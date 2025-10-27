外国人材マッチングプラットフォーム「tokuty」、シリーズAで総額1.25億円の資金調達を実施

トクティー株式会社

日本の「雇用主」と「外国人特定技能人材」を直接繋ぐ、特許取得済のマッチングプラットフォーム『tokuty（トクティー）』を運営するトクティー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：杉原尚輔）は、この度、シリーズAラウンドにおいて、イノベーション・エンジン株式会社が運営するファンド並びに、株式会社NCBベンチャーキャピタルが運営するファンドを引受先とする第三者割当増資により、総額1.25億円の資金調達を実施したことをお知らせいたします。

資金調達の概要

資金調達の背景・目的

- ラウンド: シリーズAラウンド- 調達額: 総額1.25億円- リード投資家: イノベーション・エンジン株式会社- 主な引受先:イノベーション・エンジン株式会社（運営ファンド）株式会社NCBベンチャーキャピタル（運営ファンド）- 資金使途: 営業体制の強化、プロダクト開発の加速、人材定着支援・教育サービスの開発

日本国内の労働力不足が深刻化する中、外国人労働者数は過去最高を更新し続けており、特に人手不足が顕著な特定産業分野で就労する「特定技能」人材の採用ニーズは急速に高まっています。 当社はこれまで、特許を取得した独自のマッチングシステムにより、企業と外国人材の最適な出会いを創出してまいりました。今回の資金調達を通じ、さらなる顧客基盤の拡大とプロダクトの進化を加速させ、日本の人手不足という社会課題の解決に一層貢献してまいります。

今後の展開（資金使途）

調達した資金は、以下の取り組みに充当する予定です。

1. 営業・パートナーシップ体制の強化 特定技能人材の採用を検討する国内企業へのアプローチを強化するとともに、海外の優秀な人材を日本へ送り出す現地パートナーとの提携をさらに促進します。

2. プロダクト開発の加速 『tokuty』プラットフォームにおけるマッチング精度の向上や、煩雑なビザ申請業務のDXを推進するための機能開発に投資し、圧倒的なUX（ユーザーエクスペリエンス）の向上を目指します。

3. 人材定着支援サービスの開発強化 これまでの課題であった「採用後のミスマッチ」や「早期離職」を防ぐため、新たに採用から定着までを一貫して支援する包括的なサポートプログラムを開発します。入社後のスムーズな職場適応やスキルアップを促すことで、人材の価値最大化と定着率の向上を実現します。

投資家からのコメント

イノベーション・エンジン株式会社 【ベンチャー・パートナー・清常浩介】様

「この度、トクティー会社へ出資させていただき、大変うれしく思います。求人企業と求職者をグローバルに繋ぐ当社のプラットフォームは、効率的で優れたビジネスモデルであるばかりでなく、求人企業の抱える課題をスピーディーに解決できるという面においても、日本の社会課題解決に直結しています。今後の非連続な成長に大きく期待しています。」

株式会社NCBベンチャーキャピタル 【代表取締役・林弘喜】様

「この度、トクティー社へ出資させていただきましたことを大変光栄に思います。同社のサービスによって地方の潜在的な課題である人材不足を解決することになると期待しております。今後、当社が大きな成長を実現できるよう、弊社グループのリソースを最大限に活用し、同社の事業拡大を支援してまいります。」

トクティー株式会社 代表取締役 杉原尚輔のコメント

「日本の社会課題を、ビジネスの力で解決したい」 そんな想いから、2018年にトクティー株式会社を設立しました。2021年コロナウイルスによる混乱がある中、tokutyのサービスを立ち上げました。その後、Open Network Lab (オープンネットワークラボ)のアクセラレーションプログラムに採択され、2022年にはマネックスベンチャーズに出資いただき、現在に至ります。この3年間は必死にサービスを改善し、顧客の開拓に邁進してきました。良き仲間にも恵まれながら、今回弊社の今後の成長にかけていただいたイノベーション・エンジン社の清常様とNCBベンチャーキャピタル社の草場様には非常に感謝しております。今までは、日本の人手不足という大きな課題解決にフォーカスしておりまいりました。今回の資金調達を機に、採用のマッチング精度向上、より定着支援に特化したプロダクトやサービスをリリースする予定です。また、近い将来的には人以外の部分にも事業を拡大していきたいと考えております。日本とアジア、またアジアから世界へ交流を様々な領域にて活性化させていくのが弊社の使命だと考えております。3億人・60兆円の世界の移民市場へ挑戦してまいります。

■トクティーについて

トクティー株式会社は、2018年8月に設立した、主にノンデスクワーカーの外国人人材採用・労務管理サービスを展開するBtoBtoCグローバルスタートアップ企業です。2021年より、外国人特定技能人材のマッチングプラットフォーム『tokuty』(https://tokuty.jp/)をローンチ。「特定技能人材を採用したい企業」と、弊社が提携する360社超の海外人材会社が『tokuty』上で繋がることで、即戦力の優秀な外国人材を「質良く、素早く、簡単に」採用できるサービスとなります。トクティーは特に労働人口減少が深刻な地方部の人手不足を解消することで地方創生に貢献できるよう、一同頑張ってまいります。人材のマッチングソリューションだけではなく、ビザ申請のDXソリューションの提供もスタートしており、在留外国人の方々や雇用主様のストレスを軽減できるようなサービスを今後も拡大してまいります。将来的には、人材を中心に日本とアジアのハブになる企業となれるように、海外にも進出していく予定です。

■トクティー株式会社 会社概要

会社名：トクティー株式会社

代表者： 代表取締役 杉原尚輔

所在地： 東京都港区海岸1-9-18 国際浜松町ビル2F

設立：2018年8月

事業内容： 外国人特定技能人材のマッチングプラットフォーム「tokuty」の開発・運営

コーポレートサイト：https://corp.tokuty.jp/

サービスサイト：https://tokuty.jp/

■イノベーション・エンジン株式会社 会社概要

会社名： イノベーション・エンジン株式会社

代表者： 代表取締役 佐野 睦典

所在地： 東京都港区芝2-3-12 芝アビタシオンビル3F

URL： https://www.innovation-engine.co.jp/

■株式会社NCBベンチャーキャピタル 会社概要

会社名： 株式会社NCBベンチャーキャピタル

所在地： 福岡市中央区天神二丁目5番28号 天神西通りセンタービル8階

URL： https://ncbvc.co.jp/