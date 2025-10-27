【セミナー】店舗開発の理論と実務経験則に頼らない！物件開発＆出店判断　11月27日開催　株式会社マーケティング研究協会

店舗開発に必要な理論武装・知識習得

株式会社マーケティング研究協会2025年11月27日開催セミナー 店舗開発の理論と実務経験則に頼らない！物件開発＆出店判断

店舗事業者にとってリアル店舗は不可欠であり、出店戦略が今後の事業展開に決定的な影響を及ぼします。しかし、経済動向、市場動向、物件環境の先行きが不透明な中で、店舗開発や出店判断の難易度は年々高まっています。一方で、店舗開発業務は少数精鋭が担っており、経験に基づく判断も必要となるため、知識とスキルの体系的な向上が求められています。





本セミナーでは、店舗開発の実務経験・コンサルティング経験を豊富に持つ加藤講師をお招きし、各社各様でブラックボックスになりがちな店舗開発の業務について、豊富な事例に基づき体系的に解説いたします。詳細を見る :https://www.marken.co.jp/seminar/006561post_2.php

講師：加藤 拓 株式会社福徳社 取締役

市場調査会社にて、日本マクドナルド社GISシステム構築・マクドナルド売上予測モデル構築に携わった後、スターバックス コーヒー ジャパン社店舗開発本部・経営企画室にて、出店戦略立案、物件判断、新規物件の売上予測、既存店舗の売上分析等の店舗開発実務を10年間にわたり担当。福徳社設立後は、多数の小売・飲食・サービスチェーン企業の店舗開発部門のコンサルタント・社内研修講師として活動。

博士（学術）。慶應義塾大学商学部卒、東京工業大学大学院総合理工学研究科修士課程修了、コペンハーゲンビジネススクール留学、慶應義塾大学大学院商学研究科後期博士課程単位取得退学。宅地建物取引士（登録番号：東京 第242957号）。日本テクニカルアナリスト協会認定テクニカルアナリスト（CMTA(R)）。専門分野：チェーン店出店戦略、店舗開発、売上予測

プログラム：

１．店舗開発の全体像

・出店戦略のフレームワーク（市場計画と新規出店）

・自社の業態モデルに合った出店候補物件とは？

・店舗開発の業務フロー

２．物件調査の進め方

・物件調査の目的と判断基準

・押さえておくべき物件情報と入手の仕方

（ロードサイド/施設内店舗）

・店舗の売上を左右する要因と仮に出店した場合の売上予測

・候補物件の長所と短所を明らかにするための事実やデータ

３．物件評価の仕方

・出店立地タイプ別の評価項目例

・商圏、通行量、動線、GISデータをどのように解釈するか？

・周辺環境、現地調査からしか見えない定性要素

４．出店判断の考え方

・物件価値と店舗価値の一貫性

・出店戦略、エリア戦略、ブランディングを踏まえた物件判断

※参加者同士のディスカッションや講師への質問・相談の時間もあります。

開催概要：

開催日時：2025年11月27日(木) 13:00～17:00

会場：銀座ユニーク 銀座7丁目店（銀座駅 徒歩5分）

アクセス https://ginza-uni-ku.jp/store7/

受講料：お一人様 33,000円 （税込）

