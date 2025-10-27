REHATCH株式会社

REHATCH株式会社はオンラインセミナー

『AIがブランドを学習する時代へ 量より質で成果を生むMeta広告の新常識』を開催します！

【マーケター必見！】

2025年、Meta広告の世界で大きなパラダイムシフトが起きています。

AIによる広告運用の自動化が標準となり、

質の高いクリエイティブが優先的に表示される時代です。

この流れを受けてマーケティングの現場では、

「静止画のPDCAをもっと回して品質を高めていきたいが、時間が足りない」

「質を担保しようとすると、制作量が確保できない」

「AIを導入したけど、実務レベルでは活かしきれていない」

といった悩みを抱えるマーケターも少なくありません。

本セミナーでは、2025年のMeta広告トレンドを踏まえ、

“量より質”を実現するAI活用法と、成果を生む静止画クリエイティブ戦略を徹底解説します。

AIにブランドトーンを学習させ、制作時間を短縮しながら質を高める実践的プロセスを公開。

「AIがどこまで成果を出せるのか」「人とAIの最適な役割分担はどこか」が明確に分かる実践型セミナーです。

▼本セミナーで学べること

Meta運用の実践ノウハウ

- マーケターが陥りがちな失敗パターンTOP5と対策法- 学習期間、アカウント構成、ターゲティングの正しい理解- Advantage+キャンペーンの実践的活用法と設定のコツ

AIを活用した質重視のクリエイティブ戦略

- 「量産しても質が伴わない」問題をAIで解決する方法- AIにブランドを学習させ、質の高い下地を作る実践プロセス- 人間とAIの役割分担で、制作時間削減と質向上を両立させる秘訣■こんな方におすすめ- 静止画クリエイティブ制作を効率化したい業界マーケター- Meta広告のPDCAを高速化し、成果を最大化したい運用担当者- AIツールを導入したものの、使いこなせていない方- デザイナーの工数を削減しながら、質の高いクリエイティブを量産したい方

「AIがブランドを学習する時代」に、量ではなく質で勝負する。

明日から使える実践的なノウハウと、成果を生むTIPSが満載です。

ぜひ奮ってご参加ください！

■ 開催概要

AIがブランドを学習する時代へ 量より質で成果を生むMeta広告の新常識

開催日時：【LIVE配信】10月30日（木）13:00~13:45

【アーカイブ配信】10月31日（金）13:00~13:45

【アーカイブ配信】11月4日（火）12:00~12:45

開催形式：オンライン

参加費：無料

お申し込みページ：https://client.eventhub.jp/ticket/kJTE5o9qM2?utm_content=seminar&utm_term=aibannerprtimes(https://client.eventhub.jp/ticket/kJTE5o9qM2?utm_content=seminar&utm_term=aibannerprtimes)

▼スピーカー

REHATCH株式会社 セールスマネージャー

松藤聖馬

エン・ジャパン株式会社に新卒で入社。主にIT・WEB領域の顧客に対して、採用全般にまつわるソリューションを提案するBtoBの営業活動、また求職者側の営業活動にも携わる、両面コンサルタントとして経験を積む。入社2年目にはチームリーダーに抜擢され、プレイングマネジメント業務を経験し、新組織の0→1 立ち上げなども経験。REHATCHに入社後は、既存顧客のマーケティング支援案件を経験。直近ではセールスマネージャーとして全体の案件統括、案件推進、営業数値管理などをメインに、セールス業務に従事しつつ、自社のマーケティング活動における業務にも携わる。

【REHATCH株式会社について】

REHATCH株式会社は、「意思決定で、世界をうごかす。」をミッションとして、多様なデータ（広告データ、顧客データ等）の一元管理分析ツール「ONE」を開発・運営しております。また、弊社が培ってきたナレッジおよび自社ツールを用いて、マーケティング戦略の立案から制作・運用までを実行、支援しております。

所在地：〒101-0031 東京都千代田区東神田2-10-9 ポータル秋葉原 8F

代表：迫田 亮太

会社HP：https://re-hatch.jp/