£ÄÌ¾ïÈÇ¤Ç¤Ï¡¢Æü¤ÎÆþ¤ê¸å¤ÎÉÍÊÕ¤Ç¸«¤»¤¿¡¢¥¢¥ó¥Ë¥å¥¤¤ÊÉ½¾ð¤òÂª¤¨¤¿¥«¥Ã¥È¤¬É½»æ¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£ÆüÊë¤Î¤É¤³¤«¼ä¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¾ð·Ê¤ÈÈà½÷¤ÎÉ½¾ð¤äÊ·°Ïµ¤¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦±ü¤æ¤«¤·¤µ¤Ë¸«¹û¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦1Ëç¤¬É½»æ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Amazon¸ÂÄêÉ½»æÈÇ/³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¸ÂÄêÉ½»æÈÇ¤Ç¤Ï¤ªÉ÷Ï¤¤Ë¿»¤«¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤Á¤é¤ò¶¯¤¯¸«¤Ä¤á¤ë¥«¥Ã¥È¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£ÄÌ¾ïÈ×¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤ÊÍÛ¤¬º¹¤·¹þ¤àÌÀ¤ë¤¤¶õ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¤Î¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿Èà½÷¤ÎÉ½¾ð¤ÏÉ¬¸«¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Ç¥Ó¥åー¤«¤é¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤ÎºÇÁ°Àþ¤òÁö¤êÂ³¤±¤ëÈà½÷¡£ÉÍÊÕ¤ËÐÊ¤à¥³¥Æー¥¸Æâ¤Ë¤¢¤ë¿²¼¼¤ä¥Ð¥¹¥ëー¥à¤Ë¤Æ¡¢åºÎï¤Ëº¹¤·¹þ¤à¸÷¤ËÊñ¤Þ¤ì»£±Æ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Æü¤¬Íî¤Á¤¿¸å¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤È°Å¤µ¤¬¶¦Â¸¤¹¤ë³¤ÊÕ¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¥í¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¤Ï¡¢ºòÇ¯È¯Çä¤·¤¿¥¨¥Ã¥»¥¤½¸¤«¤é¤É¤ó¤ÊÊÑ²½¤¬¸«¤¨¤ë¤Î¤«¡¢Èà½÷¤Î¸½ºß¤Î¿´¶¤ò»Ç¤Ã¤¿¡£
20¼þÇ¯ÉðÆ»´Û¥é¥¤¥Ö¤ò¹µ¤¨¤ëAKB48¤«¤é¡¢¡ÉÈþ¡É¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¸Ø¤ëÀéÍÕ·ÃÎ¤¤¬ÅÐ¾ì¡£
·ëÀ®20¼þÇ¯µÇ°¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢ー¡ÖAKB48 20th Year Live Tour 2025～PARTY¤¬»Ï¤Þ¤ë¤è～¡×¤ò³«ºÅÃæ¤ÎAKB48¡£12·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë～12·î7Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÎÃÏ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ë¤Æ¥é¥¤¥Ö¤ò¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÁ°ÅÄÆØ»Ò¤ä¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿ÅÁÀâ¤ÎOG¤¿¤Á¤âÂ¿¿ô½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
º£¹æ¤Ë¤Ï¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç½÷À¤«¤é¤Î»Ù»ý¤â¸ü¤¤¡¢ÀéÍÕ·ÃÎ¤¤¬ÅÐ¾ì¡£ÉáÃÊ¤ÎÀéÍÕ¤è¤ê¡¢°áÁõ¤â¥á¥¤¥¯¤â¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ë»Å¾å¤²¡¢Èà½÷¤ÎÁÇºà´¶¤¬Æ©¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÍ¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿ÀÄ¶õ¡¦Ááºê¤¹¤º¤»Ë¾åºÇ¶¯¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¹ßÎ×¡ª
