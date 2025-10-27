オンラインスペイン語レッスン提供数7万回を達成、日本最大級オンライン習い事「カフェトーク」

株式会社スモールブリッジ

世界90カ国からの講師と、130カ国からレッスンを探す生徒をつなぐ日本最大級オンライン習い事サイト「カフェトーク（https://cafetalk.com/ ）」を運営する株式会社スモールブリッジ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：橋爪小太郎）は、2025年10月27日（月）にオンラインスペイン語レッスンの提供数7万回を達成したことをご報告いたします。

カフェトークにおけるスペイン語レッスンの歩み

オンラインスペイン語レッスン実施数7万回達成

カフェトークで初めてのオンラインスペイン語レッスンが提供されたのは2010年12月16日、コロナ禍によるおうち時間の増加の影響を大きく受けレッスン受講数が大幅に増えた2021年には講師登録数150名を超え、年間9,000件を超えるスペイン語レッスンが提供されるまでとなりました。

カフェトークのオンラインスペイン語の魅力と強み

オンラインスペイン語レッスン実施数推移（2010年～）

現在カフェトークで提供されているスペイン語レッスンの件数は550件を超えます。

レッスンを提供する講師の国籍は様々で、スペイン、メキシコ、アルゼンチン、コロンビア、ベネズエラ、プエルトリコ、エルサルバドルなど世界のスペイン語を学ぶことができます。

日本人講師も多数、初めてスペイン語を学ぶ方も迷わずレッスンを選べます。

初級向けのスペイン語会話レッスンはもちろん、DELEの試験官有資格者による試験対策や、歌や文化から学ぶスペイン語、子ども向けスペイン語レッスンまでバリエーション豊かなオンラインスペイン語が探せるのは日本最大級オンライン習い事のカフェトークならではです。

オンラインスペイン語レッスン一覧へ :https://cafetalk.com/lesson/search/?bt=qUwjaYcqaM&ct=GwpRyakDqk&s_opts%5Btutor_lang%5D=&s_opts%5Bsearch_text%5D=&s_opts%5Bminprice%5D=0&s_opts%5Bmaxprice%5D=5100&s_opts%5Btutor_origin%5D=&s_opts%5Btutor_residence%5D=&s_opts%5Bavailability%5D=&st=&rc=

オンラインスペイン語レッスン講師ランキングスペイン語人気講師ランキングへ :https://cafetalk.com/campaign/cafetalk-ranking/category/?c=spanish&lang=ja

株式会社スモールブリッジ

「カフェトーク」とは、「いつもの生活に世界のスパイスを」をコンセプトに、オリジナル通話アプリLattep（ラテップ）やGoogle Meet、Zoomなどの通話アプリを使って、90カ国を超える世界中の講師からマンツーマンのオンラインレッスンが受講できる、日本最大級のオンライン習い事レッスンサイトです。



語学のみならず、音楽、フィットネス、ダンス、自分磨き、家庭教師レッスンなど豊富なバラエティあるカテゴリーのオンラインレッスンが揃っています。



＜オンライン研修、福利厚生としての法人様向けオンラインレッスン対応も強化中＞

リアルタイムにご受講者様の受講状況がわかる管理者向けページをご用意し、講師陣と連携をとり効果を実感できるオンラインレッスンを提供しています。

固定のポイントを自由に使っていただくスタイル、または決められた回数を決められた期間に受講する研修スタイルも対応可能です。



カフェトークのビジョン



世界中の教えたい人・知識を共有したい人と、学びたい人・新しいスキルを身につけたい人をつなぐこと。

私たちは、人々がお互いに学び合い、よりオープンな視点を持つことで、多様な価値観を認め合う社会を創ることを目指します。



会社概要



会社名 ：株式会社スモールブリッジ（ https://small-bridge.com/ ）

代表者 ：代表取締役 橋爪小太郎

所在地 ：東京都渋谷区道玄坂1-21-1 SHIBUYA SOLASTA 3F



