AIがブランドを学習する時代へ 量より質で成果を生むMeta広告の新常識
REHATCH株式会社はオンラインセミナー
【マーケター必見！】
2025年、Meta広告の世界で大きなパラダイムシフトが起きています。
AIによる広告運用の自動化が標準となり、
質の高いクリエイティブが優先的に表示される時代です。
この流れを受けてマーケティングの現場では、
「静止画のPDCAをもっと回して品質を高めていきたいが、時間が足りない」
「質を担保しようとすると、制作量が確保できない」
「AIを導入したけど、実務レベルでは活かしきれていない」
といった悩みを抱えるマーケターも少なくありません。
本セミナーでは、2025年のMeta広告トレンドを踏まえ、
“量より質”を実現するAI活用法と、成果を生む静止画クリエイティブ戦略を徹底解説します。
AIにブランドトーンを学習させ、制作時間を短縮しながら質を高める実践的プロセスを公開。
「AIがどこまで成果を出せるのか」「人とAIの最適な役割分担はどこか」が明確に分かる実践型セミナーです。
▼本セミナーで学べること
Meta運用の実践ノウハウ
- マーケターが陥りがちな失敗パターンTOP5と対策法
- 学習期間、アカウント構成、ターゲティングの正しい理解
- Advantage+キャンペーンの実践的活用法と設定のコツ
AIを活用した質重視のクリエイティブ戦略
- 「量産しても質が伴わない」問題をAIで解決する方法
- AIにブランドを学習させ、質の高い下地を作る実践プロセス
- 人間とAIの役割分担で、制作時間削減と質向上を両立させる秘訣
■こんな方におすすめ
- 静止画クリエイティブ制作を効率化したい業界マーケター
- Meta広告のPDCAを高速化し、成果を最大化したい運用担当者
- AIツールを導入したものの、使いこなせていない方
- デザイナーの工数を削減しながら、質の高いクリエイティブを量産したい方
「AIがブランドを学習する時代」に、量ではなく質で勝負する。
明日から使える実践的なノウハウと、成果を生むTIPSが満載です。
ぜひ奮ってご参加ください！
■ 開催概要
開催日時：【LIVE配信】10月30日（木）13:00~13:45
【アーカイブ配信】10月31日（金）13:00~13:45
【アーカイブ配信】11月4日（火）12:00~12:45
開催形式：オンライン
参加費：無料
お申し込みページ：https://client.eventhub.jp/ticket/kJTE5o9qM2?utm_content=seminar&utm_term=aibannerprtimes(https://client.eventhub.jp/ticket/kJTE5o9qM2?utm_content=seminar&utm_term=aibannerprtimes)
▼スピーカー
REHATCH株式会社 セールスマネージャー
松藤聖馬
エン・ジャパン株式会社に新卒で入社。主にIT・WEB領域の顧客に対して、採用全般にまつわるソリューションを提案するBtoBの営業活動、また求職者側の営業活動にも携わる、両面コンサルタントとして経験を積む。入社2年目にはチームリーダーに抜擢され、プレイングマネジメント業務を経験し、新組織の0→1 立ち上げなども経験。REHATCHに入社後は、既存顧客のマーケティング支援案件を経験。直近ではセールスマネージャーとして全体の案件統括、案件推進、営業数値管理などをメインに、セールス業務に従事しつつ、自社のマーケティング活動における業務にも携わる。
【REHATCH株式会社について】
REHATCH株式会社は、「意思決定で、世界をうごかす。」をミッションとして、多様なデータ（広告データ、顧客データ等）の一元管理分析ツール「ONE」を開発・運営しております。また、弊社が培ってきたナレッジおよび自社ツールを用いて、マーケティング戦略の立案から制作・運用までを実行、支援しております。
所在地：〒101-0031 東京都千代田区東神田2-10-9 ポータル秋葉原 8F
代表：迫田 亮太
会社HP：https://re-hatch.jp/