12·î17Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë7th¥·¥ó¥°¥ë¤òÈ¯Çä¡¢12·î28Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤Ï'25Ç¯¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¤òTACHIKAWA STAGE GARDEN¡ÊÎ©Àî¥¹¥Æー¥¸¥¬ー¥Ç¥ó¡Ë¤Ë¤Æ³«ºÅÍ½Äê¤ÎËÍ¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿ÀÄ¶õ¤«¤é¡¢Ááºê¤¹¤º¤¤¬ÅÐ¾ì¡£¥Ç¥Ó¥åーÅö»þ¤«¤éÃæ¿´¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ¥°¥ëー¥×¤ò¸£°ú¤·¡¢¥á¥¤¥ó¥á¥ó¥Ðー¡Ê¥»¥ó¥¿ー¡Ë¤òÌ³¤á¤ë³Ú¶Ê¡Ö¶õ¿§¤Î¿å¤·¤Ö¤¡×¤«¤é¤âÅÁ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥°¥ëー¥×¤Î¥¤¥áー¥¸¤Ç¤â¤¢¤ë¡ÉÀÄ½Õ¡É¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¿ÍÊª¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿Ááºê¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤À¤¬¡¢¥¹¥é¥Ã¤È¿¤Ó¤ë²ÚÔú¤Ê¼êÂ¡¢À°¤Ã¤¿´éÎ©¤Á¤ò»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Ï¤½¤ÎÈþ¤·¤¤¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¡ÈÁáºê»Ë¾åºÇ¶¯¤Ë¥Ó¥åー¥Æ¥£¥Õ¥ë¡É¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÄÉµá¤·¤¿¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
32nd¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÀÄ½Õ¤Î¥Ç¥Ã¥É¥é¥¤¥ó¡×¤Î¥ê¥êー¥¹¤ò¹µ¤¨¤ëNMB48¤è¤êÈÄ³À¿´ÏÂ¤¬blt graph.¤ËÅÐ¾ì¡ª
¥°¥ëー¥×·ëÀ®15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢11·î12Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¤Ï32nd¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÀÄ½Õ¤Î¥Ç¥Ã¥É¥é¥¤¥ó¡×¤Î¥ê¥êー¥¹¤ò¹µ¤¨¤ëNMB48¤è¤êÈÄ³À¿´ÏÂ¤¬ÅÐ¾ì¡£ºòÇ¯¡¢B.L.T.ËÜ»ï¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤«¤éÌó1Ç¯¤Ö¤ê¡¢blt graph.¤Ë¤Ï½éÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ë¡£º£²ó¤Ïµ¤ÉÊ¤¢¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î°ì¼¼¤Ç¡¢±ð¤ä¤«¤Ë¡¢¤Þ¤¿¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤Ë»£±Æ¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¤Ï¡¢»Å»ö¤ËÂÐ¤¹¤ëÇ®¤¤»×¤¤¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÈÄ³À¤Î¡Èº£¡É¤ò·¡¤ê²¼¤²¤¿¡£
8Æ¬¿È¤Î¥Ë¥åー¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¼¬Ç¸¤Ò¤Ê¤¬¡¢ÏÂ¤ÈÍÎ¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÉ½¸½¡£
½Õ¹â¥Ð¥ìー½Ð¾ì·Ð¸³¤â¤¢¤ë½÷Í¥¤Î¼¬Ç¸¤Ò¤Ê¤¬¡Öblt graph.¡×¤Ë¿åÃå¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç½éÅÐ¾ì¡£º£²ó¤ÏÈà½÷¤ÎÑÛ¤È¤·¤¿Èþ¤·¤µ¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¡¢¡ÖÏÂÍÎÀÞÃï¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ç»£±Æ¡£¾ð½ï¤¢¤Õ¤ì¤ëÆüËÜ²È²°¤Ç¥âー¥É¤Ê°áÁõ¤òÃå¤³¤Ê¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï°ìÌ£°ã¤Ã¤¿¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢10·î28Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡ÖB.L.T.2025Ç¯12·î¹æ¡×¤«¤é¡¢Â¼°æÍ¥¡ÊÝ¯ºä46¡Ë¡¢±óÆ£Íý»Ò¡ÊÝ¯ºä46¡Ë¡¢°æ¾åÍüÌ¾¡ÊÝ¯ºä46¡Ë¡¢¤ÈÅÐ¾ì¥¥ã¥¹¥È¤Î¥¢¥¶ー¥«¥Ã¥È¤ä¡¢12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡ÖÈøºì¿¿²Ö¥»¥«¥ó¥É¼Ì¿¿½¸¡Ê²¾¡Ë¡×¤è¤êÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¤òÂ¿¿ô¼ýÏ¿!!
