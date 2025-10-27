BRANU株式会社 東京証券取引所グロース市場への新規上場承認に関するお知らせ

BRANU株式会社

「建設業界をテクノロジーでアップデートする。」をビジョンに掲げるBRANU株式会社（本社：東京都港区 / 代表取締役社長：名富 達也）は、当社株式の東京証券取引所グロース市場への新規上場が承認されたことをお知らせします。



東京証券取引所への上場日は2025年12月1日を予定しており、同日以降は同取引所において、当社株式の売買が可能となります。

なお、新規上場に関する詳細につきましては、日本取引所グループのウェブサイト「新規上場会社情報」をご確認ください。





・日本取引所グループ「新規上場会社情報」https://www.jpx.co.jp/listing/stocks/new/index.html・募集株式発行及び株式売出しに関する取締役会決議のお知らせ

https://branu.jp/media/2025/10/264aba16acb13528ef6dca801486cd4d.pdf

・2025年10月期の業績予想について

https://branu.jp/media/2025/10/830bfc859522deb968f06333194b709e.pdf

ご注意

この文書は、当社株式の東京証券取引所への新規上場の承認について一般に公表することのみを目的とするもので、日本国内外を問わず、一切の投資勧誘またはそれに類する行為を目的に作成されたものではありません。投資を行うに際しては、必ず当社が作成する「新株式発行並びに株式売出届出目論見書」（及びその訂正事項分）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。

また、「新株式発行並びに株式売出届出目論見書」（及びその訂正事項分）ご請求や応募方法のお問い合わせは、下記の主幹事証券会社及び取扱い証券会社までお願いいたします。

主幹事証券会社

みずほ証券株式会社





取扱い証券会社

株式会社SBI証券、楽天証券株式会社、岡三証券株式会社、丸三証券株式会社、水戸証券株式会社

■BRANU株式会社について

BRANU株式会社(ブラニュー)は、建設DXプラットフォーム「CAREECON Platform (キャリコン)」を通じて、建設業界のDXを加速させるサービスを提供しています。



社名：BRANU株式会社

本社所在地：東京都港区六本木6-1-24ラピロス六本木4F

設立：2009年8月18日

代表者：代表取締役社長 名富 達也

事業内容：建設業向けデジタルトランスフォーメーション事業

URL：https://branu.jp