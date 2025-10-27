少数株ドットコム株式会社

■概要

少数株ドットコム株式会社（本社：東京都練馬区、代表取締役会長：山中裕）は、 中長期的な経営・投資のあり方をテーマにしたオンライン勉強会をZoomにて定期的に開催いたします。

当社がこれまで企業統治支援・株主権保護・アクティビスト投資などで培ってきた知見をもとに、「経営を俯瞰する力」を育てる内容をお届けします。

■開催趣旨

近年、企業経営の現場では「短期的利益の追求」から「中長期的な企業価値向上」への転換が求められています。 当社は、少数株主保護の観点を含め、経営判断や投資戦略の質を高める教育活動を行っており、 今回の勉強会はその一環として企画されました。

■勉強会の主な内容

企業経営における中長期的視点の重要性

投資家と経営者の対話から見えるガバナンスの本質

経営データの読み方とAI活用の基礎

中小企業・ベンチャーにおける成長戦略の実例

中小企業の生産性の向上と働き方改革

初心者から実務家まで幅広い層の方々にご参加いただける内容です。

■開催概要

開催方法：Zoom（オンライン）

開催日程：2025年11月1日（土）13:00～

参加費：無料

対象者：経営者、投資家、ビジネスパーソン、学生など

申込方法：info@shosukabu.com までメールでお申し込みください。

■会社概要

会社名｜少数株ドットコム株式会社（https://www.shosukabu.com）

所在地｜東京都練馬区

代表者｜代表取締役会長 山中裕

事業内容｜会社法関連アドバイザリー、株主権保護コンサルティング、企業統治体制支援、フィナンシャルアドバイザリー、ベンチャー投資、AI関連事業、不動産事業

◆当社は、金融庁の「責任ある機関投資家のための原則」（日本版スチュワードシップ・コード）に準拠し、投資先企業のモニタリングおよび建設的な対話を継続しています。

https://www.shosukabu.com/stewardship-code/

■当社の理念と投資方針

当社は中長期保有のスタンスで企業価値向上にコミットし、短期的な売買益を目的とした投資は行いません。

さらに当社は、短期的な利益追求を超えて、「ユダヤ人に勝てる日本を作る」ことを会社のミッションとして徹底しています。

営利企業としての利益・売上拡大を前提としつつ、それ以上に、日本人が国際社会で対等に競い合える金融力・政治力・文化力を備えることに貢献することを至上命題としています。

この理念を社会的潮流へと育てるため、

従業員・投資家・取引先・投資先企業など、あらゆるステークホルダーとの協業を重視し、 短期的利益よりも長期的社会的利益を優先する取り組みを進めております。

以上