舞鶴市、住友生命保険相互会社と連携協定。市民の健康づくりを推進

舞鶴市

舞鶴市と住友生命保険相互会社は、市民の健康づくり及び企業の健康経営の推進に向けた取り組みを共同で進めるため、令和7年10月14日に「舞鶴市民の健康づくりの推進に係る連携・協力に関する協定」を締結しました。

舞鶴市と住友生命保険相互会社は、相互に連携・協力し、市民のより一層の健康的な生活の実現を図ることを目的に、連携協定を締結しました。

この協定に基づき、以下の項目について連携して取り組んでまいります。

- 市民及び市内事業所従業員向けウォーキングプログラム等の実施- 健康イベントの開催- 市民の健康保持及び増進に資する施策の実施およびその協力- 継続的な協議による新たな連携事業の企画及び実施

令和7年度の具体的な取り組みとしては、「Vitality Run & Walk Challenge」や市内事業所を対象とした「職場対抗ウオーキングコンペ」、市民向けのウォーキングイベントなどを計画しています。

また、市が開催する「みんなの駅前ひろばフェス」や「春のまいづる健やかフェア」にも同社が参画する予定です。

舞鶴市では、今後もこうした連携を通じて、市民一人ひとりの健康意識の向上と、健康寿命の延伸につながるまちづくりを進めてまいります。

【協定締結式の概要】

日時：令和7年10月14日(火) 14時

場所：舞鶴市役所 本館3階 301会議室

内容：協定書署名、あいさつ等