¸ÂÄêÉ½»æÈÇ¡¢È¯Çä·èÄê¡ª
°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ë¤ÆÄÌ¾ïÈÇ¤È¤ÏÉ½»æ³¨ÊÁ¤¬°Û¤Ê¤ë ¡Öblt graph.vol.112¸ÂÄêÉ½»æÈÇ¡×¤ÎÈ¯Çä¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¾¦ÉÊÌ¾¡§blt graph.vol.112¸ÂÄêÉ½»æÈÇ
É½»æ¡§Âô¸ý°¦²Ú
²Á³Ê¡§1,480±ß¡¡ËÜÂÎ1,345±ß¡ÊÀÇ10¡ó¡Ë
¢¨ÄÌ¾ïÈÇ¤Î¡Öblt graph.vol.112¡×¤È¤Ï¡¢É½»æ³¨ÊÁ°Ê³°Æ±¤¸ÆâÍÆ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ºß¸Ë¤Ë¤Ï¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÎÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡Ï
¢£Amazon
https://www.amazon.co.jp/
¢£³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹
https://books.rakuten.co.jp/rb/18415242/
¢¨¸ÂÄêÉ½»æÈÇ¤ÎÈÎÇä¤Ï¡¢ºß¸Ë¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¸ÂÄêÉ½»æÈÇ¤ÎÉ½»æ³¨ÊÁ¤ÏAmazon¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¤Î¤¤¤º¤ì¤âÆ±ÍÍ¤Ç¤¹¡£
ÄÌ¾ïÈÇ¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ¡¢·èÄê¡ª
¢£¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°
¡ÚÆÃÅµÆâÍÆ¡Û
°Ê²¼7¼ïÎà¤è¤êÁª¤ó¤Ç¡¢¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
³¨ÊÁ£±.¡§Âô¸ý°¦²Ú ¥Ý¥¹¥È¥«ー¥ÉA 1Ëç
¡Öblt graph.vol.112¡×¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¹ØÆþÆÃÅµ¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¡ÚÂô¸ý°¦²Ú¡ÛA
https://7net.omni7.jp/detail/1107654069
³¨ÊÁ£².¡§Âô¸ý°¦²Ú ¥Ý¥¹¥È¥«ー¥ÉB 1Ëç
¡Öblt graph.vol.112¡×¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¹ØÆþÆÃÅµ¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¡ÚÂô¸ý°¦²Ú¡ÛB
https://7net.omni7.jp/detail/1107654070
³¨ÊÁ£³.¡§Âô¸ý°¦²Ú ¥Ý¥¹¥È¥«ー¥ÉC 1Ëç
¡Öblt graph.vol.112¡×¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¹ØÆþÆÃÅµ¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¡ÚÂô¸ý°¦²Ú¡ÛC
https://7net.omni7.jp/detail/1107654071
³¨ÊÁ£´.¡§ÀéÍÕ·ÃÎ¤¡ÊAKB48¡Ë ¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É1Ëç
¡Öblt graph.vol.112¡×¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¹ØÆþÆÃÅµ¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¡ÚÀéÍÕ·ÃÎ¤¡ÊAKB48¡Ë¡Û
https://7net.omni7.jp/detail/1107654072
³¨ÊÁ£µ.¡§Ááºê¤¹¤º¤¡ÊËÍ¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿ÀÄ¶õ¡Ë ¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É1Ëç
¡Öblt graph.vol.112¡×¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¹ØÆþÆÃÅµ¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¡ÚÁáºê¤¹¤º¤¡ÊËÍ¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿ÀÄ¶õ¡Ë¡Û
https://7net.omni7.jp/detail/1107654073
³¨ÊÁ£¶.¡§ÈÄ³À¿´ÏÂ¡ÊNMB48¡Ë ¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É1Ëç
¡Öblt graph.vol.112¡×¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¹ØÆþÆÃÅµ¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¡ÚÈÄ³À¿´ÏÂ¡ÊNMB48¡Ë¡Û
https://7net.omni7.jp/detail/1107654074
³¨ÊÁ£·.¡§¼¬Ç¸¤Ò¤Ê ¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É1Ëç
¡Öblt graph.vol.112¡×¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¹ØÆþÆÃÅµ¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¡Ú¼¬Ç¸¤Ò¤Ê¡Û
https://7net.omni7.jp/detail/1107654075
¡Ú¾¦ÉÊ³µÍ×¡Û
¡Öblt graph.vol.112¡×
¡üÈ¯ÇäÆü¡§2025Ç¯10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë ¢¨°ìÉô¡¢È¯ÇäÆü¤¬°Û¤Ê¤ëÃÏ°è¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¡üÄê²Á¡§1,480±ß
¡üÉ½»æ¡§Âô¸ý°¦²Ú
¡üÈ¯¹Ô¡§Åìµþ¥Ë¥åー¥¹ÄÌ¿®¼Ò
Á´¹ñ¤Î½ñÅ¹¡¢¥Í¥Ã¥È½ñÅ¹¤Ë¤Æ¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤ÏTOKYO NEWS magazine&mook¡ãhttps://zasshi.tv/¡ä¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
