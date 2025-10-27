『US Stock & Options Traders Conference 2025』開催決定！

ウィブル証券株式会社




米国Webull Corporation (NASDAQ：BULL) の日本拠点であるウィブル証券株式会社（所在地：東京都中央区、代表取締役：小島 和）は、2025年12月13日（土）、東京にて開催される、『US Stock & Options Traders Conference 2025』にメインスポンサーとして参加いたします。


本イベントでは、米国株およびオプション投資の第一線で活躍するスペシャリストが集結し、最新の市場動向や戦略を余すところなく共有します。




＼米国株投資のスペシャリストが集結！／


『US Stock & Options Traders Conference 2025』では、ゲストに岡崎良介氏、守屋史章氏（守屋 オプションスクール ）、江崎孝彦氏（株式会社Wealth On）、個人投資家のYUKI氏を迎え、米国市場の見通しやオプション取引の戦略、実践的なトレード思考など、投資家必聴の内容を多角的にお届けします。




さらに、イベント終了後には登壇者と直接交流できるアフターパーティーも開催。投資意識の高い仲間たちと語り合える貴重な機会を、ぜひお楽しみください。




＜イベント概要＞


タイトル：US Stock & Options Traders Conference 2025


日時：2025年12月13日（土）


・セッション｜13:00～18:00


・アフターパーティー｜18:30～20:30


会場：ベルサール汐留


　　　東京都中央区銀座8-21-1住友不動産汐留浜離宮ビル2F



【出演者】


・岡崎良介


・守屋史章（守屋 オプションスクール ）


・江崎孝彦（株式会社Wealth On）


・YUKI（個人投資家）


【MC】


Main Sponsor：ウィブル証券株式会社


Sponsors：ニューヨーク証券取引所（NYSE）／株式会社Wealth On／守屋 オプションスクール／REX Shares


Organizer： Traders Conference 事務局




＜参加特典＞


本イベントにご参加いただいた方には、以下の特典をご用意しております。


オプション取引手数料 3カ月間全額キャッシュバック


詳細はイベント当日にご案内いたします。


協賛各社オリジナルグッズ プレゼント




＜こんな方におすすめ＞


米国株・オプション投資の実践的な知識を深めたい方


トップトレーダーの戦略や思考法を学びたい方


投資家同士の交流や情報交換を求める方




＜お申込み方法＞


イベントホームページのお申込みフォームよりご登録ください。


定員に達し次第締切となりますので、ぜひお早めにお申し込みください。




US Stock & Options Traders Conference 2025 - 最先端の米国株/米国株オプション投資の祭典(https://market-fes.com/options2025/)




Webullについて


Webull Corporation (NASDAQ：BULL) は、次世代のグローバル ・インフラストラクチャ上に構築された、リーディングデジタル投資プラットフォーム「Webull」を所有・運営しています。世界14地域で事業を展開しており、米国、ヨーロッパ、アジア、ラテンアメリカの個人投資家の支持を得ています。 Webull Group は、世界中の 2,400万人以上のユーザーにサービスを提供しており、個人投資家の皆様に24時間365日、グローバル金融市場へのアクセスを提供しています。ユーザーの皆様は、市場データ・市場情報・ユーザーコミュニティ・投資技能が統合されたWebullの取引プラットフォームを通じて、世界の株式、ETF、オプション、端株を取引する投資戦略が実行できます。詳細については、https://www.webullcorp.com をご覧ください。




【投資にかかる手数料等およびリスクについて】


ウィブル証券の各取扱商品等をお取引いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。手数料等についてはウィブル証券ウェブサイト上でご確認ください。 https://www.webull.co.jp/pricing


ウィブル証券で取り扱うすべての投資商品には価格の変動等によって損失が生じるリスクが含まれています。投資商品の価値およびそこからの収益は上昇または下落することがあり、その投資資金の一部または全部を失う可能性があります。また、信用取引・オプション取引・先物取引の利用においては、委託保証金の差し入れが必要となり、価格変動等によっては差し入れた保証金以上の損失が生ずる恐れがあります。


お取引にあたっては、取引約款および契約締結前交付書面等の書面をあらかじめお読みいただき、商品の性質、取引の仕組み、手数料及びリスクの存在等を十分にご理解のうえ、ご自身の判断と責任にてお取引ください。


本セミナーでは当社で取り扱う金融商品の勧誘を行うことがあります。




ウィブル証券株式会社 　金融商品取引業者　登録番号：関東財務局長（金商）第48号　加入協会：日本証券業協会