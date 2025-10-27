「OB1TOY(オビワン)」のクリアコースターがフラットガシャポン(R)に新登場！
アイピーフォー株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：小濱 剛）がライセンスを取り扱っている「OB1TOY」は、株式会社バンダイ ベンダー事業部（本社：東京都台東区、代表取締役社長：竹中 一博）のカシャポンマシン「フラットガシャポン(R)」より「クリアラバーコースター」を発売いたします。2025年10月第2週より順次、全国のガシャポンバンダイオフィシャルショップ、玩具売り場・量販店・家電店などに設置されたフラットガシャポン自販機シリーズにて展開予定！
ぜひチェックしてみてください。
【商品詳細】
■商品名：フラットガシャポン オビワン クリアラバーコースター
■販売価格：400円(税込)
■デザイン：全7種
■対象年齢 ： 15歳以上
■発売日：10月第2週より順次発売
※在庫状況・取扱開始時期は店舗によって異なります。
▼一部取扱い店舗の検索はこちら！
https://gashapon.jp/products/detail.php?jan_code=4582769847417000
使いやすい大きめサイズ☆
ラバー素材なので、水滴がついても安心です！
【「フラットガシャポン(R)」について】
「フラットガシャポン(R)」は、ガシャポン(R)史上初の最大A4サイズ・厚み1cmまでの平面商材が出てくるガシャポンマシンです。何が出てくるか分からないガシャポン(R)の「ドキドキ・ワクワク」はそのままに、サイズや厚みのバリエーション豊かな商材を販売しており、2022年2月の導入開始から、クリアファイルや色紙、カレンダーなどを展開しています。
※「ガシャポン」は株式会社バンダイの登録商標です。
【OB1TOYについて】
「OB1TOY」（オビトイ）は、グラフィックデザイナー・イラストレーターのオビワン氏が制作する「レトロでかわいい」をコンセプトにした、どこか懐かしく新しいデザイン・イラスト。
デザインブックの出版や、デザフェス・文具女子博などのイベントへの出展も行っており、展示会では完売商品も出るほど。2025年、山梨県韮崎市に自身のオリジナルアイテムの販売を行う店舗＆ギャラリー「オッポ商店」をOPEN。
【オッポ商店について】
猫に憧れているクマの「オッポ」が働くお店。
2階はドン・キャットがオーナーの「ドン・ギャラリー」になっています。
●公式Instagram：@oppos.store(https://www.instagram.com/oppos.store/)
【アイピーフォー株式会社について】
アイピーフォー株式会社は、キャラクター版権の仲介・販売等を行うライセンス事業と、数多くのキャラクターやブランドのカプセルトイを販売するカプセルベンダー事業を展開する企業です。
社名： アイピーフォー株式会社
本社所在地： 東京都豊島区西池袋5-1-3 メトロシティ西池袋
代表取締役： 小濱 剛
事業内容： ライセンス事業(キャラクター版権の仲介・販売等)、カプセルベンダー事業
設立： 2002年05月
電話番号： 03-5951-1940
HP： https://www.ip4.co.jp/
問合先：rights@ip4.co.jp
(C)OB1TOY